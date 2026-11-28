Từ vùng rừng ngập mặn Bàu Cá Cái trù phú ở xã ven biển Vạn Tường đến không gian chợ phiên đậm sắc màu đồng bào Ca Dong ở xã miền núi Sơn Tây Thượng, người dân địa phương đang chung tay biến tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường.

Rừng ngập mặn Bàu Cá Cái rộng khoảng 200 ha với hàng trăm nghìn cây cóc trắng.

Bảo tồn rừng ngập mặn, phát triển du lịch xanh

Nằm giữa vùng sản xuất công nghiệp sôi động của Khu Kinh tế Dung Quất, Bàu Cá Cái (thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) sở hữu khu rừng ngập mặn rộng khoảng 200 ha với hàng trăm nghìn cây cóc trắng sinh trưởng xanh tốt. Không chỉ đóng vai trò là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, ngăn cát bụi, chắn sóng bảo vệ xóm làng và là nơi cư trú của nhiều loài chim, thủy sinh, việc giữ vững được vùng sinh thái này ngay sát lõi công nghiệp nặng còn mang ý nghĩa đặc biệt trong giải quyết bài toán cân bằng giữa công nghiệp hóa và bảo vệ môi trường, tạo nguồn sinh kế bền vững cho người dân thông qua mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Hơn 30 năm gắn bó với rừng cóc trắng, ông Nguyễn Khương (thôn Đông Lỗ) nhớ lại, trước đây, nhiều diện tích rừng bị khai thác lấy củi, trở nên trơ trụi. Từ những năm 1990, người dân dần thay đổi nhận thức, cùng bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng bổ sung. Khi rừng hồi sinh, nguồn lợi thủy sản cũng dần phục hồi, giúp gia đình ông và nhiều hộ dân có thu nhập ổn định từ khai thác thủy sản kết hợp làm du lịch. Từ đó, người dân càng ý thức rõ hơn trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn rừng bàu.

Hiện nay, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái với gần 70 thành viên đang vận hành hiệu quả các dịch vụ trải nghiệm. Sản phẩm du lịch này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đến đây, du khách có thể chèo thuyền len lỏi dưới tán rừng ngập mặn, thưởng thức ẩm thực địa phương và hòa mình vào những làn điệu bài chòi dân gian.

Chị Phạm Thị Tiên (thôn Đông Lỗ) chia sẻ: “Chúng tôi hô những câu bài chòi mộc mạc về quê hương, kết hợp phục vụ các món ẩm thực truyền thống, qua đó vừa tạo sức hút cho điểm đến, vừa quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương đến du khách gần xa”.

Từ khi rừng ngập mặn hồi sinh không chỉ giúp nguồn lợi thủy sản dồi dào mà còn giúp người dân làm du lịch.

Bên cạnh cách làm truyền thống, người dân nơi đây còn tích cực ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường. Theo anh Phạm Duy Tài (xã Vạn Tường), việc thường xuyên đăng tải hình ảnh cảnh sắc Bàu Cá Cái và hoạt động trải nghiệm của du khách lên mạng xã hội đã thu hút lượng lớn khách nhắn tin đặt tour, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường Lữ Thế Lâm khẳng định, hằng năm địa phương đều tranh thủ các nguồn lực để thả giống tôm, cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, mở rộng diện tích trồng cóc trắng và cải tạo môi trường. Chính quyền sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng gắn chặt với bảo tồn hệ sinh thái, đưa Bàu Cá Cái trở thành điểm nhấn du lịch xanh, bền vững của vùng ven biển.

Hội tụ sắc màu văn hóa Ca Dong

Rời vùng rừng ngập mặn ven biển, ngược lên xã miền núi Sơn Tây Thượng - nơi có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ca Dong - du lịch nông thôn mang sức hút riêng từ sự kết nối hài hòa giữa hoạt động chợ phiên vùng cao với bản sắc văn hóa bản địa, nông sản đặc trưng và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đáng chú ý, Sơn Tây Thượng là một trong hai điểm du lịch của tỉnh Quảng Ngãi vinh dự lọt vào Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ 35 mô hình tiêu biểu trên cả nước), qua đó khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc khai thác hiệu quả các giá trị nông nghiệp, văn hóa truyền thống và tri thức địa phương.

