Đánh thức du lịch tâm linh và trải nghiệm chữa lành

Tốc độ phát:1x

00:00

Ngũ Hành Sơn là nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa, lịch sử. Trong đó, hệ thống chùa chiền, văn bia, hiện vật văn hóa Phật giáo cùng Lễ hội Quán Thế Âm đặc sắc đã tạo nền tảng để địa phương phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh.

Từ một lễ vía mang ý nghĩa tôn vinh đức Bồ tát Quán Thế Âm - biểu tượng của lòng từ bi, cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sinh - năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bốn năm trở lại đây, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức với quy mô cấp thành phố, ngày càng khẳng định vị thế là một điểm nhấn đặc sắc trong đời sống văn hóa của Đà Nẵng; đồng thời trở thành sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh Lễ hội Quán Thế Âm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phường Ngũ Hành Sơn còn sở hữu nhiều di sản có giá trị.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2014; Danh thắng Ngũ Hành Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt năm 2018; Ma nhai Ngũ Hành Sơn được ghi danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn hiện có hệ thống chùa cổ như Tam Thai, Linh Ứng được xây dựng từ rất sớm, cùng những hang động độc đáo như Huyền Không, Âm Phủ.

Bên cạnh đó, Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn gồm 78 văn bản Hán Nôm được khắc trên vách đá, trong hang động bởi các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng và trí thức.

Trên cơ sở những giá trị này, các nhà nghiên cứu cho rằng trong khoảng thế kỷ 17-19, Ngũ Hành Sơn từng được xem là một trung tâm Phật giáo lớn của miền Trung.

Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho biết, với bề dày văn hóa Phật giáo, Ngũ Hành Sơn hội tụ nhiều điều kiện để phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh.

Địa phương đang nỗ lực đánh thức những giá trị vốn có của danh thắng, di tích lịch sử; đồng thời kết nối các điểm du lịch trong một quần thể liên hoàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch, góp phần tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và phát huy giá trị danh thắng.

Công tác kết nối các điểm tham quan, chùa, hang động, hệ thống bia Ma nhai… được triển khai bài bản, nhằm giúp du khách hiểu hơn về những giá trị văn hóa của vùng đất.

Qua đó, Ngũ Hành Sơn từng bước hướng đến trở thành điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, đặc sắc. Những năm gần đây, địa phương tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu, góp phần làm đậm thêm nét đẹp văn hóa tâm linh của vùng đất này.

Trong Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản”, Ngũ Hành Sơn là một trong những điểm đến được ngành du lịch triển khai chương trình “Chạm về tĩnh lặng - Nơi năng lượng chữa lành”.

Đây được xem là cơ hội để kết nối du khách với không gian thiên nhiên và tâm linh của địa phương, đồng thời phát huy những giá trị vốn có của danh thắng, di tích lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm cá nhân, sự cân bằng và kết nối với thiên nhiên, Đà Nẵng đang thí điểm những sản phẩm mang chiều sâu văn hóa. Đầu tháng 7/2026, tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà ra mắt tạo dấu ấn với du khách.

Theo bà Lê Sương Mai, Giám đốc Công ty Trà Sương Mai Thái Nguyên - đơn vị phối hợp tổ chức ra mắt tour thưởng trà tại đỉnh Bàn Cờ, sức hút của sản phẩm trước hết nằm ở sự gặp gỡ đặc biệt giữa một vùng đất giàu câu chuyện, không gian thiên nhiên nguyên bản và văn hóa trà Việt.

“Trà vốn là thức uống của sự tĩnh tại. Trong truyền thống phương Đông, người ta thường tìm đến núi cao, rừng sâu, suối nguồn để thưởng trà. Núi cho con người tầm nhìn. Nước tạo nên sinh khí. Gió đưa hương. Trời đất mở rộng tâm thế của người thưởng trà”, bà Mai chia sẻ.

