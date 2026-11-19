Chuỗi sự kiện hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời kết nối bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Người tham quan thích thú khám phá các hoạt động văn hóa truyền thống tại Hội trại Đền Hùng. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đến nay, 66 xã, phường và 8 sở, ngành, đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Có 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá, ưu đãi hàng hóa, dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động cấp tỉnh là Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”, dự kiến có 17 trại văn hóa và 4 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Thông qua các không gian này, tỉnh mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng, sản phẩm thế mạnh và tiềm năng phát triển của các địa phương.

Từ ngày 22 đến 24/11, hội trại được tổ chức tại Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình (phường Hòa Bình). Các gian trại giới thiệu đặc sản vùng Đất Tổ, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao, kết hợp trình diễn Hát Xoan, hát Ghẹo, trò chơi dân gian và giới thiệu ẩm thực truyền thống.

Cùng thời gian này, các chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra tại ba quảng trường, công viên trên với nhiều loại hình biểu diễn như Hát Xoan, dân ca, dân vũ, trống hội, múa bông và các loại hình nghệ thuật hiện đại. Tại phường Việt Trì còn có hoạt động mỹ thuật, trình diễn thư pháp; hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc góp phần mở rộng không gian giới thiệu, kết nối sản phẩm. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cũng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa cội nguồn, giúp thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử, truyền thống và nâng cao ý thức bảo tồn di sản.

Ở cấp cơ sở, các địa phương lựa chọn hoạt động phù hợp với đặc trưng văn hóa từng vùng. Tại xã Hy Cương, các nội dung đáng chú ý gồm ra mắt trang thông tin số hóa di tích, Câu lạc bộ Hát Xoan và thí điểm mô hình Làng Văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội Đất Tổ”. Đặc biệt, ngày 22/11, tại đình Thanh Đình, xã Hy Cương diễn ra hoạt động phục dựng tục Hát Xoan “kết nước nghĩa” giữa phường Xoan An Thái và làng Thanh Đình.

Đây là tập tục độc đáo trong không gian văn hóa Hát Xoan Phú Thọ, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng; góp phần khôi phục không gian thực hành tín ngưỡng truyền thống, tạo điều kiện để các phường Xoan gốc tiếp tục thực hành, trao truyền di sản.

Tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mường, nhiều hoạt động tập trung vào trình diễn, trao truyền di sản như nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường ở xã Tân Lạc; Ngày hội Văn hóa - Du lịch tại xã Thung Nai và các hoạt động sưu tầm, trình diễn văn hóa Mường cổ tại xã Mường Bi.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 24/11 với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch. Cuộc thi “Hương sắc trà Long Cốc” và giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất là những điểm nhấn nhằm quảng bá hình ảnh vùng chè, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch địa phương.

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ cũng vận động các bảo tàng, thư viện ngoài công lập, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở thể thao tham gia hưởng ứng bằng các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, miễn, giảm phí tham quan và giá dịch vụ trong dịp 24/11.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các vùng văn hóa, đồng thời khai thác tiềm năng di sản, sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

* Khai mạc sáng 19/11, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 diễn ra đến 24/11, với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch. Dịp này, đồi chè Long Cốc được trao chứng nhận điểm du lịch cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là điểm du lịch đầu tiên của tỉnh Phú Thọ được trao chứng nhận kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Năm 2026, địa phương ước đón 50.000 lượt khách, gấp 10 lần năm 2025. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong cải thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường, Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị”, tuần lễ giới thiệu cảnh quan vùng chè, nghề sản xuất chè và các giá trị văn hóa bản địa. Không gian văn hóa trà giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất chè; không gian Bếp Mường tái hiện nét đặc sắc trong ẩm thực truyền thống, cùng các khu trưng bày nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP. Qua đó, du khách có dịp tìm hiểu nghề chè, trải nghiệm văn hóa và tiếp cận các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của tuần lễ là Cuộc thi “Hương sắc trà Long Cốc” và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất, góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch địa phương. Chương trình khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp lữ hành và Hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch cũng tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, xây dựng tour, tuyến và mở rộng hợp tác phát triển du lịch.