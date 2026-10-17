“Đánh thức” du lịch biển Sầm Sơn bằng những tour trải nghiệm mới

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort được nhiều đơn vị lữ hành chú trọng khai thác trong các tour liên kết những tháng cuối năm.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc phát triển du lịch biển, tháng 9 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Công ty CP Thương mại và Du lịch Lê Gia xây dựng và đưa vào khai thác 2 tour mới, gồm: Đền Độc Cước - Hòn Trống Mái - Đền Cô Tiên - Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc - Quảng trường biển - chợ Cột Đỏ; Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn - Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Các hành trình kết hợp tham quan danh lam, thắng cảnh tại phường Sầm Sơn với tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử, từng bước mở rộng không gian trải nghiệm của du khách khi đến địa phương vào mùa thu - đông.

Với tour tham quan nội vùng Sầm Sơn, du khách có thể tìm hiểu những địa danh gắn với lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cư dân vùng biển. Đền Độc Cước, Hòn Trống Mái, đền Cô Tiên vốn là những địa danh quen thuộc, nay gắn với cảnh quan và các điểm đến phụ cận được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch. Trong khi đó, Khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc lưu giữ những dấu ấn về sự kiện lịch sử, giúp du khách tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng của địa phương. Hành trình tiếp nối đến Quảng trường biển và chợ Cột Đỏ, kết hợp tham quan các điểm đến văn hóa, cảnh quan được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với không gian sinh hoạt, mua sắm của người dân địa phương.

Ở tour Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn - Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, hành trình được mở rộng đến những điểm đến văn hóa, lịch sử tiêu biểu của xứ Thanh. Nếu Thành Nhà Hồ là công trình kiến trúc đá độc đáo, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, gắn với miền đất Tây Đô, thì Lam Kinh gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và lịch sử triều Hậu Lê. Việc kết nối hai di tích trọng điểm với du lịch biển Sầm Sơn tạo điều kiện du khách kết hợp nghỉ dưỡng biển với tham quan, tìm hiểu di sản trong cùng một chuyến đi.

Bên cạnh các tour do ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp triển khai, một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các hành trình phục vụ nhu cầu tham quan trong mùa thu - đông. Nổi bật có các tour: Sầm Sơn - Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - Suối cá Cẩm Lương - Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ; Sầm Sơn - Cầu Hàm Rồng - Động Tiên Sơn - Làng cổ Đông Sơn - Chùa Đông Sơn. Ngoài ra, tour Hà Nội - Đền Bà Triệu - Động Từ Thức - Sầm Sơn cũng đã được giới thiệu, kết nối các điểm đến trên địa bàn tỉnh với thị trường khách khu vực phía Bắc.

Theo bà Nguyễn Hà Phương, Giám đốc Kinh doanh VNPlus Travel (phường Hạc Thành): “Việc phát triển các chương trình tour mới trong những tháng cuối năm được doanh nghiệp triển khai trên cơ sở đánh giá nhu cầu, phản hồi của khách hàng. Trong quá trình phục vụ, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung và làm mới sản phẩm bằng các hoạt động trải nghiệm, tùy vào từng thời điểm. Hiện nay, các đơn vị lữ hành đang tập trung khai thác dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) gắn với nghỉ dưỡng, thể thao, kết nối các khu nghỉ dưỡng tại biển Sầm Sơn với những điểm đến nội tỉnh, trọng tâm là điểm đến văn hóa - lịch sử. Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng du khách đến những lựa chọn tại các khu nghỉ dưỡng với tiện ích đồng bộ như FLC Sầm Sơn, Lasong Hotel & Villas... sau đó sẽ kết nối với các hoạt động trải nghiệm nội vùng. Với kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch biển mùa thấp điểm và đa dạng hóa lựa chọn cho du khách khi đến với xứ Thanh”.

Cùng với việc xây dựng các hành trình mới, sự tham gia của cơ sở lưu trú, nhà hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương cũng được chú trọng trong chương trình kích cầu du lịch. Theo ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Du lịch phường Sầm Sơn: “Hội đã triển khai đến các doanh nghiệp hội viên về việc tham gia chương trình kích cầu, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh để phối hợp đưa khách đến nghỉ dưỡng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sầm Sơn. Đến nay, trên địa bàn phường có 14 đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia chương trình kích cầu. Với mục tiêu “Liên kết doanh nghiệp - Làm mới sản phẩm - Kích cầu điểm đến - Hướng tới Sầm Sơn bốn mùa”, các đơn vị cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa trải nghiệm và bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của du khách”.

Việc đưa các tour trải nghiệm mới vào khai thác, cùng sự tham gia của doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách khi đến Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn vào mùa thu - đông. Dù còn những khó khăn trong giai đoạn đầu, các chương trình kết nối nghỉ dưỡng với di sản, di tích lịch sử và điểm đến văn hóa - tâm linh trong tỉnh được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho vùng biển Sầm Sơn sau cao điểm hè, từng bước khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sản phẩm du lịch biển của tỉnh.