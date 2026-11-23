Để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, diễn ra vào tối ngày 24/11 tới, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí nơi đỗ xe cho khán giả tham dự.