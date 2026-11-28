Dấu tích phòng thủ và giao thương

Trong hơn hai thế kỷ, đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn được ghi chép trong các bộ chính sử, địa chí triều Nguyễn cùng bản đồ và hồi ký quân sự của người Pháp. Kết hợp tư liệu khảo cổ học với thư tịch Hán - Nôm và bản đồ phương Tây, có thể nhận diện cụm di tích đồn Chơn Sảng - trạm Nam Chơn qua nhiều lớp giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa.

Tại trạm Nam Chơn, các nhà khai quật khảo cổ phát hiện nhiều hiện vật có giá trị. Ảnh: LÊ VĂN PHÚC

Tháng 5/2026, Ban Quản lý Di tích và danh thắng thành phố Đà Nẵng phối hợp Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tiến hành khai quật khảo cổ khẩn cấp theo Quyết định số 781/QĐ-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với tổng diện tích khai quật 600m2, gồm 300m2 tại mỗi di tích, các kết quả về mặt bằng, kết cấu và địa tầng đã góp phần làm sáng tỏ giá trị của hai công trình này.

Dấu ấn kỹ thuật quân sự

Trong hệ thống phòng thủ vịnh Đà Nẵng gồm 17 công trình thời Nguyễn, thành Điện Hải và thành An Hải ở cửa sông Hàn đại diện cho dòng kiến trúc thành lũy bằng gạch chịu ảnh hưởng kỹ thuật công thành Vauban phương Tây.

Trong khi đó, đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn là những đại diện tiêu biểu, còn nguyên vẹn của truyền thống lũy đá xếp khan bản địa. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá vôi khai thác tại núi Hải Vân, được chế tác thành các khối đa diện và xếp chồng không dùng vữa vôi.

Kỹ thuật này có nét tương đồng với Trường Lũy (Quảng Ngãi), Lũy Đá Rồng (xã Chiên Đàn) và thành đá xếp Nam Yên ở thượng nguồn sông Cu Đê. Kết cấu tạo độ bền cơ học trước tác động của hỏa lực đại bác và điều kiện xâm thực ven biển. Đáng chú ý, do chưa trải qua các đợt trùng tu, cải tạo bằng vật liệu hiện đại, hai di tích vẫn lưu giữ nhiều thông tin về kỹ thuật xây dựng gốc thời Nguyễn.

Giữ cửa ngõ đường bộ ra kinh đô Huế

Trục phòng thủ dưới chân đèo Hải Vân và những dấu mốc gắn với đồn Chơn Sảng, trạm Nam Chơn

Trục phòng thủ

Hải Vân Quan

Đồn Chơn Sảng

Trạm Nam Chơn

Pháo đài Định Hải

Hòn Hành

1858 - 1860

Kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha. Đồn Chơn Sảng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ dưới chân đèo Hải Vân.

18/11/1859

Hỏa lực từ đồn Chơn Sảng bắn trúng soái hạm Némésis, Tiểu đoàn trưởng Công binh Dupré Déroulède thiệt mạng.

3/1860

Dưới sự chỉ huy của Tướng Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trọng Thao, quân triều Nguyễn buộc liên quân rút khỏi Đà Nẵng.

1886

Phong trào Cần Vương: nghĩa quân Nghĩa hội Quảng Nam do Hồ Như Học (Thống Hai) chỉ huy chiến đấu tại trạm Nam Chơn, sự kiện báo chí Pháp đương thời gọi là “Thảm kịch Nam Chơn”.

5/2026

Khai quật khảo cổ khẩn cấp 600 m² tại hai di tích theo Quyết định số 781/QĐ-SVHTTDL.

QĐ 5311

UBND thành phố Đà Nẵng xếp hạng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố, loại hình Lịch sử và Khảo cổ.

Nguồn: tư liệu nêu trong bài, trong đó trận giao tranh ngày 18/11/1859 theo tư liệu của Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp. Trục phòng thủ là sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ khoảng cách.

