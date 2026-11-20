Trong những ngày này, các trường học, câu lạc bộ, đội, nhóm nghệ thuật tại phường Nam Đông Hà đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đêm khai mạc. Đằng sau sự háo hức, say mê ấy không chỉ là nỗ lực để cống hiến một đêm diễn thăng hoa, mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về bản sắc văn hóa, sức sống cộng đồng và lối sống xanh bền vững của đô thị trẻ Nam Đông Hà, lan tỏa diện mạo mới của vùng đất Quảng Trị năng động, giàu bản sắc.

Những ngày này, sau mỗi giờ ra chơi, cô và trò Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà lại tập trung gấp rút, hoàn thiện hoạt động tái chế trang phục áo dài được làm từ các vật liệu như giấy báo cũ, bao bì nilon, ống hút nhựa, vỏ hộp sữa… Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các em học sinh đã “thổi hồn” vào những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thành những tà áo dài duyên dáng và đầy tính nghệ thuật. Đặc biệt, họa tiết trang trí trên từng tà áo được cô và trò tỉ mỉ lựa chọn từ những hình ảnh thân thuộc, biểu tượng của quê hương Việt Nam và mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Qua đó, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và thông điệp sống xanh được lan tỏa một cách tự nhiên và sâu sắc.

Cô và trò Trường tiểu học Lê Hồng Phong thực hiện tái chế trang phục áo dài - Ảnh: A.T

Em Trần Lê Ngọc Hân, Trường tiểu học Lê Hồng Phong vui vẻ nói: “Em và các bạn đều rất hào hứng khi được cùng cô giáo tự tay trang trí những bộ áo dài từ các nguyên vật liệu tái chế. Lúc đầu chúng em nghĩ những thứ bỏ đi này sẽ khó làm, nhưng khi cắt dán và vẽ thêm hình ảnh quê hương Quảng Trị lên tà áo, em thấy chiếc áo dài trở nên rất đẹp và ý nghĩa. Qua hoạt động này, con hiểu hơn về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Em mong đến đêm khai mạc để được tự tin trình diễn sản phẩm của trường mình cho mọi người cùng xem”.

“Thông qua hoạt động thiết kế áo dài từ vật liệu tái chế, nhà trường mong muốn tạo ra một sân chơi trải nghiệm bổ ích, giúp các em rèn luyện sự khéo léo, tư duy sáng tạo và tinh thần đoàn kết khi làm việc nhóm. Điều ý nghĩa hơn cả là từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, các em biết cách nâng niu, tái sử dụng để bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Việc lồng ghép các họa tiết về quê hương, đất nước lên tà áo dài cũng là cách giáo dục trực quan sinh động, bồi đắp cho các em tình yêu quê hương và niềm tự hào về mảnh đất Quảng Trị ngay từ lứa tuổi tiểu học”, cô giáo Đoàn Thị Thanh Tâm, Tổng phụ trách Đội-Trường tiểu học Lê Hồng Phong cho biết.

Trong khi đó, vào mỗi buổi tối, tại Câu lạc bộ He Steptok, các bạn trẻ sau giờ làm việc và học tập lại cùng nhau tập luyện điệu nhảy steptok khỏe khoắn và năng động. Từng động tác kỹ thuật, thần thái biểu diễn đều được các thành viên chăm chút, chỉnh sửa tỉ mỉ để đảm bảo sự đồng đều và ăn ý nhất, thể hiện quyết tâm cống hiến một màn trình diễn bùng nổ, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ cho không gian “Bước nhảy đường phố” trong đêm khai mạc sắp tới.

Những bước nhảy Steptok tràn đầy năng lượng sẽ được trình diễn trong không gian “Bước nhảy đường phố” sắp tới - Ảnh: A.T

Chị Dương Thị Trà Giang-Chủ nhiệm Câu lạc bộ He Steptok chia sẻ: “Khi nhận được thông tin tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị tại điểm cầu phường Nam Đông Hà, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều rất vui và hào hứng. Dù ban ngày ai cũng bận rộn với công việc, nhưng cứ đến giờ tập buổi tối là mọi người lại có mặt đầy đủ, cùng nhau chỉnh sửa từng động tác sao cho thật đều và đẹp mắt. Với chúng tôi, đây không chỉ là dịp để lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần rèn luyện thể thao khỏe khoắn mà còn là cơ hội quý giá để kết nối cộng đồng, góp một phần sức trẻ nhỏ bé của mình vào ngày hội lớn của quê hương”.

