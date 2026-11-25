“Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến” - câu ca dân gian đã phần nào khái quát vị thế của Phố Hiến trong lịch sử phát triển kinh tế, thương mại của nước ta. Vào thế kỷ XVII - XVIII, Phố Hiến không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của xứ Sơn Nam mà còn là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi hội tụ, giao thương của thương nhân nhiều quốc gia.

Cùng thời với Hội An ở Đàng Trong, Phố Hiến ở Đàng Ngoài từng là một trong những đô thị có hoạt động giao thương quốc tế phát triển nhất Việt Nam. Nằm bên tả ngạn sông Hồng, trên tuyến giao thông thủy kết nối vùng biển Bắc Bộ với Đồng bằng Bắc Bộ và kinh thành Thăng Long, Phố Hiến có vị trí đặc biệt thuận lợi. Đây vừa là đầu mối trung chuyển hàng hóa, vừa là trạm kiểm soát quan trọng đối với tàu thuyền từ bên ngoài theo đường sông tiến về Thăng Long.

Nhận thức rõ giá trị đặc biệt của di sản Phố Hiến, những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm dành nguồn lực cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Trong đó, 16 di tích lịch sử thuộc quần thể từng bước được phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị.

Phố Hiến “trên bến, dưới thuyền” thế kỷ XVII. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, vào tháng 4/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể triển khai Đề án “Xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ”. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy việc nghiên cứu, xây dựng định hướng tổng thể cho hành trình hồi sinh di sản.

Tiếp đó, ngày 20/12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn về phục dựng, tái hiện, hồi sinh di sản Phố Hiến gắn với kiến tạo hệ sinh thái du lịch sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp nhằm đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa của đô thị cổ, đồng thời thảo luận những giải pháp phát huy di sản trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chiến lược phát huy giá trị Phố Hiến theo mô hình “di sản sống”, trong đó bảo tồn phải gắn với đời sống cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đề xuất nghiên cứu hình thành chuỗi liên kết du lịch dọc sông Hồng, kết nối Phố Hiến với Thăng Long, Tam Chúc, Tràng An, Bái Đính, Cồn Vành; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, huy động nguồn lực xã hội hóa, nghiên cứu thành lập Hội đồng quản lý di sản Phố Hiến và Quỹ Phát triển di sản.

Một trong những bước đi cụ thể hóa định hướng phục dựng là việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Ngày 23/9/2026, UBND phường Hồng Châu tổ chức Hội nghị công bố công khai đồ án, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình triển khai.

Theo đồ án, khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 1.708,9ha, thuộc địa bàn các phường Hồng Châu, Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng. Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển không gian văn hóa, du lịch của tỉnh, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Phố Hiến xưa.

Không gian quy hoạch được tổ chức thành 4 phân khu chức năng chính, hướng đến sự kết hợp giữa tái hiện thương cảng, phát triển dịch vụ du lịch và bảo tồn cảnh quan sinh thái ven sông Hồng.

Quy hoạch phân khu tái hiện không gian thương cảng Phố Hiến xưa.

Trong đó, Phân khu I - Phân khu Phục Hiến, có quy mô khoảng 411ha, được định hướng là không gian đón tiếp, bến thuyền và tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt cùng các cộng đồng quốc tế từng đến giao thương. Đây được xem là khu vực mang dấu ấn trực tiếp nhất của hành trình tái hiện thương cảng cổ, góp phần gợi lại hình ảnh một đô thị giao thương đa văn hóa từng hiện diện bên dòng sông Hồng.

Phân khu II - Phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế, có quy mô khoảng 434ha, định hướng phát triển không gian văn hóa, quảng trường, trung tâm hội nghị và các công trình phục vụ tổ chức sự kiện. Phân khu III - Phân khu dịch vụ du lịch, quy mô khoảng 474ha, được quy hoạch với các chức năng thương mại, dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng.

Trong khi đó, Phân khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng, quy mô khoảng 388ha, hướng đến hình thành không gian mở với vườn cây, cảnh quan sinh thái, khu vui chơi, cắm trại và các hoạt động nghỉ ngơi, trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Điểm đáng chú ý là đồ án không định hướng phát triển khu vực theo mô hình đô thị hóa thông thường mà ưu tiên mật độ xây dựng thấp, mở rộng không gian cây xanh, mặt nước, văn hóa, du lịch, thương mại dịch vụ và nghỉ dưỡng. Định hướng này nhằm tạo dựng một tổng thể có sự kết nối giữa không gian di sản với cảnh quan tự nhiên, từng bước gợi lại hình ảnh thương cảng Phố Hiến xưa với đặc trưng “trên bến, dưới thuyền”.

Từ một thương cảng từng vang danh trong lịch sử đến hành trình phục dựng hôm nay, Phố Hiến đang đứng trước cơ hội được đánh thức bằng một cách tiếp cận mới: bảo tồn di sản gắn với phát triển, lấy giá trị lịch sử làm nền tảng và lấy cộng đồng, du khách làm chủ thể thụ hưởng. Khi được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và dựa trên cơ sở khoa học, đề án phục dựng không chỉ góp phần lưu giữ ký ức về một đô thị thương mại quốc tế xưa mà còn mở ra hướng phát triển mới cho Hưng Yên, đưa di sản Phố Hiến trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc trên hành trình kết nối các vùng di sản của Đồng bằng Bắc Bộ…