Đỉnh Bàn Cờ có cấu trúc cảnh quan đặc biệt khi núi Sơn Trà, biển Đông, thành phố Đà Nẵng, rừng xanh và bầu trời cùng hiện diện trong một tầm nhìn. Đặc biệt, nơi đây gắn với truyền thuyết hai vị tiên đánh cờ trên đỉnh núi. Hai vị tiên có thể ngồi trước một thế cờ rất lâu.

Con người ngày nay khi bước lên đỉnh Bàn Cờ cũng có thể dành một khoảng thời gian để nhìn lại “bàn cờ” của chính cuộc đời mình: đang đứng ở đâu, đã đi qua những gì và bước tiếp theo sẽ là gì. Từ góc nhìn văn hóa, đây là chất liệu quý để phát triển du lịch trải nghiệm.

Bà Lê Sương Mai cho rằng, “Thưởng trà trên Đỉnh Bàn Cờ” không đơn thuần là đưa du khách lên núi để uống một chén trà.

“Chúng tôi đưa họ đến một nơi có núi, có biển, có truyền thuyết, có bình minh, có hoàng hôn, có ánh trăng; rồi dùng chén trà như một chiếc cầu nối để con người gặp thiên nhiên, gặp văn hóa và gặp lại chính mình.

Tôi tin rằng một sản phẩm du lịch chỉ thực sự có giá trị khi người khách rời đi rồi, trải nghiệm ấy vẫn tiếp tục sống trong họ. Tôi tin Đà Nẵng hoàn toàn có thể xây dựng những ký ức như thế thành một thương hiệu trải nghiệm riêng trên bản đồ du lịch quốc tế”, bà nói.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết đây là sản phẩm mới, đang trong giai đoạn thí điểm.

Vì vậy, đơn vị khuyến khích các đơn vị lữ hành, chuyên gia và du khách tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện quy trình phục vụ, nâng cao chất lượng trải nghiệm và từng bước xây dựng sản phẩm trở thành điểm nhấn đặc trưng của du lịch Sơn Trà.

Ban Quản lý cũng xác định đây là sản phẩm hướng đến nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa trà và không gian tĩnh lặng với chất lượng dịch vụ cao.

Theo phương án của đơn vị khai thác, mỗi tour chỉ phục vụ số lượng khách hạn chế, vừa bảo đảm sự riêng tư, vừa hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, đồng thời tạo điều kiện để mỗi du khách có trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Việc giới hạn số lượng khách cũng thể hiện định hướng phát triển sản phẩm dành cho phân khúc khách cao cấp, ưu tiên giá trị trải nghiệm.

Thay vì phát triển những sản phẩm đơn lẻ, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành hình thành chuỗi trải nghiệm có tính kết nối, tạo nên những sản phẩm có chiều sâu, phù hợp với xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững và du lịch sức khỏe đang được quan tâm.

Qua đó, đưa du khách đến gần hơn với hành trình “Chạm về nguyên bản”. Trong đó, mỗi hoạt động đều khai thác những giá trị vốn có của Sơn Trà như hệ sinh thái rừng tự nhiên, cảnh quan biển - núi, không gian văn hóa tâm linh và sự đa dạng sinh học.

Theo Giám đốc Công ty Visit Indochina Nguyễn Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn với hệ thống chùa chiền, hang động, di sản Phật giáo và không gian thiên nhiên Sơn Trà đang tạo nên một lớp giá trị khác: sự tĩnh lặng, bản sắc và chiều sâu tinh thần. Đây cũng là hướng đi phù hợp với sự thay đổi của thị trường khách quốc tế.

Sau những chuyến đi mang tính tham quan đơn thuần, ngày càng nhiều du khách muốn tìm kiếm những trải nghiệm giúp họ kết nối với thiên nhiên, văn hóa địa phương và chính bản thân mình.