Trong chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc diễn ra trong đêm khai mạc 24/11, điểm cầu phường Nam Đông Hà sẽ mang đến một không gian sôi động, giàu bản sắc với quy mô ấn tượng, bao gồm: Màn đồng diễn dân vũ với sự góp mặt của 1.000 người; chương trình trình diễn áo dài truyền thống và áo dài tái chế giàu tính sáng tạo với sự tham gia của 7 trường học trên địa bàn phường. Đặc biệt là không gian “Bước nhảy đường phố” trẻ trung, bùng nổ năng lượng từ các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể thao với sự đa dạng các bộ môn như: yoga, zumba, steptok, nhảy hiện đại...

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra hoạt động diễu hành đường phố của đội Lân Sư Rồng, đội cồng chiêng xã Khe Sanh; các hoạt động giao lưu nghệ thuật cộng đồng đầy lôi cuốn như: “âm nhạc đường phố”, trải nghiệm nhảy sạp. Mỗi vũ điệu dân vũ khỏe khoắn, mỗi màn trình diễn nghệ thuật đường phố là lời kêu gọi ý nghĩa về việc rèn luyện thể chất, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Sâu xa hơn, tinh thần “sống xanh” được lồng ghép tự nhiên vào không khí lễ hội như một lời nhắc nhở mỗi người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị văn minh, bảo vệ môi trường sinh thái - nền tảng cốt lõi để du lịch Quảng Trị phát triển xanh và bền vững.

Các em học sinh tập luyện tiết mục đồng diễn để tham gia vào ngày hội lớn của tỉnh - Ảnh: A.T

Chị Lê Thị Thảo Nguyên-Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Nam Đông Hà, cho biết: “Không gian nghệ thuật tại phường Nam Đông Hà sẽ được tổ chức theo hướng mở, sân khấu hóa đầy ngẫu hứng và gần gũi. Tại đây, bản sắc truyền thống và hơi thở đương đại được hòa quyện, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu. Thông qua sự kết hợp hài hòa ấy, điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới là đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp lan tỏa sâu rộng, thấm nhuần vào đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, không chỉ tạo ra một sân chơi cộng đồng lành mạnh, gắn kết mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị năng động, thân thiện và phát triển bền vững”.

Điểm đáng quý nhất trong không khí chuẩn bị những ngày qua chính là sự vào cuộc đầy nhiệt huyết của người dân địa phương. Từ các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh, cho đến những nghệ sĩ đường phố không chuyên, tất cả đều gác lại bộn bề thường nhật để cùng nhau ráp đội hình, chỉnh từng động tác. Cách huy động lực lượng từ chính cơ sở đã biến người dân Nam Đông Hà từ những “khán giả” trở thành “chủ thể sáng tạo” thực thụ của sự kiện. Những buổi tập luyện chung không chỉ hoàn thiện về mặt nghệ thuật mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào của mỗi người dân khi được trực tiếp đóng góp công sức vào ngày hội lớn của tỉnh nhà.

Chỉ còn ít ngày nữa, ánh đèn sân khấu đêm khai mạc 24/11 sẽ bừng sáng và kết nối trực tiếp hai điểm cầu Đồng Hới-Nam Đông Hà trên sóng QTTV cùng các nền tảng số, những nỗ lực miệt mài trên sàn tập hôm nay sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa, nghệ thuật đầy màu sắc. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hào hứng của cả cộng đồng, phường Nam Đông Hà đã sẵn sàng mang đến Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026 một lời chào thân thiện, năng động, góp phần khắc họa hình ảnh một Quảng Trị mến khách, văn minh và giàu khát vọng vươn lên.