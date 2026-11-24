Tối 22/11, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vietsoftpro tổ chức chương trình trình diễn công nghệ 3D mapping với chủ đề “Ký ức Điện Biên”. Với thông điệp “Ký ức được đánh thức – Di sản được lan tỏa – Văn hóa được tiếp nối”, chương trình mang đến cách thể hiện mới trong tái hiện những dấu mốc lịch sử trực quan, sinh động.

Màn trình diễn 3D mapping xuất hiện trên bề mặt kiến trúc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điểm đặc biệt của màn trình diễn là hình ảnh không xuất hiện trên màn hình thông thường, mà được hiển thị trực tiếp trên bề mặt kiến trúc Bảo tàng. Với thiết kế mô phỏng chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa, công trình trở thành không gian trình diễn độc đáo. Những đường nét, mảng khối trong kiến trúc được khai thác, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và màu sắc, tạo nên các chuyển động hình ảnh sống động.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định: “Việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức giới thiệu, truyền tải các giá trị lịch sử tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là lần đầu tiên công nghệ trình chiếu 3D mapping tái hiện câu chuyện Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, mở ra cách tiếp cận mới, sinh động và trực quan hơn đối với lịch sử”.

Hình ảnh những chiến hào được tái hiện trong thước phim.

Mở đầu hành trình, không gian trình chiếu lần lượt tái hiện những năm tháng chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến nối nhau vượt núi, những chiếc xe đạp thồ chở lương thực, vũ khí, bộ đội ngày đêm kéo pháo, đào giao thông hào... hiện lên qua những trường đoạn liên tiếp. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác đưa người xem trở lại không khí khẩn trương trên chiến trường, khi quân và dân ta dồn sức chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược.

Theo diễn biến câu chuyện, không khí chiến dịch chuyển sang những ngày chiến đấu quyết liệt. Hình ảnh trận địa, những đợt tiến công, cuộc chiến đấu gian khổ của bộ đội hiện lên trên nền kiến trúc bảo tàng, dẫn dắt người xem theo từng dấu mốc của Chiến dịch. Cao trào là thời khắc lịch sử ngày 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Điện Biên không chỉ ghi dấu lịch sử mà còn rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc, mời gọi du khách gần xa, trong thước phim trình diễn 3D mapping.

Bên cạnh câu chuyện về Chiến dịch Điện Biên Phủ, màn trình diễn đưa vào những hình ảnh về Điện Biên hôm nay với sắc màu văn hóa đặc trưng. Sự đan xen giữa hình ảnh lịch sử, cảnh sắc quê hương và bản sắc văn hóa các dân tộc tạo nên bức tranh sinh động về một Điện Biên giàu truyền thống, đang không ngừng đổi mới và phát triển. Qua đó, chương trình không chỉ gợi nhắc những trang sử hào hùng mà còn giới thiệu vẻ đẹp, sức sống của vùng đất Điện Biên đến người dân và du khách.

Chương trình thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến thưởng lãm. Nhiều người chăm chú theo dõi, đưa điện thoại ghi lại những hình ảnh ấn tượng của màn trình chiếu. Bà Nguyễn Phương Loan, phường Mường Thanh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một chương trình trình diễn hình ảnh 3D ngoài trời, nên cảm thấy rất ấn tượng. Những hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ, về mảnh đất Điện Biên và cả sắc màu văn hóa được thể hiện độc đáo. Đặc biệt, việc tận dụng những hình thoi trong thiết kế kiến trúc mũ nan phủ lưới nguỵ trang của Bảo tàng để tạo hiệu ứng hình ảnh, khiến màn trình diễn càng thêm đặc sắc. Tôi tự vào về mảnh đất quê hương với vẻ đẹp của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, cùng sự đổi mới ngày hôm nay”.

Người dân và du khách theo dõi trình diễn 3D mapping.

Từ màn trình diễn 3D mapping có thể thấy, việc phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ đang được tiếp cận bằng những cách làm mới, sáng tạo và gần gũi hơn với công chúng. Những câu chuyện về sự hy sinh, ý chí chiến đấu kiên cường và khát vọng độc lập của thế hệ cha anh, đã được kể lại bằng ngôn ngữ công nghệ, giúp lịch sử trở nên sinh động, dễ cảm nhận, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đây là hướng đi góp phần làm phong phú hoạt động bảo tồn, giới thiệu di sản, đưa không gian Bảo tàng trở thành điểm đến với nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại với không gian kiến trúc và câu chuyện lịch sử, văn hóa địa phương mở ra nhiều triển vọng trong phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Điện Biên. Những cách kể chuyện mới như vậy cần tiếp tục được duy trì tổ chức thường xuyên, để mỗi lần đến với Điện Biên, du khách có thêm những khám phá thú vị; để lịch sử, văn hóa quê hương luôn hiện diện đầy sức sống và được tiếp nối tự nhiên qua các thế hệ.