“Tôi từng chứng kiến rất nhiều khách phương Tây vào chùa niệm Phật trong thời gian họ tham quan các di tích Phật giáo tại Việt Nam. Đà Nẵng hoàn toàn có khả năng phát triển từ một điểm đến nghỉ dưỡng thành một điểm đến có hệ sinh thái đa dạng hơn.

Tôi đánh giá cao sản phẩm du lịch tâm linh và không nhất thiết phải xây dựng một điểm tham quan hoàn toàn mới. Quan trọng là tạo ra một trải nghiệm mới ngay trên những tài nguyên, giá trị văn hóa chúng ta đã có”, ông Thủy nói.

Giám đốc Công ty Cổ phần Trà Sương Mai Thái Nguyên Lê Sương Mai nhấn mạnh, Đà Nẵng không thiếu tài nguyên để tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt. Điều thành phố cần trong giai đoạn mới là khai thác, tìm hiểu sâu hơn những tài nguyên đang có dưới một tầm nhìn mới.

“Nếu trước đây chúng ta nhìn Đà Nẵng chủ yếu qua hình ảnh một thành phố biển hiện đại thì hôm nay cần nhìn thành phố như một không gian giao thoa giữa thiên nhiên, lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa sâu sắc”, bà Mai nói.

Với sản phẩm Thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, để sản phẩm đạt chất lượng cao, bà Lê Sương Mai cho rằng cần phải: “Tinh - Tĩnh - Thật”. “Tinh” trong từng chi tiết, từ cách đón khách, trang phục, trà cụ, âm thanh, hương, hoa, bàn trà cho đến câu chuyện được kể. “Tĩnh” trong cách tổ chức, không chạy theo số lượng, không biến một không gian thiên nhiên đặc biệt thành điểm check-in đông đúc.

“Thật” trong văn hóa: trà phải có nguồn gốc rõ ràng, câu chuyện phải có cơ sở, nghi thức phải có chiều sâu. Người dẫn trà phải hiểu trà, hiểu văn hóa và hiểu không gian mình đang đứng.

Theo kinh nghiệm từ các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc có khả năng chi trả cao, các đơn vị lữ hành cho rằng điều du khách tìm kiếm không phải là trong một ngày có thể đi bao nhiêu điểm, mà là họ được trải nghiệm điều gì khác biệt và có ý nghĩa.

Họ sẵn sàng chi trả cao lại là một buổi trà chỉ có vài người trên đỉnh núi Sơn Trà, một buổi thiền vào buổi sáng, một cuộc trò chuyện với nhà văn hóa có kiến thức sâu rộng tại địa phương, một bữa ăn được thiết kế riêng hay cơ hội tiếp cận một phong tục đặc trưng của địa phương hoặc khám phá một không gian riêng biệt mà khách đại trà khó có được.

“Du lịch sang trọng ngày nay không chỉ là “luxury” về vật chất, mà ngày càng hướng đến “luxury” về không gian, thời gian, sự riêng tư và tính độc bản của trải nghiệm. Nếu Đà Nẵng phát triển tốt theo hướng này, thành phố có thể hướng tới không chỉ gia tăng lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và gia tăng giá trị cảm nhận của du khách đối với điểm đến”, Giám đốc Công ty Visit Indochina Nguyễn Sơn Thủy chia sẻ.

Ông Thủy đề xuất có thể xây dựng trải nghiệm bình minh Sơn Trà dành cho nhóm nhỏ, kết hợp thiền, trà và ăn sáng; hành trình khám phá Phật giáo và lịch sử Ngũ Hành Sơn với người am hiểu văn hóa thuyết minh chuyên sâu; những bữa tối riêng tư trong không gian văn hóa đặc biệt; chương trình gặp gỡ nghệ nhân; trải nghiệm làm tranh, thư pháp, gốm, ẩm thực hoặc hành trình kết nối Đà Nẵng, Mỹ Sơn, Huế, Hội An theo chủ đề di sản và văn hóa Phật giáo miền Trung.

Nội dung: NGỌC HÀ - Đồ hoạ: LÊ THANH