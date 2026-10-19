Đánh thức di sản bằng âm nhạc: Phường Cửa Nam ứng dụng công nghệ số lan tỏa 'Ký ức Hà Nội'

Tiếng vọng di sản trong không gian Salon thính phòng

Hướng tới phát huy giá trị di sản văn hóa, lan tỏa tình yêu Hà Nội và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, tối 18/10, phường Cửa Nam tổ chức chương trình livestream "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo.

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động "Tiếng vọng Di sản", thông qua ngôn ngữ âm nhạc, những câu chuyện về Hà Nội được kể lại bằng cảm xúc, ký ức và sự kết nối giữa các thế hệ, góp phần khơi dậy tình yêu di sản, bồi đắp bản sắc văn hóa Thủ đô trong đời sống đương đại.

Phường Cửa Nam tổ chức chương trình livestream "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo vào tối 18/10. Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Dương Thụ - người gắn bó với Hà Nội qua nhiều thăng trầm lịch sử - đã chia sẻ những ký ức tuổi thơ vô cùng xúc động. Dù ở tuổi 84, ông vẫn giữ trọn ngọn lửa đam mê và tinh thần sáng tạo dồi dào nhờ tình yêu âm nhạc.

Đối với nhạc sĩ Dương Thụ, Hà Nội không chỉ là những góc phố rợp bóng cây xanh hay dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, mà ký ức sâu nặng nhất lại gắn liền với những tháng ngày gian khổ của người lao động.

Những năm tháng tuổi thơ đẩy xe ba gác chở nứa từ Phà Đen, Vĩnh Tuy qua cầu Long Biên, sang Trâu Quỳ, Chèm, Vẽ, Cầu Giấy... đã trở thành chất liệu sống nguyên bản cho sáng tác của ông, tôi luyện nên tâm hồn nghệ sĩ, để rồi bật lên thành những giai điệu đi cùng năm tháng như ca khúc Mong về Hà Nội (giọng ca tenor Trường Linh thể hiện trong chương trình).

Nhạc sĩ Dương Thụ phát biểu trong chương trình. Ảnh: BTC

Tại chương trình, người nghe được ôn lại những kỷ niệm đẹp về Hà Nội thông qua các tác phẩm âm nhạc thính phòng đỉnh cao. Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự góp mặt của Salon "Tiếng vọng Di sản" số 11, quy tụ phần trình diễn thăng hoa của nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang cùng các giọng ca opera Trường Linh (giọng tenor), Lan Quỳnh (soprano), Cảnh Trần (baritone), Phương Thảo (mezzo soprano) và nghệ sĩ đệm piano Nguyễn Công Minh.

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang tham gia biểu diễn trong chương trình livestream "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc". Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Trường Linh (giọng tenor) biểu diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Trong chương trình, các nghệ sĩ đã thể hiện những tác phẩm âm nhạc di sản nhân loại và những tác phẩm nổi tiếng về Hà Nội. Có thể kể đến như: "Những năm tháng hành hương" (Franz Liszt), "Trước giờ ly biệt" (trích vở opera Faust của Charles-François Gounod), "Đừng run rẩy, hỡi con yêu" (trích vở opera Cây sáo thần của W. A. Mozart), "Sự đồng điệu sâu kín" (trích vở opera Tosca của Giacomo Puccini)… Cùng với đó là Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Mong về Hà Nội (Dương Thụ).

Theo bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam, chuỗi Salon âm nhạc thính phòng được định hướng trở thành một không gian âm nhạc độc đáo. Khác với các sân khấu đại chúng hay các sân khấu sôi động tại sân vận động, mô hình Salon âm nhạc tại không gian di sản này tập trung tôn vinh dòng nhạc thính phòng, cổ điển Việt Nam và thế giới, đưa khán giả trở về với không gian nghệ thuật tinh tế, sang trọng đúng nghĩa.

