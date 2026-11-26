Bất ngờ sau lối cầu thang hẹp

Để đến triển lãm “Chuyện đình Hoa Lộc Thị” tại số 90 Hàng Đào, khách tham quan phải đi qua khu vực bán quần áo ở tầng 1, rồi theo cầu thang lên tầng 2. Giữa con phố buôn bán sầm uất, lối vào nhỏ ấy dẫn tới một không gian khác: Ngôi đình cổ gắn với những người thợ nhuộm làng Đan Loan từng mang nghề đến Thăng Long, tụ hội làm ăn và buôn bán vải lụa trên phố Hàng Đào.

Không gian đình Hoa Lộc Thị được các bạn trẻ chia sẻ. Ảnh: BTC

Bạn Nguyễn Quốc Minh, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, điều khiến Minh bất ngờ trong lần đến triển lãm những ngày qua chính là hành trình tìm vào đình. Xuyên qua cửa hàng, bước lên chiếc cầu thang chỉ vừa một người đi, Minh không ngờ phía trên lại mở ra một không gian di tích được bài trí sáng tạo đến vậy. Tại đây, nam sinh viên có dịp tìm hiểu câu chuyện nghề nhuộm gắn với phố Hàng Đào, đồng thời quan sát cách các nghệ sĩ sử dụng màu sắc, vải và lụa để thể hiện những ý tưởng mới từ chất liệu truyền thống.

Nghệ sĩ Trần Thị Hội giới thiệu nghề truyền thống trong không gian triển lãm đình Hoa Lộc Thị. Ảnh: Giang Nam

Triển lãm không tái hiện một xưởng nhuộm xưa, mà gợi chuyện nghề qua cách nghệ sĩ làm việc với vật liệu. Trong tác phẩm “Màu của gió”, Trần Thị Hội kết hợp tranh lụa với kỹ thuật nhuộm lụa; Nguyễn Đức Phương giới thiệu một tấm vải nhuộm điều khổ lớn; Phạm Ngọc Trâm mang đến sáng tác trên vải nhuộm. Bên cạnh đó là tác phẩm biển phố bằng sắt cắt CNC của Trần Yên Thế, tạo thêm một cách liên hệ giữa câu chuyện nghề với không gian đô thị.

Đáng chú ý, đình Hoa Lộc Thị còn tổ chức hoạt động thực hành nhuộm khăn lụa, giúp công chúng trực tiếp tìm hiểu cách tạo màu trên chất liệu. Với không gian triển lãm này, nghệ sĩ Trần Thị Hội bày tỏ mong muốn việc giới thiệu nghề nhuộm ngay tại phố Hàng Đào sẽ giúp thêm nhiều người biết đến, tìm đến và góp phần phát huy giá trị của ngôi đình.

Triển lãm tại đình Hoa Lộc Thị mở cửa miễn phí từ 9h đến 17h hằng ngày, đến hết ngày 28-11.

Từ trải nghiệm ở Hoa Lộc Thị có thể thấy một nét riêng của di sản phố cổ: Không phải ngôi đình nào cũng có mặt tiền dễ nhận biết hay khoảng sân rộng đón khách. Qua những biến đổi của phố phường, di tích có thể nằm xen giữa nhà ở, cửa hàng; nghề từng gắn với đình cũng không còn hiện diện rõ nét như trước. Một triển lãm vì thế không chỉ mang tác phẩm đến với người xem, mà còn tạo lý do để họ tìm địa chỉ, bước qua cửa đình và nhận ra một phần lịch sử của con phố quen thuộc.

Kể chuyện di sản bằng trải nghiệm hôm nay

Từ những thử nghiệm đưa nghệ thuật vào đình Nam Hương năm 2020, nghệ sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn từng bước phát triển dự án “Chuyện đình trong phố”. Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, dự án kết nối các đình, hội quán, lựa chọn câu chuyện và hình thức trưng bày phù hợp với lịch sử từng địa điểm.

Ở đình Xuân Phiến Thị, số 4 Hàng Quạt, chiếc quạt giấy trở thành hình tượng trong hội họa, nhiếp ảnh và sắp đặt ánh sáng, gợi lại dấu ấn của những người thợ làm quạt từ làng Đào Xá lên kinh thành. Đình Hà Vĩ, số 11 Hàng Hòm, giới thiệu nghề sơn qua nguyên liệu, dụng cụ, tác phẩm và sản phẩm ứng dụng, giúp người xem hình dung các công đoạn từ chất liệu sơn ta đến sản phẩm hoàn thiện. Trong khi đó, đình Tú Thị, số 2A Yên Thái, kể chuyện nghề thêu của người thợ Quất Động; đình Phả Trúc Lâm, số 40 Hàng Hành, mở lại câu chuyện nghề da giày qua hội họa, nhiếp ảnh và sắp đặt.

Điểm chung của các trưng bày là đưa tác phẩm vào mối liên hệ với nơi chốn. Một chiếc quạt, tấm lụa hay sản phẩm sơn mài khi xuất hiện trong ngôi đình gắn với cộng đồng nghề sẽ gợi thêm câu hỏi: Người thợ từ đâu đến, họ đã tổ chức đời sống và giữ nghề như thế nào, kỹ nghệ ấy còn có thể được vận dụng ra sao? Những hoạt động thực hành in mộc bản, sơn mài, thêu, dệt lụa, nhuộm vải giúp công chúng tiếp cận các câu hỏi ấy từ thao tác và vật liệu, thay vì chỉ qua phần thuyết minh.

Những ngày cuối của dự án, trong kế hoạch ngày 27-11, Step Inside Hanoi tổ chức chuyến tham quan nghệ thuật “Chuyện đình trong phố” do chính giám tuyển Nguyễn Thế Sơn dẫn dắt. Theo giới thiệu của đơn vị tổ chức, người tham gia sẽ được nghe ông chia sẻ về ý tưởng dự án, cách tiếp cận đình như không gian lưu giữ ký ức cộng đồng, cũng như quá trình lựa chọn chất liệu và hình thức nghệ thuật trong kiến trúc di tích. Đây là dịp để người xem tìm hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa tác phẩm, nghề thủ công và lịch sử đô thị Thăng Long - Kẻ Chợ.

Không gian triển lãm tại đình Hoa Lộc Thị nằm ở tầng 2, số nhà 90 Hàng Đào. Ảnh: BTC

Theo giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, mục tiêu xa hơn của dự án là giúp công chúng nhận diện những giá trị di sản còn ít được biết đến, đồng thời khơi lại vai trò gắn kết cộng đồng của đình phố. Để mục tiêu ấy không dừng ở một mùa lễ hội, cần tính đến cách duy trì hoạt động phù hợp với điều kiện từng di tích. Đó có thể là chỉ dẫn rõ ràng từ mặt phố, thông tin giới thiệu có căn cứ, lịch mở cửa thuận tiện hoặc những buổi trò chuyện, thực hành nghề quy mô nhỏ với sự tham gia của nghệ nhân và người dân địa phương. Mọi hoạt động cũng cần tôn trọng chức năng tín ngưỡng, kiến trúc và sinh hoạt của cộng đồng đang gắn bó với đình.