Chiều 28.11, Sở VHTTDL TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Vị lành Đà Nẵng”, trong khuôn khổ sự kiện “Tinh hoa bản địa 2026 – Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng”, nhằm kết nối giá trị văn hóa bản địa với hoạt động kinh doanh du lịch, đồng thời khơi mở hướng sáng tạo các sản phẩm thức uống đặc trưng từ nguyên liệu địa phương.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, “Tinh hoa bản địa 2026 - Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng” được tổ chức với mong muốn đưa bản sắc địa phương trở thành một phần tự nhiên, đặc sắc trong trải nghiệm của du khách.

Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm bản địa, kết nối doanh nghiệp và tọa đàm chuyên đề, chương trình tạo diễn đàn trao đổi về cách khai thác, phát huy giá trị văn hóa địa phương, từ di sản, làng nghề, sản vật, ẩm thực đến tri thức và tập quán cộng đồng, qua đó hình thành những sản phẩm, dịch vụ du lịch có chiều sâu và mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình, “Vị lành Đà Nẵng” kết hợp chia sẻ chuyên môn với thực hành sáng tạo, hướng đến tìm kiếm những công thức pha chế mới, có tính ứng dụng, khả năng thương mại hóa và từng bước đưa vào phục vụ du khách tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, hoạt động này còn góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ sở sản xuất, cung ứng nguyên liệu địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm bản địa trong chuỗi dịch vụ du lịch.

Không gian trưng bày “Tinh hoa bản địa – Điểm chạm văn hóa Đà Nẵng”

Khơi nguồn sáng tạo từ nông sản và câu chuyện bản địa

Tại chương trình, bà Lê Thị Thanh Nga, đại diện Nông trại Lò Gạch Cũ, chia sẻ tham luận “Xây dựng Signature Drink cho Đà Nẵng - Đánh thức ký ức bản địa từ xu hướng thức uống lành mạnh và bền vững”.

Theo bà Nga, Đà Nẵng đã tạo dấu ấn với du khách qua những biểu tượng như Cầu Rồng, biển Mỹ Khê hay bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, bên cạnh những trải nghiệm về thị giác, điểm đến cần tạo thêm dấu ấn về vị giác, để du khách có thể nhớ đến thành phố qua những hương vị đặc trưng.

Một thức uống chào đón tại sảnh khách sạn hay sản phẩm đặc trưng trong thực đơn nhà hàng không chỉ đơn thuần là đồ uống mà còn có thể trở thành điểm chạm cảm xúc, góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Việc xây dựng hệ thống thức uống đặc trưng (Signature Drink) từ nông sản bản địa được xem là một hướng khai thác, đưa sản vật địa phương trở thành đại sứ văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch xanh, bền vững.

Bà Lê Thị Thanh Nga trình bày tham luận "Xây dựng Signature Drink cho Đà Nẵng - Đánh thức ký ức bản địa từ xu hướng thức uống lành mạnh và bền vững"

Để một thức uống trở thành sản phẩm có sức lan tỏa, theo bà Nga, bên cạnh chất lượng hương vị, cần chú trọng xây dựng câu chuyện điểm đến, tạo sự kết nối giữa sản phẩm với văn hóa và trải nghiệm của du khách.

Tại Nông trại Lò Gạch Cũ, việc đặt tên thức uống theo hướng gần gũi, hài hước và gợi liên tưởng văn học như “Thải độc cùng Chí Phèo”, “Sữa Thị Nở” hay “Trà Bá Kiến” được áp dụng nhằm tạo sự tò mò, khuyến khích khách trải nghiệm và ghi nhớ sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở tên gọi, câu chuyện của mỗi thức uống có thể được xây dựng từ vùng đất tạo ra nguyên liệu, văn hóa và con người địa phương, đến thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Qua đó, du khách không chỉ thưởng thức hương vị mà còn hiểu thêm về nếp canh tác, sản vật và những giá trị cộng đồng gắn với sản phẩm.

Việc trình bày thức uống cũng được xem là một phần của trải nghiệm. Thay thế ly nhựa bằng ly gốm mộc địa phương hoặc ly thủy tinh, sử dụng nguyên liệu tươi để trang trí, kết hợp mã QR giới thiệu vùng nguyên liệu là những giải pháp được đề xuất nhằm tăng tính tương tác, đồng thời tạo kết nối giữa sản phẩm và câu chuyện bản địa.

Dịp này diễn ra Cuộc thi sáng tạo thức uống “Hương vị Đà Nẵng”

Đưa thức uống bản địa vào chuỗi dịch vụ du lịch

Từ thực tiễn nghiên cứu và ứng dụng, bà Lê Thị Thanh Nga giới thiệu sản phẩm thức uống kết hợp gạo lứt tím than rang trên bếp củi truyền thống với cỏ ngọt ủ lạnh. Sản phẩm có sắc tím trầm, hương thơm bùi đặc trưng, được định hướng phát triển thành cốt pha chế để các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có thể triển khai đồng bộ làm thức uống chào đón du khách.

Theo bà Nga, một sản phẩm thức uống bản địa được đầu tư bài bản không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm du khách mà còn gia tăng giá trị nông sản địa phương và giảm thiểu rác thải.

Du lịch bền vững có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong hoạt động phục vụ hằng ngày, từ lựa chọn nguyên liệu đến cách thức trình bày và kể câu chuyện về sản phẩm.

Chương trình “Vị lành Đà Nẵng” mở ra hướng kết nối nông sản, văn hóa bản địa với dịch vụ du lịch, hướng đến xây dựng những thức uống đặc trưng mang dấu ấn điểm đến và thúc đẩy du lịch xanh

Từ đó, bà Nga đề xuất Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng xem xét xây dựng Bộ tiêu chuẩn “Thức uống Xanh Đà Nẵng”, nhằm kết nối nông sản địa phương với chuỗi cung ứng của khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng trên địa bàn.

Việc phát triển các thức uống đặc trưng từ nguyên liệu bản địa không chỉ mở thêm hướng sáng tạo sản phẩm du lịch mà còn góp phần quảng bá văn hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Qua đó, hương vị địa phương có thể trở thành một dấu ấn riêng trong hành trình trải nghiệm của du khách tại Đà Nẵng.