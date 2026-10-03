Đánh thức mọi giác quan với đêm nhạc chào tân sinh viên của Trường ĐH Thăng Long

Đêm nhạc hội “AWAKEN” của Trường Đại học Thăng Long đã đánh thức mọi giác quan của hơn 5000 khán giả.

Với hơn 30 tiết mục biểu diễn, đêm nhạc hội tiếp tục khẳng định quy mô hoành tráng và sức nóng qua nhiều năm của Trường Đại học Thăng Long khi thu hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài trường.

Đêm nhạc hội là sự kiện trọng điểm, khép lại hơn 1 tháng hoà nhập sôi nổi của gần 3.000 tân sinh viên K39 với môi trường mới qua loạt sự kiện như: Cuộc thi ảnh First Moment at Thăng Long, Cuộc thi trí tuệ Thang Long Wisdom và Ngày hội Câu lạc bộ Thang Long Uni Club Day.

Sinh viên háo hức chờ đón “𝑨𝑾𝑨𝑲𝑬𝑵 - Đánh thức giấc mơ.

Với chủ đề “𝑨𝑾𝑨𝑲𝑬𝑵 - Đánh thức giấc mơ”, chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên K39 đã đánh thức những trải nghiệm đầu tiên của tân sinh viên ở môi trường mới. Tại đây, những thay đổi không còn là thách thức, mà trở thành cơ hội để các bạn tự do khám phá, kết nối và phát triển tiềm năng bên trong mình. Bước qua cánh cổng của Trường Đại học Thăng Long, các em tân sinh viên là người khai mở phiên bản tốt nhất của bản thân và tỏa sáng với đam mê mình mong muốn.

Trường Đại học Thăng Long đã vinh danh và khen thưởng các tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo.

Tại chương trình, Trường Đại học Thăng Long đã vinh danh và khen thưởng 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất đến từ 25 chương trình đào tạo. Nguyễn Thị Hoàng Cúc, tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Khóa 39 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Với 26.86 điểm - chia sẻ, trở thành sinh viên đại học và gia nhập mái nhà Thăng Long là niềm vinh dự với em. nữ sinh ấp ủ nhiều mong muốn trong 4 năm học sắp tới. “Từ chuỗi sự kiện này em đã hiểu rõ hơn về trường, về những hoạt động đầy thú vị mà mình sắp được trải nghiệm cũng như có thêm cơ hội để gặp gỡ bạn bè và nhanh chóng làm quen với môi trường mới” – Hoàng Cúc bộc bạch.

Ca sĩ khách mời giao lưu với khán giả.

Là thủ khoa đầu vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tân sinh viên Đỗ Xuân Chiến đạt thi 26.00 điểm. Trong suốt quãng thời gian sinh viên sắp tới tại Trường Đại học Thăng Long, Xuân Chiến mong muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ mà quãng thời gian học phổ thông em chưa có cơ hội trải nghiệm như: hoạt động CLB, kết giao với những người bạn chung chí hướng.

Bên cạnh đó, tư liệu về những khoảnh khắc đầu tiên tươi mới và đầy cảm xúc của gần 3000 tân sinh viên cũng được trình chiếu trên sân khấu. Qua đó, Trường Đại học Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với tân sinh viên, mong muốn xây dựng “cộng đồng Thăng Long” lớn mạnh, yêu thương nơi mỗi sinh viên luôn cảm thấy được chào đón, kết nối và thuộc về.

Với chủ đề “Awaken – Đánh thức giấc mơ”, chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên K39 đã tạo cơ hội để các bạn làm quen, kết nối và khám phá đời sống học đường.

Đáng chú ý, Đêm nhạc hội có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời - những sinh viên đã trưởng thành từ Trường Đại học Thăng Long. Anh tài Hà An Huy, Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023. An Huy là cựu sinh viên Khóa 34 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Nhóm nhạc UPRIZE bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng với khả năng trình diễn cuốn hút của một nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới, trong đó có thành viên LEON (Tạ Hoàng Long) là sinh viên K37 khoa Âm nhạc ứng dụng.

Không những thế, chương trình được dẫn dắt bởi MC Lê Thu Hoà, TOP 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cũng là cựu sinh viên K29 ngành Tài chính - Ngân hàng.

Sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả đến từ trong và ngoài Trường Đại học Thăng Long.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho chương trình.

Chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên K39 AWAKEN với tinh thần trẻ trung, năng động cho thấy sự tiên phong của Trường Đại học Thăng Long trong đổi mới môi trường giáo dục, nhanh nhạy nắm bắt tâm lý người trẻ để đến gần hơn với sinh viên, tạo cảm hứng cho các em không ngừng học tập và sáng tạo. Sự kiện cũng thể hiện nỗ lực của Nhà trường trong việc xây dựng môi trường năng động, chuyên nghiệp và sát với nhu cầu của thị trường lao động để sinh viên trau dồi kỹ năng, thử nghiệm và tự tin tỏa sáng.

Minh Phong