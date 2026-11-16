Đánh thức giá trị di sản Óc Eo trong thế hệ trẻ

Sinh viên tham quan triển lãm.

Triển lãm do ĐH KHXH - NV phối hợp với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang tổ chức, hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), kỷ niệm 70 năm truyền thống nhà trường, đồng thời hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Hiện vật trưng bày tại triển lãm

Thông qua hệ thống bản đồ, hình ảnh, hiện vật và tư liệu khảo cổ, triển lãm mang đến cái nhìn tổng quan về di tích Óc Eo - Ba Thê cũng như quá trình phát hiện, nghiên cứu văn hóa Óc Eo. Các nội dung trưng bày tập trung tái hiện đời sống cư trú, hoạt động giao thương, tín ngưỡng và nghệ thuật của cư dân Nam Bộ thời cổ; đồng thời giới thiệu những nỗ lực trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại địa phương.

Hiện vật trưng bày tại triển lãm.

Điểm đáng chú ý của triển lãm là việc đưa các tư liệu, hiện vật khảo cổ vào không gian học tập, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận trực quan với những thành tựu nghiên cứu lịch sử, văn hóa. Qua đó, di sản không chỉ được nhìn nhận như những dấu tích của quá khứ mà còn trở thành nguồn tri thức phục vụ học tập, nghiên cứu và khơi gợi trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

Chia sẻ tại triển lãm, ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Bảo tồn không chỉ là gìn giữ những dấu tích của quá khứ, mà còn là trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Theo ông Bằng, sự kết nối giữa các nhà khảo cổ, những người làm công tác bảo tồn với sinh viên và thế hệ trẻ có ý nghĩa thiết thực, góp phần khơi dậy niềm say mê khoa học và ý thức trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường, bên cạnh việc nghiên cứu để hiểu quá khứ, còn phải làm cho những giá trị ấy trở thành nguồn tri thức, cảm hứng và ý thức trách nhiệm đối với hiện tại. Hành trình đánh thức một nền văn minh cổ cũng là hành trình khơi dậy tình yêu lịch sử, niềm tự hào văn hóa và trách nhiệm gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau.

Ngoài ý nghĩa giáo dục, triển lãm còn góp phần tăng cường hợp tác giữa nhà trường và Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang trong nghiên cứu, giáo dục và truyền thông di sản. Từ đó tạo nền tảng cho các chương trình phối hợp trong thời gian tới. Triển lãm đón khách tham quan vào cửa tự do từ nay đến ngày 7-12.