Đánh thức giá trị di sản từ sức sáng tạo cộng đồng
Vượt ra khỏi vai trò lưu giữ giá trị xưa cũ, di sản đang trở thành chất liệu cảm hứng cho những sáng tạo mang hơi thở đương đại tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng đã "thổi hồn" mới vào chất liệu truyền thống, nâng tầm công năng lẫn thẩm mỹ cho sản phẩm thủ công để chinh phục công chúng, đặc biệt là người trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/danh-thuc-gia-tri-di-san-tu-suc-sang-tao-cong-dong-246261123112203632.htm