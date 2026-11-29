Đêm còn thiếu “chất”

Theo tờ trình của Sở VH-TT TPHCM, dự thảo nghị quyết quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển văn hóa, thể thao, du lịch sẽ được tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý (đăng tải trên website Sở VH-TT TPHCM ngày 14-11).

Khách tham quan trải nghiệm chương trình Đêm ký ức - ước vọng hòa bình tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (số 28, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau đó, UBND TPHCM sẽ trình dự thảo lên HĐND TPHCM xem xét trong thời gian tới. Sau nhiều vòng góp ý, chỉnh sửa, dự thảo đang đặt ra một yêu cầu cụ thể: đêm thành phố không chỉ sáng đèn hàng quán, mà phải có “hồn” văn hóa, có chủ thể quản lý và hài hòa với đời sống người dân.

Theo rà soát của Sở VH-TT TPHCM, thành phố hiện có 15 khu, tuyến hoạt động về đêm với khoảng 3.077 cơ sở kinh doanh. Trong đó, chỉ có 5 khu được UBND TPHCM chấp thuận thí điểm, như: phố ẩm thực Phan Xích Long, phố đêm Chợ Lớn, phố đi bộ hồ Bán Nguyệt - cầu Ánh Sao… 10 khu, tuyến còn lại, kể cả những địa chỉ đã thành thương hiệu như đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, chợ Bến Thành, phố đêm Thảo Điền hay bờ kè Phước Tỉnh, vẫn chưa được công nhận.

Phố ẩm thực Phan Xích Long đã hết thời hạn thí điểm (2022-2025); nhiều tuyến trên không gian công cộng chưa xác định được chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, vận hành.

Theo nhận định của Sở Công thương TPHCM, hoạt động kinh tế đêm trên địa bàn hiện chủ yếu tập trung vào mô hình ẩm thực, mua bán quy mô nhỏ; sản phẩm văn hóa, giải trí, du lịch chưa đa dạng; một số nơi còn kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thiếu bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng.

Trong khi đó, cũng theo đánh giá của Sở Công thương, tiềm năng của thị trường kinh tế đêm lại rất lớn: 9 tháng năm 2026, thành phố đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch 10 tháng ước đạt 307.216 tỷ đồng, tăng 37,71% so với cùng kỳ. Nguồn khách dồi dào, nhưng sản phẩm văn hóa đêm lại rời rạc, chưa kết thành chuỗi trải nghiệm để đủ sức giữ chân du khách.

Thực tế trên cũng là nguyên nhân để để dự thảo lần này chọn hướng tiếp cận khác, lấy các ngành công nghiệp văn hóa làm động lực mũi nhọn. Các lĩnh vực được ưu tiên cũng được nêu ra cụ thể, gồm: biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, đường sách, điện ảnh, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại không gian công cộng, không gian di sản, thiết chế văn hóa; khuyến khích nghệ thuật đương đại, số hóa, thiết kế sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa truyền thống.

Với hướng đi này, thành phố đã có những “hạt mầm” đáng quý. Những đêm trình chiếu 3D mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TPHCM, các chương trình tham quan bảo tàng về đêm đang thu hút đông đảo công chúng, du khách… cho thấy văn hóa hoàn toàn có thể trở thành “thỏi nam châm” sau 18 giờ.

Ở vùng ven, UBND xã Long Sơn cũng đề xuất mô hình du lịch gắn với cộng đồng, ẩm thực làng bè. Mạng lưới khu, tuyến của mô hình này dự kiến sẽ trải dài từ khu vực đường Nguyễn Huệ - Bạch Đằng - Bến Thành đến tận các khu vực các phường, xã: Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Cần Giờ và cả Đặc khu Côn Đảo.

Đáng chú ý, điều kiện công nhận khu, tuyến yêu cầu duy trì tỷ lệ hợp lý không gian phi thương mại, không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mở, không thu phí. Đó có thể là các chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn: đêm thành phố dành cho mọi người, từ những du khách, người dân có điều kiện kinh tế cho đến những người lao động, sinh viên, người cao tuổi… đều được hưởng thụ văn hóa bình đẳng.

Ngân sách làm “vốn mồi”, cộng đồng giữ nhịp đêm

Một trong những vấn đề được xem là khó khăn nhất cho các địa phương tổ chức kinh tế đêm là nguồn vốn triển khai ban đầu. Trước đây, mức hỗ trợ là 200 triệu đồng/tuyến, 300 triệu đồng/khu, nay được thay bằng 4 mức từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, tính theo số cơ sở kinh doanh hoạt động hợp pháp, có xác nhận của UBND cấp xã.