Hai công trình cũng gắn với những sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm. Nằm trên trục phòng thủ Hải Vân Quan - Đồn Chơn Sảng - Trạm Nam Chơn - Pháo đài Định Hải (Hòn Hành), cụm di tích giữ vai trò kiểm soát cửa ngõ đường bộ ra kinh đô Huế. Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), đồn Chơn Sảng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ dưới chân đèo Hải Vân. Theo tư liệu của Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp, trong trận giao tranh ngày 18/11/1859, hỏa lực từ đồn đã bắn trúng soái hạm Némésis, khiến Tiểu đoàn trưởng Công binh Dupré Déroulède thiệt mạng. Dưới sự chỉ huy của Tướng Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trọng Thao, quân triều Nguyễn kiên trì bao vây, kháng cự, buộc liên quân rút khỏi Đà Nẵng vào tháng 3/1860.

Năm 1886, trong phong trào Cần Vương, trạm Nam Chơn tiếp tục ghi dấu cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp của nghĩa quân Nghĩa hội Quảng Nam do Hồ Như Học (Thống Hai) chỉ huy, với sự kiện được báo chí Pháp đương thời gọi là “Thảm kịch Nam Chơn”.

Đồn Chơn Sảng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ dưới chân đèo Hải Vân. Ảnh: LÊ VĂN PHÚC

Di vật phản ánh giao lưu văn hóa qua nhiều thời kỳ

Bên cạnh lớp di tích thế kỷ 19, cuộc khai quật năm 2026 thu được 964 di vật, gồm 904 tiêu bản tại trạm Nam Chơn và 60 tiêu bản tại đồn Chơn Sảng, phản ánh lịch sử cư trú và giao lưu lâu đời tại khu vực chân đèo Hải Vân. Ban Quản lý Di tích và danh thắng cùng Bảo tàng Đà Nẵng đã tiến hành phân loại, giám định và lựa chọn 88 hiện vật tiêu biểu. Đây là những hiện vật có độ nguyên vẹn cao, có giá trị phục vụ trưng bày và nghiên cứu, được bàn giao về Bảo tàng Đà Nẵng.

964 di vật từ 600 m² khai quật

Hai hố cùng diện tích 300 m², số di vật thu được chênh lệch lớn. Mỗi chấm là một di vật.

904tiêu bản

Trạm Nam Chơn · 300 m²

60tiêu bản

Đồn Chơn Sảng · 300 m²

88

hiện vật tiêu biểuđược phân loại, giám định, lựa chọn và bàn giao về Bảo tàng Đà Nẵng

Nguồn: kết quả đợt khai quật khảo cổ khẩn cấp năm 2026 nêu trong bài. Vị trí các chấm trong mỗi hố mang tính minh họa.

Do bị vùi lấp lâu năm trong môi trường cát biển nhiễm mặn, chịu tác động của độ ẩm cao và rễ thực vật, các hiện vật được xử lý bảo quản trước khi bàn giao. Quy trình gồm làm sạch cơ học, khử muối khoáng bám kết và gia cố cấu trúc bề mặt đối với các nhóm chất liệu đất nung, sành, gốm men và đá sa thạch. Hồ sơ khoa học của từng hiện vật cũng được hoàn thiện với bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp theo tiêu chuẩn bảo tàng và ký hiệu định danh gắn với từng hố khai quật, lớp địa tầng.

Việc tiếp nhận 88 hiện vật bổ sung nguồn tư liệu quan trọng cho hệ thống trưng bày và kho cơ sở của Bảo tàng Đà Nẵng. Trước đây, tư liệu về cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860) tại bảo tàng chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm sông Hàn, tiêu biểu như thành Điện Hải và Nghĩa trủng Phước Ninh. Bộ sưu tập mới từ tuyến phòng thủ cửa ngõ phía bắc, gồm những viên gạch lát nền còn dấu vết vôi san hô, đồ gốm sinh hoạt của binh sĩ đồn trú và bức phù điêu Champa thế kỷ thứ 8 đã cung cấp nguồn sử liệu vật chất trực tiếp. Qua đó, công chúng và giới nghiên cứu có thêm cơ sở nhận diện lịch sử quân sự, kỹ thuật xây dựng và tiến trình văn hóa của vùng đất Hải Vân - Đà Nẵng.

