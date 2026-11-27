Đánh thức ký ức phố nghề trong không gian đình cổ Hà Nội
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đang thổi luồng gió mới vào các không gian di sản phố cổ. Thông qua những triển lãm nghệ thuật đương đại tại đình Nam Hương và đình Phả Trúc Lâm, câu chuyện lịch sử về tranh dân gian Hàng Trống cùng nghề da giày truyền thống được tái hiện sống động, góp phần tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/danh-thuc-ky-uc-pho-nghe-trong-khong-gian-dinh-co-ha-noi.html