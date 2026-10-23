Đánh thức không gian văn hóa cơ sở với mô hình 'nhà văn hóa số'

Người dân sinh hoạt tại mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa số thuộc tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Đây mô hình thiết thực nhằm đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, với mục tiêu ít nhất 95% thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả về với các cấp cơ sở.

Đối với khu vực đô thị trung tâm, nơi quỹ đất và không gian sinh hoạt cộng đồng còn nhiều hạn chế, việc phát triển các thiết chế văn hóa đòi hỏi tư duy quản lý linh hoạt và tối ưu hóa nguồn lực. Việc chủ động tính toán, sắp xếp công năng sử dụng đa dạng, xây dựng lịch hoạt động khoa học kết hợp với kết nối hài hòa các không gian công cộng xung quanh được coi là giải pháp để phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

Phòng họp số với đầy đủ các chức năng hiện đại nằm trong mô hình nhà văn hóa số.

Hạ tầng công nghệ hiện đại cho phép điều khiển các thiết bị điện tử bằng công nghệ thông minh.

Nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các không gian văn hóa, thể thao cơ sở, UBND phường Giảng Võ đã chủ động triển khai hai mô hình là điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao và nhà văn hóa số. Ở mô hình tổ chức hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao, địa phương tập trung xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng, hấp dẫn, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân thông qua các mô hình sinh hoạt như CLB Văn nghệ Mùa thu, Thư viện đọc sách, CLB Cờ tướng hay CLB Dân vũ.

Song song với đó, phường Giảng Võ tiên phong ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số” bằng việc trang bị hệ thống Phòng họp số và Ki-ốt máy tính phục vụ dịch vụ công trực tuyến ngay tại địa bàn dân cư. Việc đưa công nghệ số về tận cơ sở không chỉ hỗ trợ đắc lực cho bà con khi giải quyết các thủ tục hành chính mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số cộng đồng, từng bước định hình những “Công dân số” và “Cộng đồng số” vững mạnh ngay từ cấp cơ sở.

Mô hình “Nhà văn hóa số” trang bị hệ thống Phòng họp số và Ki-ốt máy tính phục vụ dịch vụ công trực tuyến ngay tại địa bàn dân cư.

Luôn có đội ngũ túc trực hướng dẫn người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số sử dụng các ứng dụng, tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Mạnh Tam, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4 cho biết việc nâng cấp hạ tầng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại là một bước chuyển mình mạnh mẽ mang ý nghĩa thiết thực. Người dân nơi đây đã được thụ hưởng một không gian sinh hoạt cộng đồng đa năng, phong phú và hiện đại. Mô hình vừa là điểm hẹn thể thao, văn nghệ sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết, vừa là không gian văn hóa, tri thức phong phú. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nhà văn hóa cũng được trang bị các thiết bị hiện đại như máy Kiosk dịch vụ công, tủ hành chính điện tử, điểm cầu trực tuyến, hệ thống Wifi... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bước đầu tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số ngay tại cơ sở.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đề nghị phường Giảng Võ sớm đưa mô hình vào hoạt động nề nếp, thường xuyên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số theo hướng gần gũi. Cần chú trọng hướng dẫn người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số sử dụng các ứng dụng, tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày cũng như lựa chọn kênh thông tin phù hợp để thông báo lịch hoạt động, giới thiệu các chương trình, kết nối câu lạc bộ và tiếp nhận ý kiến của cộng đồng. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với hiệu quả sử dụng thực tế, tránh hình thức hoặc gây khó khăn cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa - khu thể thao tại nhà văn hóa phường Giảng Võ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cũng cho rằng nhà văn hóa là không gian chung của cộng đồng, vì vậy người dân cần được tham gia đề xuất nội dung, tổ chức hoạt động, đóng góp ý kiến và cùng gìn giữ cơ sở vật chất. Sự chủ động của các tổ chức đoàn thể, câu lạc bộ, các hạt nhân văn hóa ở khu dân cư sẽ góp phần tạo nên sức sống lâu dài cho mô hình.

Địa phương tập trung xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng, hấp dẫn, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân.

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được xây dựng đa dạng nhằm phục vụ đời sống người dân.

Đời sống văn hóa người dân trở nên phong phú hơn thông qua các mô hình sinh hoạt như CLB Văn nghệ Mùa thu, Thư viện đọc sách, CLB Cờ tướng hay CLB Dân vũ...