Kỹ thuật lũy đá xếp khan bản địa tại đồn Chơn Sảng. Ảnh: LÊ VĂN PHÚC

Bảo tồn gắn phát triển đô thị và du lịch văn hóa

Việc UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5311/QĐ-UBND xếp hạng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố, thuộc loại hình Lịch sử và Khảo cổ, đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ hai công trình. Yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản cần được đặt ra đồng bộ với quá trình phát triển đô thị. Trước mắt, cần ưu tiên bảo vệ khẩn cấp các cấu trúc di tích trước tác động của sóng biển, thực vật và hoạt động thi công. Những giải pháp được đặt ra gồm phát quang thực bì xâm lấn trên bờ thành; gia cố chống xói lở chân kè phía biển; lấp đất bảo vệ các hố hào thành; che phủ chuyên dụng các hố khai quật trung tâm và cắm mốc khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

Về nghiên cứu, cần tiếp tục khai quật mở rộng khu trung tâm trạm Nam Chơn với diện tích dự kiến khoảng 2.000m2, khai quật một số điểm phụ cận, giám định dấu vết minh văn ở mặt sau bức phù điêu sa thạch bằng công nghệ chụp ánh sáng xiên; đồng thời quét 3D toàn bộ di tích để hoàn thiện hồ sơ khoa học, hướng tới đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia hoặc Di tích quốc gia đặc biệt.

Cùng với bảo tồn tại chỗ, các giá trị của di tích cần được kết nối với hoạt động giáo dục lịch sử và truyền thống địa phương. Trên cơ sở dữ liệu khảo cổ học và bộ sưu tập 88 hiện vật hiện lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, ngành văn hóa và giáo dục thành phố có thể xây dựng chương trình tham quan, học tập ngoại khóa và trải nghiệm khảo cổ học lịch sử dành cho học sinh, sinh viên. Việc số hóa 3D bình đồ di tích, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện không gian kiến trúc tại đồn Chơn Sảng và cấu trúc thành - hào tại trạm Nam Chơn sẽ giúp người xem tiếp cận di sản trực quan, sinh động trên nền tảng tư liệu khoa học.

Phát huy giá trị hiện vật Chơn Sảng, Nam Chơn

Sau khi được bàn giao, 88 hiện vật khảo cổ tại đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn tiếp tục được nghiên cứu, thẩm định và bảo quản tại Bảo tàng Đà Nẵng. Những di vật này góp phần làm rõ dấu tích lịch sử, văn hóa dưới chân đèo Hải Vân, đồng thời bổ sung tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày.

Những hiện vật được bàn giao cho Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Hé lộ lịch sử

Quá trình khai quật khảo cổ tại đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn phát hiện nhiều hiện vật, di vật có giá trị lịch sử, văn hóa; trong đó, 88 hiện vật được bàn giao cho Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng để nghiên cứu, bảo quản. Kết quả bước đầu giúp nhận diện thêm những dấu tích văn hóa, sinh hoạt và hoạt động phòng thủ từng hiện diện dưới chân đèo Hải Vân.

Phù điêu đá sa thạch là hiện vật đáng chú ý trong số di vật phát hiện tại đồn Chơn Sảng. Hiện vật có màu xanh xám, nặng khoảng 3,5kg, dài 24cm, rộng 13cm, thể hiện hình người ngồi xếp bằng trên bệ phẳng, hai tay vòng trước bụng, thân để trần với hai bầu ngực và phần bụng tròn đầy đặn. Dù phần đầu đã bị gãy, các đường nét tạo hình trên thân vẫn còn khá rõ. Mặt sau phù điêu được tạo phẳng và có khắc chữ Champa.

Qua nghiên cứu bước đầu, các chuyên gia nhận định phù điêu có khả năng thuộc văn hóa Champa, niên đại khoảng thế kỷ thứ 8,9. Với niên đại này, đây được xem là phù điêu Champa có niên đại sớm nhất được phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng (cũ) đến nay. Tuy nhiên, nguồn gốc và bối cảnh nguyên thủy của hiện vật vẫn chưa được xác định, cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu. Nhóm hiện vật bàn giao từ đợt khai quật tại trạm Nam Chơn có nhiều loại hình đồ gốm sứ như vò, chậu, bình, lọ, bát, đĩa. Đáng chú ý, bên cạnh gốm men Trung Quốc thời Thanh (thế kỷ 17,19), còn có một bát gốm hoa lam Nhật Bản và một bình gốm men trắng châu Âu. Sự đa dạng về chủng loại, xuất xứ cho thấy nhiều dòng đồ gốm sứ từng được sử dụng tại khu vực này.

