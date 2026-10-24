Đánh thức giá trị văn hóa trà Trại Cài từ trải nghiệm di sản

Nghề chè từ lâu đã gắn với đời sống người dân Trại Cài (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), từ những búp chè được thu hái mỗi ngày đến cách chế biến và thưởng thức trà được gìn giữ qua thời gian, tạo nên nét văn hóa riêng của vùng chè.

Hưởng ứng Festival Trà Quốc tế, Thái Nguyên năm 2026, chương trình “Chuyện trà Trại Cài - Hương đất, tình người Đồng Hỷ” đặt trọng tâm vào việc giới thiệu những giá trị ấy thông qua các hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và kết nối du lịch.

Những đồi chè xanh ngát tại xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Điểm đáng chú ý là văn hóa trà được tiếp cận từ chính công việc của người làm chè, với hội thi hái chè “Vũ điệu búp xanh - Hương sắc Trại Cài” và hoạt động trải nghiệm “Theo dấu búp trà” đưa du khách đến gần hơn với nghề truyền thống.

Qua những hoạt động này, cây chè được giới thiệu trong mối liên hệ với bàn tay lao động, kinh nghiệm sản xuất và đời sống cộng đồng, tạo thêm cơ hội để du khách tìm hiểu quá trình hình thành giá trị của sản phẩm chè Trại Cài.

Văn hóa trà còn được mở rộng qua không gian thưởng trà, nơi các sản phẩm chè an toàn, chè hữu cơ, chè đặc sản cùng sản phẩm OCOP được giới thiệu đến du khách, bên cạnh những món ăn truyền thống mang hương vị địa phương.

Sự kiện nhằm giới thiệu các hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản phẩm và kết nối du lịch.

Liên hoan văn nghệ “Tiếng hát người làm chè” và hoạt động giao lưu, thưởng trà với người nổi tiếng bổ sung những trải nghiệm văn hóa cho chương trình, kết nối câu chuyện nghề chè với đời sống tinh thần và nhu cầu khám phá của khách tham quan.

Việc tổ chức các hoạt động này trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 tạo điều kiện để thương hiệu chè Trại Cài tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, đồng thời mở rộng hướng quảng bá từ sản phẩm nông nghiệp sang trải nghiệm văn hóa.

Một số hoạt động trải nghiệm tại chương trình

Hướng kết nối ấy tiếp tục được thể hiện qua “Chuyến tàu di sản”, thuộc Tour 5 “Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài” đưa du khách tham quan vùng chè, làng nghề và không gian văn hóa địa phương trong những ngày diễn ra Festival.

Gắn sản phẩm chè với hành trình khám phá di sản cũng đặt ra yêu cầu xây dựng trải nghiệm có chiều sâu để du khách hiểu hơn về nghề làm chè, con người địa phương và những giá trị tạo nên danh tiếng của trà Trại Cài.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival, địa phương hướng đến tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và kinh tế của cây chè, thúc đẩy xúc tiến thương mại, phát triển du lịch và nâng cao giá trị chuỗi ngành trà.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026).

Sự kiện gồm 12 hoạt động chính về văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà, hướng tới tôn vinh giá trị của trà và thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn, bền vững.