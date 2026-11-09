Đánh thức đam mê, khơi nguồn sáng tạo trong sinh viên

Cuộc thi quy tụ 5 trường đại học, học viện với 20 tiết mục nghệ thuật, mang đến bức tranh đa sắc màu về tài năng, sức sáng tạo và đời sống văn hóa nghệ thuật của sinh viên.

Các đơn vị tham gia gồm: Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng tới phát hiện, tôn vinh những tài năng nghệ thuật trong sinh viên, đồng thời tạo sân chơi để các bạn trẻ phát huy năng khiếu, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và sức sáng tạo. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần, khuyến khích sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và năng lực nghệ thuật.

Cuộc thi góp phần tạo sân chơi giao lưu, phát huy năng khiếu nghệ thuật, khơi dậy tinh thần sáng tạo và lan tỏa đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong sinh viên

Cuộc thi được xây dựng với hệ thống thể loại nghệ thuật phong phú, mở rộng không gian sáng tạo để sinh viên phát huy năng khiếu, thể hiện cá tính và dấu ấn riêng trên sân khấu.

Ở thể loại thanh nhạc, các tiết mục tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Đoàn - Hội, tuổi trẻ cống hiến, tình thầy trò và mái trường. Bên cạnh những ca khúc giàu giá trị truyền thống, Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm âm nhạc trẻ hiện đại, văn minh, mang thông điệp tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp.

Ở lĩnh vực vũ đạo và nghệ thuật chuyển động, sinh viên có thể lựa chọn từ múa dân gian dân tộc, múa đương đại, ballet đến các loại hình nhảy hiện đại như hiphop, popping, locking, street dance, contemporary, khiêu vũ thể thao, flashmob và cheerleading.

Cuộc thi cũng tạo điều kiện để thí sinh thể hiện khả năng trình diễn nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nhị, đàn nguyệt, cũng như nhạc cụ phương Tây, hòa tấu ban nhạc; đồng thời, khuyến khích các hình thức kịch nói, nhạc kịch, kịch hình thể, kịch câm và hoạt cảnh thơ ca sân khấu hóa.

Đặc biệt, những tài năng sân khấu độc đáo như ảo thuật, xiếc, võ thuật, beatbox, acapella, rap nghệ thuật, dẫn chương trình, hùng biện và vẽ tranh tương tác cũng có cơ hội tỏa sáng. Sự đa dạng này góp phần khuyến khích sinh viên phát huy sức sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm tính lành mạnh, văn minh, phù hợp với môi trường giáo dục và thuần phong mỹ tục.

20 tiết mục nghệ thuật của 5 trường đại học, học viện mang đến không khí sôi nổi, trẻ trung, tôn vinh tài năng và sức sáng tạo của sinh viên

Theo thông điệp từ bài phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Vũ Huy Hoàng, mỗi bạn trẻ đều sở hữu những khả năng và thế mạnh riêng; có những tài năng được nhận ra từ sớm, nhưng cũng có những khả năng chỉ thực sự bộc lộ khi người trẻ được trao cơ hội, có môi trường phù hợp và đủ tự tin để thử sức.

Tài năng không chỉ là năng khiếu vốn có mà còn được hình thành từ niềm say mê, quá trình rèn luyện và tinh thần không ngại thử thách, vượt qua chính mình. Muốn tài năng được phát triển cần có cơ hội để thử sức; muốn tài năng đi xa cần có sự rèn luyện, khích lệ và đồng hành.

Thông điệp này cũng gắn với định hướng phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến và xây dựng môi trường để người trẻ học tập, sáng tạo, rèn luyện, trưởng thành được nhấn mạnh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Với ý nghĩa đó, cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên” năm 2026 không đơn thuần là sân chơi tranh tài, mà còn là nơi sinh viên tự tin thể hiện cá tính, nuôi dưỡng đam mê và tích lũy những trải nghiệm ý nghĩa trên hành trình trưởng thành.

Mang thông điệp “Hãy để tài năng được thể hiện bằng cách riêng của các bạn”, cuộc thi góp phần khơi dậy sức sáng tạo, khuyến khích người trẻ khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của thế hệ sinh viên hôm nay.