Đặc biệt ý nghĩa, khi phiên livestream trực tiếp đã xóa mờ khoảng cách địa lý, đưa những câu chuyện văn hóa, con người Hà Nội và âm nhạc thính phòng đến gần hơn với giới trẻ và đông đảo khán giả khắp mọi miền, khơi dậy sự tự hào và tình yêu văn hóa trong cộng đồng.

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Tuấn Long (thứ năm từ trái sang) tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ. Ảnh: BTC

Phát triển công nghiệp văn hóa địa phương

Chương trình "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn nghệ thuật thuần túy mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị.

Chương trình cũng cho thấy Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được triển khai, áp dụng, đưa vào cuộc sống một cách thiết thực.

Việc đưa âm nhạc đỉnh cao vào biểu diễn tại các công trình di sản giúp "sống dậy" những nét đẹp cổ kính của công trình di sản kiến trúc, làm cho di sản trở nên gần gũi, giàu sức sống và chạm tới cảm xúc của công chúng hiện đại.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam tại chương trình. Ảnh: BTC

Bà Trịnh Ngọc Trâm cho biết, trên địa bàn phường Cửa Nam gồm nhiều tuyến phố trung tâm cùng nhiều công trình di sản. "Hôm nay, mọi người không chỉ được nghe nhạc, mà còn để tiếp cận với một không gian di sản của phường. Và nếu như chúng ta có được sự chung tay, sự hỗ trợ của các nghệ sĩ đồng hành cùng với sự phát triển về văn hóa của phường thì chắc chắn là không chỉ các nét đẹp về văn hóa, về âm nhạc mà các giá trị di sản sẽ được gần hơn tới công chúng.", bà Trâm nói.

Theo bà Trâm, qua thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Cửa Nam đã nỗ lực tổ chức các hoạt động để phát triển công nghiệp văn hóa địa phương. Bà đánh giá, đêm nhạc livestream là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Đây là bước đi tiên phong nhằm biến di sản thành tài nguyên văn hóa có sức hút mạnh mẽ.

Chương trình "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn nghệ thuật thuần túy mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị khi được tổ chức tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo. Ảnh: BTC

"Đặc biệt, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Luật Thủ đô, cùng với đó là nhiều cơ chế, chính sách dành cho cấp cơ sở để chúng ta có thể phát triển công nghiệp văn hóa. Hy vọng cùng với sự đồng hành của các văn nghệ sĩ, thời gian tới, không chỉ không gian 49 Trần Hưng Đạo, mà các không gian di sản khác, nhiều công trình văn hóa khác trên địa bàn phường cũng sẽ được đánh thức, có thêm nhiều chương trình ý nghĩa trong thời gian tới", bà Trâm nhấn mạnh.

Phiên livestream trực tiếp đã xóa mờ khoảng cách địa lý, đưa những câu chuyện văn hóa, con người Hà Nội và âm nhạc thính phòng đến gần hơn với giới trẻ và đông đảo khán giả khắp mọi miền, khơi dậy sự tự hào và tình yêu văn hóa trong cộng đồng. Ảnh: BTC

Chương trình "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" không chỉ dừng lại ở một đêm biểu diễn nghệ thuật thuần túy mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị khi được tổ chức tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo. Ảnh: BTC

Theo nhạc sĩ Dương Thụ, trong định hướng tương lai, không gian Salon âm nhạc sẽ tiếp tục mở rộng để đón nhận các hình thức đối thoại nghệ thuật dân gian truyền thống như xẩm, chèo, tuồng, ca trù... tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa di sản âm nhạc thế giới và tinh hoa nghệ thuật dân tộc.

Chuỗi chương trình "Ký ức Hà Nội - Những câu chuyện kể bằng âm nhạc" cùng Salon "Tiếng vọng Di sản" đã khẳng định sức sống bền bỉ của di sản khi được thắp sáng bởi nghệ thuật chân chính, trở thành một "điểm son" văn hóa sang trọng, tinh tế giữa lòng Thủ đô!