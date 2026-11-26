Người dân và du khách trải nghiệm hoạt động trình chiếu 3D Mapping tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Luồng gió mới cho bảo tàng

Vừa qua, không gian Bảo tàng Đà Nẵng trở nên rộn ràng hơn thường ngày với chương trình “Đêm trăm đèn”, thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Lấy cảm hứng từ đèn lồng Hội An, chương trình mang đến 8 hoạt động hấp dẫn gồm: trình chiếu 3D Mapping “Dấu sáng phố Hội”, workshop “Họa sắc lên đèn”, khu ẩm thực “Thưởng vị phố Hội”, không gian check-in “Góc phố lên đèn”…

Điểm nhấn là màn trình chiếu 3D Mapping tái hiện nghề làm đèn lồng Hội An qua hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng chuyển động sống động. Tại khu vực “Đèn mình lên phố”, khách tham quan tự tay vẽ, trang trí đèn trên giấy rồi trình chiếu tác phẩm lên màn hình LED bằng công nghệ số.

Trong khi đó, workshop “Họa sắc lên đèn” dành cho những ai muốn tự phối màu, trang trí chiếc đèn lồng theo ý tưởng riêng. Sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu, nghệ thuật sắp đặt và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến thưởng thức.

Hoạt động trải nghiệm bảo tàng về đêm thu hút nhiều người trẻ tham gia. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Dù đã tìm hiểu thông tin chương trình qua fanpage, bạn Lê Anh Thư (phường Ngũ Hành Sơn) vẫn không khỏi bất ngờ trước quy mô và cách thức tổ chức sự kiện, đặc biệt là công nghệ trình chiếu 3D Mapping.

Theo Anh Thư, việc ứng dụng công nghệ kết hợp với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào buổi tối là hướng đi tiềm năng mà các bảo tàng có thể khai thác để đổi mới hình thức tham quan, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

“Trước đây, khi tham quan bảo tàng, em chủ yếu quan sát hiện vật bằng mắt. Ở chương trình này, em được tương tác, trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn. Cách tổ chức rất mới mẻ, ứng dụng công nghệ phù hợp với giới trẻ hiện nay. Khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ cũng thuận tiện, phù hợp với thói quen sinh hoạt buổi tối của các bạn trẻ”, Thư chia sẻ.

“Đêm trăm đèn” là hoạt động trải nghiệm thuộc dự án “BẢO TÀNG: ĐÊM”, do nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Theo bạn Tống Thái Hà, đại diện dự án, qua quá trình tìm hiểu, nhóm nhận thấy mô hình bảo tàng đêm đã được triển khai ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Song tại Đà Nẵng, hoạt động trải nghiệm này vẫn còn hạn chế. Nhóm muốn thử sức tìm kiếm phương thức tổ chức tăng tính tương tác, giúp người tham gia chủ động khám phá văn hóa theo sở thích thay vì chỉ thụ động tiếp nhận thông tin qua hình thức trưng bày.

Khách tham quan tự tay vẽ, trang trí đèn trên giấy, sau đó đưa tác phẩm lên màn hình LED bằng công nghệ số. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Từ ý tưởng đó, nhóm chọn đèn lồng Hội An làm chủ đề cho chương trình tại Bảo tàng Đà Nẵng. Theo Thái Hà, bên cạnh việc giới thiệu chiếc đèn lồng hay tái hiện nghề thủ công, dự án muốn kể câu chuyện văn hóa bằng hình thức gần gũi hơn với giới trẻ, kết hợp yếu tố truyền thống với công nghệ và hoạt động sáng tạo.

Để đưa dự án đến gần hơn với công chúng, nhóm triển khai chiến dịch truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Instagram… Đáng chú ý, video âm nhạc (MV) “Đêm ngỡ là mơ” của dự án thu hút 20.000 lượt xem, khơi gợi sự quan tâm của giới trẻ trước khi chương trình chính thức diễn ra.

