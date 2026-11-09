Đánh thức di sản - Kết nối sáng tạo tại số 50 phố Đào Duy Từ
Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, không gian triển lãm và chuỗi hoạt động chuyên đề với chủ đề “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?” tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ là một điểm nhấn đặc biệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/danh-thuc-di-san-ket-noi-sang-tao-tai-so-50-pho-dao-duy-tu-246261109150149641.htm