Các mảnh gốm sứ đang được Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục phối hợp Viện Khảo cổ học nghiên cứu phương án ghép nối, phục hồi. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Theo TS. Phạm Văn Triệu, Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học), đồ gốm Trung Quốc thời Thanh tại trạm Nam Chơn cung cấp thêm tư liệu về hoạt động giao thương trên tuyến Đà Nẵng - Hội An - Huế. Nhóm hiện vật góp phần làm rõ mối liên hệ của khu vực với hoạt động lưu thông hàng hóa trên tuyến đường biển miền Trung trong các thế kỷ 17,19. Trong khi đó, nhóm gạch vồ cung cấp thêm tư liệu về vật liệu xây dựng các công trình phòng thủ dưới triều Nguyễn. Việc đối chiếu loại vật liệu này với dấu tích kiến trúc tại đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật xây dựng, quá trình kiến thiết các công trình quân sự dưới chân đèo Hải Vân.

Phát huy giá trị hiện vật

Cùng với 88 hiện vật, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ khoa học do Viện Khảo cổ học hoàn thiện, gồm báo cáo kết quả khai quật, bản ảnh, bản vẽ, 10 phiếu di tích và 50 phiếu di vật tiêu biểu. Đây là nguồn tư liệu phục vụ đối chiếu bối cảnh phát hiện, kiểm tra đặc điểm, thẩm định giá trị và hoàn thiện thông tin khoa học của từng hiện vật.

Sau khi kiểm định, phân loại và hoàn tất các thủ tục chuyên môn, 88 hiện vật được nhập kho, hiện bảo quản tại Bảo tàng Đà Nẵng. Tùy chất liệu và tình trạng, hiện vật được vệ sinh, áp dụng phương pháp bảo quản phòng ngừa hoặc bảo quản chuyên sâu phù hợp. Trước khi bàn giao, toàn bộ hiện vật đã được làm sạch, phân loại, chỉnh lý, trong đó có 8 hiện vật được phục chế. Đối với nhóm gốm sứ, trung tâm tiếp tục phối hợp Viện Khảo cổ học nghiên cứu phương án ghép nối các mảnh vỡ chén, bát, đĩa nhằm khôi phục hình dáng ban đầu.

Các hiện vật tiêu biểu dự kiến sẽ được trưng bày trong không gian chuyên đề về lịch sử triều Nguyễn và các hệ thống phòng thủ tiêu biểu của Đà Nẵng. Ảnh: THIÊN DUYÊN

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng, cho biết việc phục dựng giúp nhận diện đầy đủ hơn từng loại hình, tạo cơ sở đối chiếu kiểu dáng, chất liệu và kỹ thuật chế tác. Từ đó, giúp các nhà chuyên môn có căn cứ xác định chính xác niên đại hiện vật. Kết quả nghiên cứu, thẩm định là cơ sở để trung tâm xem xét bổ sung hiện vật vào những bộ sưu tập phù hợp. Việc phân loại theo chất liệu, loại hình và giá trị lịch sử cũng tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tra cứu, nghiên cứu, đồng thời giúp lựa chọn những hiện vật tiêu biểu phục vụ trưng bày.

“Hiện nay, các hiện vật đang được bảo quản trong kho để tiếp tục nghiên cứu, tiến hành phục hồi. Sau khi hoàn thành, trung tâm dự kiến đưa nhóm hiện vật này vào trưng bày tại không gian chuyên đề về lịch sử triều Nguyễn và các hệ thống phòng thủ tiêu biểu của Đà Nẵng”

Ông HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆNGiám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng

Nghiên cứu chuyên sâu kết quả khai quật và có giải pháp bảo vệ lâu dài

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, việc đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn được xếp hạng di tích hỗn hợp cấp thành phố có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học của hai địa điểm. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị di sản còn được lưu giữ qua các dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và cam kết của chính quyền thành phố trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích gắn với cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860).

