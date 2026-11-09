Đánh thức mạch nguồn đạo học 950 năm Quốc Tử Giám

Đây là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám do Hà Nội tổ chức, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục nhằm tôn vinh di sản đạo học, khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng hiền tài, kết nối những giá trị tinh hoa của quá khứ với khát vọng phát triển của Thủ đô và đất nước hôm nay.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật "950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài".

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ lưu dấu một chặng đường phát triển của nền giáo dục nước nhà, mà còn trở thành biểu tượng của truyền thống văn hiến Việt Nam. Nơi đây kết tinh tinh thần tôn sư trọng đạo, ý thức trọng dụng nhân tài và quan niệm coi tri thức là nền tảng dựng xây đất nước. Dòng chảy đạo học ấy vẫn tiếp tục được trao truyền, bồi đắp trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Mạch nội dung bắt đầu từ nguồn cội đạo học nơi Quốc Tử Giám, được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông. Trải qua gần một nghìn năm, nơi đây đã trở thành biểu tượng của tinh thần hiếu học và khát vọng dựng nước bằng trí tuệ, cũng là nơi hội tụ những giá trị trường tồn của dân tộc: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, lấy đạo lý làm gốc, lấy tri thức làm nền, lấy hiền tài làm nguyên khí quốc gia.

Chương trình nghệ thuật mở đầu cho Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.

Chương trình được dàn dựng theo ba chương, nối tiếp nhau như một mạch kể liền lạc. Chương I “Khởi nguồn đạo học” tái hiện buổi đầu lập Quốc Tử Giám và cội nguồn của nền giáo dục khoa bảng nước nhà. Chương II “Hiền tài đất Việt” dành cho hành trình dùi mài kinh sử, tôn sư trọng đạo và niềm vinh quang của người đỗ đạt trở về quê hương. Chương III “Sao Khuê Minh Triết” là phần kết tinh, nơi tri thức và đạo lý hội tụ thành ánh sáng minh triết soi đường cho hậu thế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”, với hình ảnh người học trò sau hành trình đèn sách trở về quê hương trong niềm vinh dự, tự hào gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần khổ học thành tài và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Chương trình sử dụng một sân khấu mở, cổ kính, khán giả có thể theo dõi xung quanh, tạo nên sự gần gũi, đồng thời giúp không gian di sản trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Khép lại chương trình, dư âm về truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài mang thông điệp: Tri thức chỉ thực sự có giá trị khi được vun đắp bằng nhân cách và chuyển hóa thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đất nước. Đó cũng là ý nghĩa của chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài”, đồng thời là lời mở đầu giàu ý nghĩa cho tuần lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Tiếp nối chuỗi sự kiện kỷ niệm, sáng 13/11, chương trình “Ánh sao Khuê Minh Triết” với nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn Minh Triết diễn ra tại Hồ Văn và khu Nội tự. Tối 14/11, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” được tổ chức tại Sân Thái Học. Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” dành cho học sinh, sinh viên và công chúng trẻ, diễn ra tối 15/11 tại Vườn Giám...

Những câu chuyện về đạo học, hiền tài và truyền thống văn hiến được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay.