Bắt nguồn từ vùng đất nắng gió ven sông Quao thuộc khu vực Ninh Thuận cũ – nay thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gốm Bàu Trúc của đồng bào Chăm được biết đến như một trong những dòng gốm cổ xưa và đặc sắc bậc nhất của người Chăm. Sức hút đặc biệt của gốm Bàu Trúc nằm ở kỹ thuật chế tác thủ công thuần túy.

Nghệ nhân làm gốm Bàu Trúc tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Người làm gốm Bàu Trúc, phần lớn là phụ nữ Chăm không sử dụng bàn xoay. Khối đất sét lấy từ bờ sông Quao, sau khi phơi khô, đập nhỏ, ngâm nước, trộn cát theo tỷ lệ kinh nghiệm và nhào nặn kỹ lưỡng, được đặt cố định trên nền. Nghệ nhân vừa di chuyển xung quanh khối đất, vừa dùng đôi tay vuốt, miết, tạo dáng, khắc hoa văn bằng những dụng cụ mộc mạc, rồi phơi và nung ngoài trời bằng củi, rơm. Chính sự kết hợp giữa đất, cát, lửa, gió và nhịp bước uyển chuyển của người thợ tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, không sản phẩm nào lặp lại hoàn toàn, chứa đựng trọn vẹn ký ức cộng đồng và tín ngưỡng dân gian của người Chăm.

Giá trị ấy càng được khẳng định khi năm 2022, UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Ghi nhận quốc tế mang theo niềm tự hào lớn lao, đồng thời đặt ra bài toán cấp thiết về bảo tồn. Nhiều năm qua, các làng nghề truyền thống đối mặt không ít thách thức như sự thu hẹp không gian sản xuất trước quá trình đô thị hóa, biến động nguồn nguyên liệu, chi phí tăng cao, đội ngũ nghệ nhân lành nghề lớn tuổi và sự e ngại của một bộ phận người trẻ trước công việc đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn.

Giới trẻ thích thú trải nghiệm làm gốm.

Vì vậy, việc đưa gốm Bàu Trúc đến với không gian cộng đồng rộng mở như Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, đặt cạnh dáng hình tháp Chăm cổ kính để du khách trực tiếp quan sát, trò chuyện cùng nghệ nhân và tự tay thử làm gốm, mang ý nghĩa nhiều tầng lớp đối với công cuộc giữ gìn di sản.

Trước hết, trải nghiệm trực tiếp giúp thu hẹp khoảng cách giữa di sản và công chúng. Khi du khách đứng trước nghệ nhân, nhìn từng đường miết dứt khoát mà mềm mại trên khối đất ẩm, họ hiểu rằng đằng sau mỗi chiếc bình, chiếc chum hay tượng gốm là cả một hệ tri thức dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Sự thấu hiểu này biến người xem từ thái độ tò mò nhất thời sang sự trân trọng thực sự đối với lao động thủ công truyền thống. Khi giá trị của từng sản phẩm gốm được cảm nhận qua chính mồ hôi và sự tỉ mỉ của người thợ, văn hóa tiêu dùng cũng thay đổi theo hướng ủng hộ sản phẩm thủ công bản địa, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người giữ nghề.

Đặc biệt, những hoạt động trải nghiệm dành cho giới trẻ mở ra cánh cửa nuôi dưỡng tình yêu văn hóa từ sớm. Việc được chạm tay vào đất sét, tự mình nắn thử một hình khối đơn giản dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Chăm tạo nên ấn tượng sâu sắc hơn mọi bài giảng lý thuyết. Từ những trải nghiệm đầu đời ấy, hạt mầm trân trọng sự đa dạng văn hóa Việt Nam được gieo xuống, giúp thế hệ trẻ lớn lên với ý thức tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản chung của đất nước.

Bên cạnh đó, việc trình diễn nghề gốm tại một không gian văn hóa đa dân tộc giúp lan tỏa bản sắc Chăm tới đông đảo người dân và du khách trong nước lẫn quốc tế. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện được nghệ nhân kể lại bên bàn gốm là một lần di sản được kể tiếp bằng ngôn ngữ của đời sống đương đại. Khi du lịch trải nghiệm kết nối hài hòa với bảo tồn, nghề gốm Bàu Trúc không chỉ được gìn giữ như một báu vật của quá khứ mà còn có thêm sức bật để tiếp tục sống, tiếp tục thở cùng nhịp sống hôm nay.