Tại đây, du khách không chỉ được khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của hồ Đăkđrinh, suối Nước Toa, rừng măng vót mà còn được hòa mình vào không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc với các hoạt động giao lưu cồng chiêng, nhảy sạp, dân ca, dân vũ bên ánh lửa và thưởng thức ẩm thực núi rừng như cơm lam, gà nướng, cá niên. Kỳ vọng vào hướng đi du lịch của địa phương, ông Nguyễn Tiến Mạnh (phường Cẩm Thành) bày tỏ: “Không gian sinh hoạt cộng đồng cùng cảnh sắc vùng cao rất giàu bản sắc, tôi kỳ vọng Sơn Tây Thượng sẽ giữ được nét mộc mạc, kết nối thêm nhiều tuyến trải nghiệm để du khách có thể lưu trú dài ngày và khám phá sâu hơn văn hóa Ca Dong”.

Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bàu Cá Cái với gần 70 thành viên đang vận hành hiệu quả các dịch vụ trải nghiệm - sản phẩm du lịch này đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chợ phiên Sơn Tây Thượng được duy trì định kỳ hai phiên mỗi tháng với khoảng 20 gian hàng, quy tụ các thôn, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia giới thiệu nông sản, dược liệu, sản phẩm thủ công, ẩm thực và các sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Tại phiên chợ gần nhất (ngày 19/11), có 42 hộ đại diện cho 9 thôn cùng 2 hợp tác xã và các tổ hợp tác trực tiếp bày bán nông sản, chế biến ẩm thực, thực hành văn hóa và giới thiệu 9 sản phẩm OCOP 3 sao. Qua các phiên tổ chức, người dân đã chủ động mang sản vật đến bán, tham gia biểu diễn và kể câu chuyện văn hóa quê hương; trong khi chính quyền tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Tham quan và mua sắm tại phiên chợ, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (phường Nghĩa Lộ) cho hay: “Các mặt hàng nông sản, dược liệu và sản phẩm OCOP tại chợ phiên khá đa dạng, rõ nguồn gốc nên người mua rất yên tâm; cách bà con giới thiệu sản phẩm gắn với văn hóa bản địa tạo cảm giác thân thiện và đáng nhớ”.

Song song với phát triển sinh kế, địa phương duy trì hoạt động của 11 câu lạc bộ cồng chiêng tại các thôn và trường học, gắn việc truyền dạy của các nghệ nhân cho thế hệ trẻ với phục dựng, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Ca Dong như lễ mừng lúa mới, lễ Ka Pơ (lễ ăn trâu), làn điệu Ra Nghế cùng trang phục và ẩm thực truyền thống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây Thượng Phạm Hồng Khuyến, quan điểm nhất quán của địa phương là phát triển du lịch dựa vào văn hóa nhưng không biến văn hóa thành đạo cụ biểu diễn; tôn trọng không gian thiêng và quy tắc cộng đồng, kiên quyết không sân khấu hóa hay thương mại hóa tùy tiện. Chính quyền đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và bảo vệ, còn cộng đồng người Ca Dong là chủ thể thực hành, truyền dạy và hưởng lợi từ chính giá trị văn hóa của mình.

Theo ông Khuyến, thời gian tới, xã Sơn Tây Thượng định hướng nâng tầm chợ phiên theo chiều sâu, chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần; đồng thời hình thành chuỗi trải nghiệm gắn văn hóa Ca Dong với du lịch nông nghiệp (cà phê, chanh dây, dứa, khoai lang, vườn ươm, lưu trú cộng đồng), kết nối tuyến du lịch với Măng Đen, xã Đặng Thùy Trâm, Lý Sơn, Vạn Tường và các điểm đến phía Tây của tỉnh. Trong 2 - 3 năm tới, xã tập trung xây dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh mang dấu ấn “Chạm đại ngàn - chạm bản sắc Ca Dong” nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thực tiễn từ mô hình giữ rừng ngập mặn ngay sát lõi công nghiệp ở xã Vạn Tường đến việc bảo tồn nguyên bản không gian văn hóa Ca Dong gắn với chợ phiên ở xã Sơn Tây Thượng cho thấy, hướng đi lấy người dân làm trung tâm đang phát huy hiệu quả rõ nét. Khi cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ tài nguyên, thực hành di sản và thụ hưởng thành quả kinh tế, ý thức giữ gìn môi trường cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, không đánh đổi rừng, nguồn nước và bản sắc lấy tăng trưởng ngắn hạn được củng cố vững chắc.

Đặc biệt, việc kết nối hai không gian trải nghiệm tương phản nhưng bổ trợ lẫn nhau - từ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển lên không gian văn hóa đại ngàn cùng hệ thống sản phẩm OCOP đặc trưng đang mở ra cơ hội hình thành các tuyến du lịch nông thôn liên vùng “từ biển lên rừng” giàu sức hút cho Quảng Ngãi. Đây là nền tảng quan trọng giúp địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong giai đoạn mới.