Tọa lạc tại số 11A Ngũ Xã, điểm kinh tế đêm sáng tạo “Không gian văn hóa ký ức Hà Nội” chính thức mở cửa đón công chúng đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần lan tỏa giá trị di sản Thủ đô đến với người dân và du khách.. Việc xây dựng không gian xuất phát từ mong muốn đưa những lớp trầm tích lịch sử, văn hoá Thăng Long - Hà Nội đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ đang sinh sống tại Hà Nội.

Không gian trưng bày mở tại tầng 1 và tầng 2 tòa nhà 11A Ngũ Xã, tái hiện lại không gian các phố Hàng và làng nghề truyền thống của Hà Nội, nơi các hiện vật thủ công truyền thống được bài trí trực quan, không ngăn cách bởi tủ kính.

Hệ thống các ki-ốt tái hiện thu nhỏ diện mạo từng phố nghề, phường nghề Hà Nội đầu thế kỷ XX và các làng nghề truyền thống liên quan.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về các phố Hàng của Việt Nam qua trưng bày. Trong ảnh, hướng dẫn viên đang giới thiệu về sản phẩm muối thô và muối hầm đặc trưng của phố hàng Muối xưa.

Không gian mở giàu tính tương tác thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu và cảm nhận nhịp sống phố nghề Hà Nội đầu thế kỷ XX.

Mỗi ki-ốt có kích thước nhỏ sẽ tái hiện lại đầy đủ các con phố Hàng, phường nghề thủ công truyền thống của Hà Nội. Đây sẽ là trưng bày lâu dài, tồn tại như một bảo tàng thu nhỏ tái hiện tương đối đầy đủ các phố nghề trung tâm và làng nghề xung quanh Hà Nội.

Điểm đặc biệt của “bảo tàng” này đó là các hiện vật tuy là đồ vật thật, được sưu tầm trong thời gian dài nhưng du khách được khuyến khích sờ và chạm vào hiện vật để cảm nhận sâu hơn về thời kì xưa cha ông ta đã sống và sử dụng những đồ vật này như thế nào.

Không gian tầng 2 của trưng bày vẫn tiếp tục giới thiệu những nét đặc sắc nhất của nghề thủ công Hà Nội. Khu vực này được dành riêng cho nghệ thuật dân gian và không gian phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX, mở rộng chiều sâu trải nghiệm cho người dân Thủ đô và du khách.

Tại không gian này, vào những khoảng thời gian cụ thể, người dân và du khách sẽ được trực tiếp tương tác với nghệ nhân và thợ giỏi của các làng nghề.

Nằm trong tổ hợp văn hóa tại tòa nhà 11A Ngũ Xã, tầng 3 là không gian “Tour yêu nước” tái hiện đời sống Hà Nội thời bao cấp qua những hiện vật, kỷ vật và câu chuyện ký ức đô thị gợi nhớ một thời kỳ nghèo khó, thiếu thốn nhưng ấm áp tình người, tinh thần cộng đồng và tình làng nghĩa xóm.

Không gian tái hiện lại hình ảnh lẽ thành hôn thời bao cấp năm 1979 với những vật dụng quen thuộc như chiếc khăn, chăn con công, phích nước và chậu cùng chiếc xe đạp Thống Nhất.

Căn bếp đượm mùi vị bao cấp xưa cũ với chiếc chạn gỗ, chiếc lon gô, bếp dầu, than tổ ong…