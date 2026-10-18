Đánh thức kho tàng di tích Thủ đô qua hành trình số

Ngày 18/10, tại đình Kim Ngân (44 Hàng Bạc), nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” chính thức ra mắt, nhân chuyến thăm của bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều.

Là thành quả nghiên cứu trong gần một năm của khoảng 40 chuyên gia và 100 sinh viên, nền tảng số hóa 28 di tích tiêu biểu của Hà Nội qua bốn hành trình: Thăng Long Tứ Trấn, các đền thờ Mẫu, đình thờ Tổ nghề và chùa Hà Nội.

Thông qua bản đồ tương tác và hệ thống mã QR tại điểm đến, người dùng dễ dàng tiếp cận kho tư liệu phong phú gồm hình ảnh xưa và nay, video, văn bia, tư liệu Hán Nôm và bản vẽ kiến trúc tại mỗi di tích.

Không chỉ phục vụ du lịch, nền tảng còn hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoại khóa và cung cấp nguồn tư liệu được hệ thống hóa cho sinh viên, giới nghiên cứu, qua đó mở thêm cách tiếp cận những giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô trong đời sống hiện đại./.