Lần đầu tiên người dân Điện Biên được chiêm ngưỡng hình ảnh người chiến sĩ Điện Biên trong Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D Mapping với hình ảnh chân thực, sống động, để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc, niềm tự hào. (Ảnh: LÊ LAN)

Tối 22/11, tại Bảo tàng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), lần đầu tiên Chiến dịch Điện Biên Phủ với chi tiết hành trình 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng của quân đội ta được tái hiện bằng công nghệ 3D Mapping đã đem đến cho người xem ở Điện Biên đầy cảm xúc sâu lắng, hãnh diện và tự hào.

Qua công nghệ trình chiếu hiện đại, các hình ảnh và khoảnh khắc lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ hình ảnh, âm thanh sinh động. Qua đó giúp người xem không chỉ nhìn lại lịch sử mà còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống hào hùng và ý chí kiên cường của dân tộc ta.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên tham quan và trải nghiệm thuyết minh tự động tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, việc đưa vào vận hành phần mềm thuyết minh tự động là bước tiến thiết thực trong chuyển đổi số bảo tàng và phục vụ khách tham quan. Với khả năng tích hợp hình ảnh, âm thanh, nội dung đa phương tiện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và hoạt động trên các thiết bị thông minh giúp du khách chủ động tìm hiểu thông tin, tiếp cận nội dung trưng bày một cách thuận tiện, linh hoạt, phù hợp nhu cầu tìm hiểu của từng cá nhân. Đây cũng là giải pháp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ mở rộng khả năng tiếp cận di sản và từng bước xây dựng môi trường tham quan bảo tàng hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp.

Tối 22/11 có hàng nghìn người dân Điện Biên, du khách trải nghiệm trình chiếu Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D Mapping. (Ảnh: LÊ hí LAN)

Là một trong số hàng nghìn người dân Điện Biên lần đầu tiên được trải nghiệm 3D Mapping kể chuyện Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Tiến Quỳnh (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) chia sẻ: "Lần đầu tiên trong đời tôi được xem tận mắt hình ảnh về đoàn dân công hỏa tuyến với chiếc xe đạp thồ vượt núi, những người lính cùng kéo pháo, đào hào mặc bom rơi đạn nổ quanh chiến hào và khoảnh khắc lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng tung bay trên nóc hầm Đờ-cát... khiến tôi vô cùng xúc động. Bên cạnh tôi, nhiều cụ ông tóc trắng, cụ bà mắt đã mờ đã rưng rưng xúc động trào nước mắt".

"Đã từng học lịch sử, nghe các cựu chiến binh Điện Biên kể chuyện lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng lần đầu tiên được xem lịch sử bằng công nghệ với hình ảnh, âm thanh chân thực, đặc sắc đã cho tôi trải nghiệm đặc biệt; qua đó khiến tôi càng thêm tự hào về đất nước, dân tộc Việt Nam...", ông Nguyễn Tiến Quỳnh xúc động cho biết thêm.

Bằng công nghệ với hình ảnh, âm thanh chân thực, đặc sắc đem đến cho người xem cảm xúc, niềm tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy của dân tộc. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, cho biết: "Là những người làm văn hóa, du lịch tại Điện Biên, chúng tôi luôn nỗ lực, cố gắng xây dựng sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử, thưởng thức văn hóa của nhân dân Điện Biên và du khách mọi miền về với Điện Biên".

Với việc trình chiếu Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D Mapping và ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động tại Bảo tàng Điện Biên Phủ lần này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa của nhân dân, du khách.