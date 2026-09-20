Đánh thức các cung đường trekking xanh giữa đại ngàn

Du khách trekking chinh phục đỉnh Pù Xèo.

Sau một thời gian đưa vào khai thác, các tuyến trekking “Chinh phục đỉnh Pù Luông”, “Cung đường di sản Pù Luông” được du khách đánh giá là những hành trình tham quan, du lịch sinh thái đẹp, hấp dẫn. Trong đó, cung đường trekking mạo hiểm “Chinh phục đỉnh Pù Luông” dài khoảng 11km sẽ đưa du khách từ thôn Kho Mường (xã Pù Luông) qua ruộng bậc thang, rừng dẻ, rừng hoàng đàn, hang Thắm Mớ, hòn đá Bất Hối, hòn Lưỡi Hổ... trước khi chinh phục đỉnh Pù Luông cao 1.700m, sau đó kết thúc hành trình tại thôn Thành Sơn. Trên cùng một cung đường, du khách có thể đi qua rừng, ruộng bậc thang, thác nước, bản làng, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm và đời sống của người dân. Sự đan xen giữa cảnh quan và văn hóa tạo nên nét khác biệt cho những chuyến đi bộ trong rừng.

Ở các khu vực khác, mỗi hành trình lại có những điểm nhấn riêng. Điển hình như trekking đỉnh Pù Hu cao 1.440m (xuất phát từ bản Yên, xã Hiền Kiệt) sẽ kết hợp khám phá rừng gáo, thác suối Pù Hu và thác Băng Mun. Về phía Tây Nam, tuyến trekking đỉnh Pù Gió cao 1.600m (xuất phát từ Trạm Kiểm lâm Hón Can, xã Vạn Xuân), với cung đường dài 22km sẽ đi qua một số điểm như thác Thiên Thủy, đỉnh Ba Cặp, đỉnh hoa đỗ quyên, đỉnh Pù Gió, thác Yên và hồ Cửa Đạt. Trong khi đó, những du khách quan tâm đến di sản văn hóa, thiên nhiên có thể lựa chọn tuyến thăm cây di sản Pơ Mu, Sa Mu, hoặc tuyến ngắm voọc xám và vượn đen má trắng (xuất phát từ thôn Chiềng, xã Bát Mọt); đỉnh Pù Xèo, thác bảy tầng, Di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai (xuất phát từ thôn Tiến Sơn, xã Thường Xuân).

Sau những chuyến khảo sát và trải nghiệm thực tế các tuyến trekking tại miền Tây xứ Thanh, anh Vũ Tuấn Phong, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Du lịch Spo (Hà Nội) cho rằng: “Các tuyến trekking này đang cho thấy sức hấp dẫn khá rõ, song để đưa vào khai thác hiệu quả vẫn cần tiếp tục chọn lọc. Trước hết, hành trình và tuyến tham quan trekking cần được phân loại theo nhóm khách nội địa, khách quốc tế và theo mùa, từ đó có cách tổ chức phù hợp. Cùng với đó, hệ thống bản đồ, biển chỉ dẫn, thông tin giới thiệu trên các cung đường cần được bổ sung để du khách dễ tiếp cận và chủ động hơn trong hành trình”.

Từ góc nhìn của đơn vị lữ hành, anh Phong cũng lưu ý việc khai thác trekking cần gắn với những điểm có khả năng tạo dấu ấn riêng. Hang Dơi ở thôn Kho Mường (xã Pù Luông) là một trong những điểm cần được nghiên cứu, khai thác hiệu quả hơn nhằm bảo vệ cảnh quan điểm đến một cách bền vững. Bên cạnh đó, có thể tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm với thác, suối như trượt zipline, hoạt động thể thao mạo hiểm, chèo ván hoặc bè... Những hoạt động này cần được khảo sát kỹ về địa hình, điều kiện tổ chức và mức độ an toàn trước khi đưa vào chương trình. Ngoài ra, việc tổ chức các đoàn famtrip để doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên trực tiếp trải nghiệm, đánh giá từng cung đường cũng cần được tổ chức định kỳ.

Cung đường trekking khám phá Pù Luông giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Cùng với trải nghiệm, “du lịch xanh” được xem là một yêu cầu xuyên suốt trong cách tổ chức trekking. Đó không chỉ là hành trình khám phá thiên nhiên, mà còn là cách mỗi du khách ứng xử với môi trường: không vứt rác, không chặt cây, không làm ảnh hưởng đến động thực vật và cảnh quan. Theo ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông: “Các hoạt động trekking “Chinh phục đỉnh Pù Luông” hiện nay được khai thác theo hướng du lịch sinh thái có kiểm soát, áp dụng giới hạn số lượng du khách, cam kết không xâm hại môi trường, nhằm giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của hệ sinh thái rừng đặc dụng. Cùng với đó, người dân bản địa tích cực tham gia các công việc như hướng dẫn viên, cung cấp ẩm thực... Qua đó, hoạt động du lịch vừa được hỗ trợ bởi chính cộng đồng địa phương, vừa tạo thêm việc làm và “sinh kế xanh”, bền vững cho người dân vùng đệm khu bảo tồn”.

Từ những tuyến du lịch đã được công bố và đưa vào hoạt động từ năm 2024, trekking miền Tây xứ Thanh đang mở ra cơ hội để thu hút nhóm khách yêu thiên nhiên, vận động và thị trường khách quốc tế. Vấn đề còn lại là chọn đúng tuyến, tổ chức đúng cách và giữ được giới hạn cần thiết, để mỗi bước chân của du khách không trở thành áp lực đối với thiên nhiên. Khi cảnh quan được bảo vệ, cộng đồng được hưởng lợi và hành trình được tổ chức chuyên nghiệp, những “cung đường xanh” giữa đại ngàn mới có thể đi xa hơn trên bản đồ du lịch.