“Chúng em muốn người tham gia không chỉ đứng xem mà có thể trực tiếp trải nghiệm, tự tay sáng tạo và tương tác với chương trình. Qua hoạt động trình chiếu 3D Mapping, sắp đặt ánh sáng, vẽ đèn kỹ thuật số hay workshop làm đèn, mỗi người có thể khám phá câu chuyện văn hóa theo cách của riêng mình”, Thái Hà chia sẻ.

[VIDEO] - Trải nghiệm bảo tàng đêm tại Đà Nẵng:

Mở hướng cho sản phẩm văn hóa về đêm

Để mô hình bảo tàng đêm phát triển lâu dài, việc mở cửa vào buổi tối mới chỉ là điều kiện cần. Theo Tống Thái Hà, yếu tố quyết định nằm ở chất lượng nội dung và sức hấp dẫn của từng chương trình.

Mỗi kỳ tổ chức cần có chủ đề và hình thức thể hiện mới mẻ để công chúng có lý do quay trở lại, thay vì chỉ tạo sự tò mò trong lần trải nghiệm đầu tiên.

Từ góc nhìn của nhóm thực hiện, bảo tàng đêm còn mở ra một lựa chọn vui chơi, giải trí gắn với khám phá văn hóa cho người dân và du khách. Tuy nhiên, để tạo nên một sản phẩm có sức cạnh tranh, hoạt động cần được đầu tư bài bản, liên tục đổi mới và phù hợp với nhu cầu của công chúng.

Theo bà Wendy Minder, du khách đến từ Hoa Kỳ, điều ấn tượng khi ghé Bảo tàng Đà Nẵng vào buổi tối là không khí nhộn nhịp cùng sự háo hức của người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ. Qua cách mọi người đón nhận, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị truyền thống tại chương trình, bà cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của người Việt Nam đối với văn hóa dân tộc.

Bà Wendy cho rằng, việc phát triển các hoạt động bảo tàng vào buổi tối không chỉ mở thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân địa phương mà còn mang đến cho du khách quốc tế cơ hội tìm hiểu văn hóa Việt Nam một cách gần gũi, sinh động hơn.

[VIDEO] - Bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng chia sẻ về hoạt động bảo tàng đêm:

Đánh giá về hoạt động thí điểm, bà Ngô Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng, cho rằng nhóm thực hiện đã tổ chức chương trình với quy mô tương đối tốt. Chủ đề được lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển hoạt động về đêm, kinh tế đêm và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Đáng chú ý, chương trình ghi nhận hơn 1.000 lượt đăng ký tham gia qua mạng xã hội, khẳng định sự quan tâm lớn của công chúng đối với hình thức trải nghiệm này.

“Đà Nẵng hiện rất cần thêm nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú để thu hút khách du lịch, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa. Tôi hy vọng kết quả bước đầu của dự án sẽ là nguồn động viên, cổ vũ các bạn trẻ tiếp tục phát triển những sản phẩm sáng tạo về văn hóa, đóng góp thêm nhiều sản phẩm giá trị cho thành phố”, bà Vân chia sẻ.

Việc kết nối giữa các nhóm sáng tạo, cơ sở đào tạo và các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sẽ giải phóng thêm nguồn lực cho các chương trình tiếp theo. Đây cũng là hướng đi Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng đang nghiên cứu nhằm mở rộng hoạt động văn hóa về đêm, gắn với khai thác giá trị di sản.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo văn hóa để tạo ra những sản phẩm văn hóa và hoạt động về đêm mới cho ngành di sản cũng như thành phố.

Hoạt động trải nghiệm ẩm thực địa phương. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Workshop "Họa sắc lên đèn" thu hút sự tham gia của nhiều gia đình có con nhỏ. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Người dân và du khách được tự tay tô màu lên đèn lồng trước khi số hóa trình chiếu. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Các bản giấy tô màu đèn lồng được nhóm dự án số hóa để trình chiếu. Ảnh: HOÀNG DŨNG