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Khảo cổ học, UBND phường Hải Vân và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu chuyên sâu các kết quả khai quật; đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ lâu dài các dấu tích khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn.

Kết nối di tích và cộng đồng

Việc gìn giữ hai di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn sẽ góp phần lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh của cha ông.

Vòng thành trong, hào, vòng thành ngoài được phát lộ sau khi khai quật khảo cổ khẩn cấp trạm Nam Chơn. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Ông NGUYỄN THÚC DŨNGChủ tịch UBND phường Hải Vân

Tiếp tục phối hợp các đơn vị để bảo tồn di tích tốt hơn

UBND phường Hải Vân đã phối hợp với Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng hoàn thành lập hồ sơ xếp hạng di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn và đã có quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc xếp hạng hai di tích này là di tích hỗn hợp cấp thành phố. Sắp tới, UBND phường Hải Vân sẽ tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố xếp hạng di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn, sau đó sẽ giao đơn vị sự nghiệp công quản lý khai thác điểm đến để giới thiệu du khách và người dân tham quan tìm hiểu về di tích.

Hiện nay, ranh giới giữa khu di tích và dự án nơi đây đã được phân định rõ ràng. Tuy nhiên, đến nay các di tích này mới chỉ được khai quật khảo cổ, do đó để trở thành điểm đến phục vụ du lịch thì còn nhiều việc phải làm, nhất là đầu tư bảo tồn di tích. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng đầu tư xây dựng tường rào và các hạng mục liên quan công tác bảo tồn để bảo vệ di tích tốt hơn.

Nhà nghiên cứu VÕ VĂN THẮNGHội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng

Cần có phương án quy hoạch để bảo tồn đúng yêu cầu chuyên môn

Kết quả khai quật khảo cổ gần đây cho thấy, di tích đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn gắn liền với lịch sử lâu dài, nhiều biến động của khu vực từng là một cửa ngõ quan trọng của đất nước. Di tích đang nằm trong phạm vi dành cho một dự án khai thác bất động sản quy mô lớn. Các cơ quan chức năng cần có phương án quy hoạch để không chỉ di tích được bảo tồn đúng yêu cầu chuyên môn mà còn giúp dự án dân cư tại đây cùng tham gia trách nhiệm trong việc bảo tồn và thụ hưởng lợi ích từ việc phát huy giá trị của di tích.

Anh NGUYỄN THANH TÙNGNgười dân phường Hải Vân

Sớm tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích cho học sinh

Việc đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn được xếp hạng di tích cấp thành phố khiến người dân địa phương chúng tôi rất vui và tự hào. Những địa điểm này không chỉ gắn với lịch sử vùng đất mà còn nhắc nhớ về những cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của cha ông ngày trước. Tuy nhiên, lâu nay, nhiều người, nhất là thế hệ trẻ, chưa thực sự hiểu hết giá trị và ý nghĩa lịch sử của các công trình này. Vì vậy, tôi mong sau khi được xếp hạng, các di tích sẽ được quan tâm bảo tồn tốt hơn, có bảng thông tin, thuyết minh để người dân và du khách hiểu rõ về lịch sử, những dấu tích còn lại cũng như câu chuyện phía sau mỗi công trình.

Nếu được bảo tồn bài bản và tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, đây sẽ là những địa chỉ ý nghĩa để các trường học đưa học sinh đến trải nghiệm, học tập, thay vì chỉ tìm hiểu lịch sử qua sách vở. Đồng thời các di tích cũng có thể kết nối với những điểm đến khác ở khu vực phía bắc Đà Nẵng để hình thành các tuyến tham quan, góp phần phát triển du lịch địa phương. Điều quan trọng nhất là việc khai thác phải đi đôi với bảo tồn, giữ được những dấu tích nguyên gốc, để di sản không chỉ được gìn giữ cho hôm nay mà còn truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Nội dung: TS. HÀ THỊ SƯƠNG - THIÊN DUYÊN - ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)