Du khách đến với gian hàng bánh dân gian Nam bộ do các nghệ nhân thực hiện tại Bảo tàng TPHCM (65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TPHCM), trong chương trình tham quan ban đêm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm đáng ghi nhận là cách chi tiền thận trọng. Đây là chính sách hỗ trợ bằng tiền duy nhất, chi một lần cho doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành khu, tuyến, dùng cho hạng mục dùng chung, không chia cho từng hộ kinh doanh.

Ngân sách chỉ giải ngân khi khu, tuyến đã hoạt động đủ 1 năm, được đánh giá đạt và cam kết duy trì tối thiểu 2 năm; vi phạm thì thu hồi toàn bộ kinh phí. Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, ngân sách sẽ đáp ứng khoảng 19%-36% nhu cầu kinh phí, phần còn lại do doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng góp và huy động xã hội hóa. Giai đoạn 2027-2030, thành phố dự kiến công nhận khoảng 60 khu, tuyến, với kinh phí hỗ trợ khoảng 132 tỷ đồng.

Một vấn đề quan trọng của kinh tế đêm gắn với văn hóa là giờ giấc hoạt động. Trước đây, các khu, tuyến thường kết thúc trước 22-23 giờ. Với dự thảo mới, thời gian có thể mở rộng từ 18 giờ đến 6 giờ. Nhưng điều này không đồng nghĩa nơi nào cũng hoạt động đến sáng, thời gian hoạt động thực tế sẽ căn cứ vào điều kiện an ninh, trật tự, tiếng ồn và đời sống dân cư từng địa bàn...

Theo dự thảo, thời gian hoạt động phải có sự đồng thuận của cộng đồng với biên bản cụ thể, mức đồng thuận của hộ dân thường trú tại khu vực và hộ liền kề tối thiểu 50%.

Về phân cấp, UBND TPHCM sẽ chịu trách nhiệm công nhận các khu, tuyến có phạm vi từ 2 xã, phường trở lên hoặc gắn với di sản được UNESCO ghi danh, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia. Với những khu, tuyến còn lại, trách nhiệm công nhận thuộc về UBND cấp xã.

Dẫu vậy, vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nêu đề xuất cần có sự quan tâm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực triển khai, đồng thời siết chặt hậu kiểm để tránh lãng phí. Sở Công thương lưu ý cần xác định rõ cơ quan đầu mối với những mô hình lấy mua sắm, ẩm thực làm trung tâm như chợ đêm, phố ẩm thực…

Khi được tổ chức bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, lấy văn hóa truyền thống làm điểm nhấn và sáng tạo làm phương thức phát triển, kinh tế đêm TPHCM sẽ mở ra những giá trị vượt lên trên hoạt động mua bán, tiêu dùng.

Đó sẽ là những không gian để người dân, du khách gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật, khám phá lịch sử, trải nghiệm phong tục, tập quán và cảm nhận chiều sâu văn hóa phương Nam.

Mỗi khu, tuyến kinh tế đêm, vì thế, bên cạnh việc tạo thêm nguồn thu cho đô thị, còn góp phần lan tỏa hình ảnh một TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, làm mới và hiện diện tự nhiên trong nhịp sống hôm nay.

* TS VŨ NGỌC CÔN, chuyên gia cao cấp của Trường Đại học Văn hóa TPHCM, nguyên Giám đốc phụ trách các công trình hạ tầng kỹ thuật của TP New York, Hoa Kỳ: Hạ tầng văn hóa phải đồng bộ Kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới cho thấy đời sống văn hóa về đêm chỉ bền vững khi hạ tầng văn hóa, từ nhà hát, bảo tàng đến quảng trường được quy hoạch đồng bộ và kết nối giao thông công cộng thuận tiện. TPHCM có nhiều thiết chế văn hóa giàu giá trị, nhưng phần lớn “ngủ sớm”. Nếu các thiết chế này cùng tham gia mạng lưới kinh tế ban đêm, đêm thành phố sẽ càng có chiều sâu và bản sắc, thay vì chỉ là những tuyến phố ăn uống nối dài. * Ông VÕ ANH TÀI, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn: Cần có những sản phẩm đêm biết “kể chuyện” Du khách quốc tế đến TPHCM không thiếu chỗ ăn uống, mua sắm buổi tối. Điều họ cần là những trải nghiệm giúp hiểu về con người, lịch sử, nếp sống phương Nam. Một tour đêm trên sông, một chương trình nghệ thuật dân tộc, một không gian di sản mở cửa về đêm, nếu được thiết kế bài bản và kết nối với cơ sở lưu trú, lữ hành, sẽ kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách. Do đó, điều quan trọng hiện nay là cần có những chính sách đóng vai trò cầu nối, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào du lịch văn hóa về đêm.