Biểu diễn nghệ thuật Khmer tại các gian trưng bày ở Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Chùa Âng và danh thắng quốc gia Ao Bà Om. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Với 16 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026 tạo không gian giao lưu, trải nghiệm phong phú, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc. Thông qua tái hiện nghi lễ, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu nghề thủ công và sản phẩm đặc trưng, tỉnh từng bước phát huy giá trị di sản, gắn kết văn hóa với du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Diễn ra từ ngày 18 - 24/11, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long năm 2026 là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn. Trong chuỗi hoạt động, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer là điểm nhấn, góp phần đưa những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng đến gần hơn với người dân, du khách.

Tại Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật chùa Âng và danh thắng quốc gia Ao Bà Om, nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, trình diễn nghệ thuật, thể thao dân gian và tái hiện nghi thức truyền thống được tổ chức. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ hội còn là dịp để các giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Các nghi thức cúng trăng, nghệ thuật múa, trình diễn nhạc ngũ âm, nghề làm cốm dẹp và trò chơi dân gian được giới thiệu, giúp người dân, du khách tìm hiểu và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, Lễ hội Ok Om Bok là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Vì vậy, tỉnh chú trọng tổ chức các hoạt động có điểm nhấn, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, giới thiệu văn hóa các dân tộc. Lễ hội năm nay được tổ chức gắn với Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh triển khai 16 nhóm hoạt động với nhiều nội dung mới, trong đó có hoạt động xác lập kỷ lục trình diễn nhạc cụ ngũ âm có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam. Đặc biệt, nghi thức cúng trăng thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên, trời đất, sự trân trọng thành quả lao động và ước vọng mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm của đồng bào Khmer, sẽ được sân khấu hóa tối 24/11 tại Danh thắng quốc gia Ao Bà Om.

Biểu diễn nghệ thuật Khmer ở Khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Chùa Âng và danh thắng quốc gia Ao Bà Om. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Việc bảo tồn di sản cũng được thể hiện qua sự tham gia trực tiếp của những người đang gìn giữ nghề truyền thống. Tại khu vực trình diễn ở Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer, ông Thạch Sang, người có nhiều năm gắn bó với nghề giã cốm dẹp ở xã Song Lộc, mang dụng cụ chế biến đến giới thiệu và hướng dẫn người dân, du khách trải nghiệm.

Ông Thạch Sang cho biết, hiện nay, số gia đình còn duy trì nghề giã cốm dẹp tại phum, sóc ngày càng ít. Dịp lễ Ok Om Bok, không ít người chọn mua cốm dẹp làm sẵn thay vì tự tay chế biến như trước. Lo nghề truyền thống dần mai một, ông cố gắng duy trì công việc của gia đình và truyền lại cho con gái để tiếp nối.

Được giới thiệu nghề tại Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là niềm vui, sự khích lệ đối với gia đình ông. Nhiều người chưa từng biết đến các công đoạn giã cốm dẹp nhưng khi được trực tiếp tham gia đều tỏ ra thích thú. Qua trải nghiệm, họ hiểu thêm cách làm một sản phẩm truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với đời sống của đồng bào Khmer.

Với người trẻ, những hoạt động này mang lại nhiều cảm xúc và sự gắn bó với văn hóa dân tộc. Em Lê Hoàng Ngân, đoàn viên đến từ phường Trà Vinh cho biết, đây là lần thứ ba tham gia các hoạt động của Lễ hội Ok Om Bok. Ngân nhận thấy lễ hội năm nay có quy mô lớn, nhiều chương trình phong phú, không khí sôi nổi. Ngân cho rằng, văn hóa Khmer có nhiều nét đẹp phong phú, đa dạng và cần được duy trì lâu dài để thế hệ trẻ có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận và tiếp tục gìn giữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định, Vĩnh Long là vùng đất hội tụ, giao thoa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Văn hóa Khmer với hệ thống chùa, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và tri thức dân gian góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa của tỉnh. Đây là tài sản quý báu của đồng bào Khmer, đồng thời là bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Ok Om Bok không chỉ là duy trì các nghi thức, hoạt động lễ hội, quan trọng hơn là gìn giữ giá trị tinh thần, phong tục tốt đẹp và phát huy vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng vun đắp tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Kết nối di sản với phát triển du lịch

Người dân hào hứng tham gia trò chơi dân gian đi cầu tre trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Không chỉ là sự kiện tôn vinh văn hóa truyền thống, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long năm 2026 còn mở ra không gian kết nối di sản với hoạt động du lịch, thương mại và quảng bá hình ảnh địa phương. Thông qua các chương trình trình diễn, triển lãm, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, những giá trị hiện diện trong đời sống cộng đồng được giới thiệu rộng rãi hơn đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Với 16 nhóm hoạt động, Tuần lễ tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng, trong đó, có khánh thành công trình Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, Hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP, không gian “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”. Các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian góp phần giới thiệu những sắc màu riêng của vùng đất Vĩnh Long, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch địa phương.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân, du khách là đua ghe Ngo - môn thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, đua ghe Ngo thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và tinh thần thể thao cao thượng. Nhằm nâng tầm giải đấu, năm nay tỉnh đưa vào sử dụng đường đua và khán đài mới có sức chứa hơn 4.000 người, đồng thời mở rộng giao lưu với các đội đua đến từ các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Danh thắng Ao Bà Om, Lễ hội Ok Om Bok trở thành điểm nhấn kết nối di sản với trải nghiệm du lịch. Du khách không chỉ thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn có cơ hội tìm hiểu phong tục, tham gia trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề truyền thống và khám phá đời sống văn hóa của đồng bào Khmer. Qua đó, di sản được giới thiệu bằng những hoạt động gần gũi, sinh động, góp phần hình thành sản phẩm trải nghiệm mang bản sắc riêng.

Người dân hào hứng tham gia trò chơi dân gian đập nồi. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo ông Thạch Sau, xã Châu Thành, dịp Lễ hội Ok Om Bok hằng năm, người dân và du khách từ nhiều nơi tập trung về khu vực Ao Bà Om tham gia các hoạt động. Ông vui mừng khi ngày càng có nhiều người quan tâm, tìm hiểu phong tục truyền thống và các hoạt động văn hóa của đồng bào Khmer. Những năm gần đây, đời sống người dân trong các phum, sóc có nhiều cải thiện nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua chính sách chăm lo hộ nghèo, hỗ trợ con giống, vật nuôi và sản xuất nông nghiệp. Khi đời sống từng bước ổn định, người dân có thêm điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, duy trì phong tục và phát triển sinh kế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định, tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa các cấp; bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; nâng cao chất lượng và tần suất tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các hoạt động hướng về cơ sở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Việc duy trì không gian thực hành, trình diễn và trao truyền văn hóa góp phần để di sản hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng, đồng thời trở thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển du lịch. Khi cộng đồng tiếp tục giữ vai trò chủ thể, thế hệ trẻ tích cực tiếp nối và du khách có cơ hội trực tiếp khám phá, trải nghiệm, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tạo thêm giá trị cho điểm đến. Đây là hướng đi để Vĩnh Long lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng sức hấp dẫn du lịch và góp phần phát triển bền vững.