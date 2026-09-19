'Đánh thức' MICE tạo động lực mới cho du lịch Hà Tĩnh

Tín hiệu tích cực từ những dòng khách lớn

Cuối tháng 8/2026, nhiều đoàn khách quy mô lớn liên tiếp đổ về Hà Tĩnh trong khuôn khổ các chương trình hội nghị, hội thảo và triển lãm thương mại. Trong đó, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh tham dự. Nhiều thời điểm, công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Thành Sen và các khu vực lân cận đạt từ 90-100%.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút hàng nghìn lượt khách ngoài tỉnh về tham dự.

Một sự kiện trước hết là hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp (DN), nhưng phía sau đó là những đoàn khách đi theo chương trình, tạo dòng chi tiêu lan tỏa đến khách sạn, nhà hàng, vận tải, mua sắm và các dịch vụ liên quan. Đây cũng là đặc trưng của MICE - loại hình du lịch gắn với hội họp (Meetings), khen thưởng (Incentives), hội nghị, hội thảo (Conferences/Conventions) và triển lãm, sự kiện (Exhibitions/Events). Khách MICE không đơn thuần đến để tham quan, nghỉ dưỡng mà kết hợp thực hiện một mục tiêu công việc, giao lưu, kết nối hoặc khen thưởng; trong đó các dịch vụ lưu trú, hội trường, ẩm thực, tổ chức sự kiện, vui chơi, tham quan được tích hợp thành một chương trình.

Đoàn MICE của doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức tại một khách sạn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) dịp cuối tháng 8/2026. Ảnh: Đơn vị lữ hành cung cấp

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc điều hành Khách sạn Eagle (phường Thành Sen) cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi liên tục tổ chức đón nhiều đoàn khách MICE. Đây là phân khúc mang lại nguồn thu rất tốt, giúp tối ưu hóa toàn bộ hệ thống dịch vụ từ lưu trú, hội họp đến ẩm thực. Nhận định đây là dòng khách mang lại hiệu quả kinh tế cao và quan trọng, khách sạn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh, xây dựng các combo trọn gói với mức giá hợp lý để thu hút khách, nhất là trong mùa thấp điểm”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc điều hành Khách sạn Eagle (phường Thành Sen).

Khách sạn Eagle vừa đón thành công đoàn khách với 200 người từ một tập đoàn lớn đến tổ chức hội nghị và nghỉ lại 2 ngày 1 đêm. Từ nay đến hết tháng 10/2026, lịch đặt phòng tại khách sạn tiếp tục lấp đầy với trung bình 6 - 7 đoàn MICE mỗi tháng, quy mô dao động từ 100 đến hơn 200 khách/đoàn. Bên cạnh phục vụ ăn nghỉ, hội thảo tại chỗ với sức chứa sảnh lên tới 700 - 800 người, đơn vị còn chủ động kết nối tour tham quan các “địa chỉ đỏ” như Ngã ba Đồng Lộc và phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ mang bản sắc quê hương cho du khách.

Với cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, khách sạn Eagle (phường Thành Sen) đáp ứng tổ chức những sự kiện quy mô. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu tham dự Diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” tổ chức tại khách sạn Eagle.

Cùng với Eagle, nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có quy mô hàng trăm phòng, đồng thời có hạ tầng đồng bộ với các phòng hội trường lớn, đầy đủ thiết bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ tốt cho các đoàn MICE. Tiêu biểu như các khách sạn: Vinpearl Hà Tĩnh, Ngân Hà, Sailing Tower (phường Thành Sen); Sông Lam Waterfront (xã Nghi Xuân); Mường Thanh Luxury Xuân Thành, Hanvet Grand (xã Tiên Điền); Seabird, Thiên Ý (xã Thiên Cầm) hay Hải Thượng Resort (xã Hương Sơn)…

Với hệ thống khách sạn ngày càng quy mô, Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ những đoàn MICE quy mô lớn.

Nếu xác định MICE là hướng mở rộng thị trường thu - đông, Hà Tĩnh đang có những lợi thế đáng kể. Cao tốc Bắc - Nam thông tuyến rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội vào Hà Tĩnh còn khoảng 4-5 giờ, tạo thuận lợi để DN, tập đoàn lựa chọn địa phương tổ chức hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng. Hệ thống lưu trú quy mô lớn (toàn tỉnh hiện có trên 330 cơ sở lưu trú với khoảng 7.500 phòng, trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 5 cơ sở đạt 4 sao và hàng chục khách sạn đạt 3 sao) cũng từng bước đáp ứng yêu cầu MICE với phòng họp, hội trường, nhà hàng, không gian gala. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh còn có các điểm tham quan văn hóa, lịch sử, sinh thái nổi tiếng nằm tương đối gần nhau, phù hợp với lịch trình ngắn của khách MICE.

Hội trường rộng lớn và trang thiết bị hiện đại tại khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (phường Thành Sen).

