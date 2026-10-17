Đánh thức giá trị văn hóa từ câu chuyện 'Người con gái Hà Nội'

Vở diễn “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội góp mặt tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, mang đến câu chuyện về con người Thủ đô trong những năm tháng chiến tranh.

Nhân vật trung tâm của vở diễn gợi lên hình ảnh người phụ nữ Hà Nội mang vẻ đẹp thanh lịch, giàu tình cảm nhưng không thiếu sự kiên cường.

Trong hoàn cảnh lịch sử nhiều thử thách, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa hòa quyện với trách nhiệm đối với đất nước, làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu nhân văn của nhân vật.

Không chỉ tái hiện bối cảnh chiến tranh, vở diễn còn đi sâu vào những lựa chọn và giằng xé nội tâm của con người.

Qua lời thoại, hành động và diễn biến tâm lý nhân vật, lịch sử hiện lên gần gũi, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn những mất mát, hy sinh và khát vọng hòa bình của các thế hệ đi trước.

Những biểu cảm, cử chỉ và cách xử lý lời thoại góp phần truyền tải chiều sâu cảm xúc của nhân vật.

Thông qua cách tổ chức các lớp cảnh, diễn xuất và thiết kế mỹ thuật, vở diễn tạo nên không gian nghệ thuật giúp khán giả hình dung về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

Vẻ đẹp của người con gái Hà Nội được thể hiện qua lòng nhân hậu, sự thủy chung, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt lên hoàn cảnh.

Những phẩm chất ấy không chỉ thuộc về ký ức chiến tranh mà còn là những giá trị cần được gìn giữ, bồi đắp trong quá trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 tạo cơ hội để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu tác phẩm, giao lưu chuyên môn và tiếp cận công chúng.

Sự hiện diện của những vở diễn mang đề tài lịch sử, con người và đất nước góp phần làm phong phú đời sống sân khấu, đồng thời khẳng định vai trò của nghệ thuật biểu diễn trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực cho sự phát triển bền vững.

Từ góc nhìn đó, những tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và nghệ thuật như “Người con gái Hà Nội” góp phần đưa các giá trị lịch sử, nhân văn đến với công chúng, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tạo và lan tỏa văn hóa.