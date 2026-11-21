Điểm nhấn giàu sức hút của sự kiện chính là không gian giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư; công chúng và du khách được trực tiếp chạm vào hồn cốt văn hóa của nhiều vùng miền thông qua bàn tay tài hoa của chính các nghệ nhân.

Các đại biểu trải nghiệm khu vực tinh hoa ẩm thực di sản phở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình).

Tại đây, du khách còn trải nghiệm hương vị tinh tế của phở Hà Nội, phở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), bánh cuốn Thanh Trì hòa quyện cùng phong vị trà đạo truyền thống từ vùng chè Thái Nguyên và nghệ thuật ướp trà sen Quảng An, Hà Nội.

Bên cạnh đó, những sắc màu dân gian như tranh Đông Hồ, tò he, nghệ thuật thêu ren, thư pháp hay sự sôi nổi của các trò chơi dân gian như kéo co ngồi, ném còn, hội diều làng Bá Dương Nội... tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Sự hiện diện của các cộng đồng chủ thể đến từ nhiều địa phương góp phần lan tỏa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời khẳng định di sản được trao truyền và thực hành ngay trong đời sống đương đại.

Gian hàng của nghệ nhân bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội).

Trong khuôn khổ sự kiện, công chúng được tiếp cận không gian triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam (khai mạc sáng 21-11), triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Tiếp nối hành trình tri ân” với những tư liệu xúc động về Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cùng mô hình hầm chữ A chân thực.

Đặc biệt, không gian chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” mở ra hành trình nhìn lại gần một thiên niên kỷ đạo học nước nhà, từ thuở khơi nguồn ngôi trường quốc học đầu tiên đến nỗ lực bảo tồn di tích hôm nay.

Thực hành chế biến chè thủ công của các nghệ nhân Thái Nguyên.

Không gian trình diễn nghệ thuật dân gian tại sự kiện.

Phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ban tổ chức đã thiết kế chương trình giáo dục di sản “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” dành riêng cho khoảng 100 học sinh tiểu học. Thông qua việc kết hợp tương tác trực tiếp với trải nghiệm trực tuyến như trò chơi “Cờ lau tập trận”, “Đi tìm ẩn số”, lịch sử vùng đất Hoa Lư và bản sắc dân tộc mang đến phiêu lưu kỳ thú, bồi đắp tình yêu di sản cho thế hệ công dân kỷ nguyên số.

Cùng với không gian triển lãm, trải nghiệm, tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật được tổ chức nhằm tìm kiếm lời giải cho việc nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá và bảo vệ cổ vật trước những thách thức của thị trường và thời gian.