Ông Lê Ngọc Doãn - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday nhận định: “Với dòng khách yêu thích lịch sử - văn hóa, các đơn vị có thể kết nối tuyến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du hay chùa Hương Tích. Với nhóm khách thích nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, các điểm đến như Đá Bạc Eco, Hải Thượng... là những lựa chọn vô cùng thích hợp cho các chương trình tham quan trong ngày, gala dinner hoặc team building”.

Làm gì để “đánh thức” MICE?

Những tín hiệu từ các đoàn khách lớn cho thấy MICE đã xuất hiện trong hoạt động du lịch Hà Tĩnh, song để phát triển thành một nguồn khách ổn định, địa phương cần nhìn rõ những mắt xích còn thiếu. Điểm nghẽn trước hết nằm ở năng lực phục vụ và sự liên kết giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ.

KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền). Ảnh: Nguyễn Thanh Hải.

“Mặc dù lợi thế cơ sở hạ tầng đã có nhưng để đón những đoàn khách lớn thì số lượng cơ sở lưu trú có quy mô đáp ứng vẫn chưa nhiều. Nhất là các khu, điểm du lịch vùng ven biển, nhiều cơ sở chưa có những hội trường rộng đủ sức chứa những đoàn khách quy mô lớn. Đặc biệt, tính liên kết giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ còn hạn chế. Trong khi, một chương trình MICE thành công đòi hỏi sự nhịp nhàng của cả một chuỗi mắt xích: vận chuyển, lưu trú, hội trường, ẩm thực, âm thanh - ánh sáng, sự kiện và lữ hành. Nếu từng đơn vị hoạt động riêng lẻ, giá thành gói sản phẩm sẽ bị đẩy lên cao, đồng thời khó cam kết chất lượng đồng bộ với các tập đoàn lớn” - ông Lê Ngọc Doãn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Holiday cho hay.

Bên cạnh cơ sở hạ tầng, phát triển MICE cần có sự liên kết giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Hội trường tổ chức sự kiện của khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành (xã Tiên Điền).

Một đoàn khách đến Hà Tĩnh không chỉ cần nơi tổ chức hội nghị và lưu trú, mà còn cần chương trình tham quan, trải nghiệm, gala, team building... được thiết kế thuận tiện trong cùng một hành trình. Đây cũng là dư địa để các DN lữ hành, khách sạn, điểm đến, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và tổ chức sự kiện cùng xây dựng những gói MICE phù hợp từng nhóm khách, nhất là trong mùa thu - đông.

Cùng với việc hoàn thiện sản phẩm, tạo sức hút thị trường là yếu tố quyết định khả năng hình thành dòng khách mới. Khác với khách du lịch tự do, khách MICE thường được quyết định bởi DN, tổ chức hoặc đơn vị lữ hành, trong đó chi phí và chất lượng dịch vụ là những yếu tố có tính cạnh tranh cao.

Du khách chơi team building tại KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân).

Nhìn nhận ở góc độ quản lý và kết nối thị trường, ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh khẳng định: “Thị trường MICE đòi hỏi chi phí tổ chức ban đầu cao và công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Để tạo sức hút cạnh tranh với các tỉnh lân cận, Hà Tĩnh cần nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các DN lữ hành đưa được những đoàn khách MICE quy mô lớn về địa phương. Việc hỗ trợ giảm bớt chi phí sẽ giúp DN tăng sức cạnh tranh, tạo động lực kéo dòng khách về Hà Tĩnh trong những tháng cuối năm”.

Đoàn MICE đến từ một doanh nghiệp Hà Nội do Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam (phường Thành Sen) tổ chức tại biển Thiên Cầm.

Từ thực tế đó, việc “đánh thức” MICE có thể bắt đầu từ những giải pháp vừa sức: khuyến khích DN liên kết xây dựng dịch vụ trọn gói; tăng kết nối giữa lữ hành với cơ sở lưu trú và điểm đến; đẩy mạnh xúc tiến tới các DN, tổ chức có nhu cầu hội nghị, khen thưởng; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ có trọng tâm cho những đoàn khách quy mô lớn, lưu trú và sử dụng nhiều dịch vụ tại Hà Tĩnh. Quan trọng hơn, các gói sản phẩm cần hướng vào thời gian thấp điểm, khi công suất phòng và nhu cầu dịch vụ du lịch thường giảm.

Phát triển MICE không đơn thuần là tìm thêm những đoàn khách lớn, mà là biến lợi thế sẵn có thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, cạnh tranh và bán được trên thị trường. Khi DN, điểm đến cùng liên kết, MICE có thể trở thành dòng khách bổ sung đáng kể cho du lịch Hà Tĩnh. Đặc biệt, MICE thường tập trung diễn ra vào dịp cuối năm sẽ góp phần tăng doanh thu, kéo dài thời gian vận hành cơ sở dịch vụ và từng bước giảm phụ thuộc vào mùa cao điểm.