Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện gần 1.000 năm lịch sử vùng đất Long Đọi Sơn trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trình diễn Drone không chỉ tạo sức hấp dẫn cho chương trình mà còn mở ra phương thức tiếp cận mới góp phần làm sống động giá trị di sản trong đời sống đương đại. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Thông qua công nghệ trình chiếu hiện đại, các đường nét chạm khắc, biểu tượng nghệ thuật cùng những câu chuyện lịch sử được tái hiện sinh động. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trình diễn múa rối nước tại chương trình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tái hiện gần 1.000 năm lịch sử vùng đất Long Đọi Sơn trên Tháp Bia Sùng Thiện Diên Linh. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)