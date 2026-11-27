Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm “Mùa đông năm 1946”. Tại đây, các nhân chứng và thân nhân cùng ôn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc qua hồi ức cá nhân, câu chuyện gia đình; đồng thời chia sẻ những góc nhìn về ý nghĩa, giá trị của sự kiện lịch sử này.