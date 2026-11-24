Nhiều gia đình đến tham quan, chụp hình tại Đại Nội Huế. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Dồn lực phục hồi, tu bổ, trùng tu di tích

Xứng danh là “Thành phố Di sản”, Huế hiện sở hữu 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh. Trong đó, có 6 di sản của riêng cố đô gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn, Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và Những bản đúc trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung; cùng 2 di sản chung với các địa phương khác là Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ.

Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới 1993. Trải qua thời gian dài, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và các yếu tố chủ quan khác, nhiều cung điện, thành quách, lăng tẩm bị hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí bị phá hủy chỉ còn nền móng. Hơn 30 năm qua, thành phố Huế đã huy động gần 4.800 tỷ đồng để phục hồi, tu bổ, trùng tu hơn 200 công trình, góp phần quan trọng đưa Huế trở thành “Thành phố Di sản” của Việt Nam.

Năm 2026, nhiều công trình quan trọng được hoàn thành hoặc khởi công phục hồi, tu bổ. Dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế có kinh phí hơn 40 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 11/2026 sau hai năm triển khai. Đàn Nam Giao được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806, ở phía Nam Kinh thành Huế, là nơi các vua triều Nguyễn tổ chức lễ tế trời hằng năm. Đây là đàn tế trời còn lại duy nhất và tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam, với các công trình kiến trúc như Giao Đàn, Trai Cung, Thần Trù, Thần Khố...

Tại Đại Nội Huế, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1, đợt 1, có kinh phí 52 tỷ đồng, được khởi công tháng 10/2024, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12/2026, sớm hơn kế hoạch năm 2028. Sau khi các hạng mục của giai đoạn này hoàn thành, công trình chính của tổng thể di tích Thái Miếu dự kiến được khởi công phục hồi vào đầu năm 2027.

Năm 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng khởi công trùng tu di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế với kinh phí hơn 108 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029. Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu ở phường Kim Long với kinh phí hơn 132 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Phục hồi, chỉnh trang cảnh quan hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn phòng trong Đại Nội Huế, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hai di tích Đại Cung Môn trong Đại Nội Huế và Điện Thoại Thánh thuộc quần thể di tích lăng Vua Gia Long, dự kiến được khởi công phục hồi, tu bổ, tôn tạo trong tháng 11/2026.

Dự án phục hồi di tích Đại Cung Môn rất được mong đợi, có kinh phí hơn 64 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2030. Đại Cung Môn là cổng chính của Tử Cấm Thành (khu vực sinh hoạt dành riêng cho Hoàng gia triều Nguyễn) thuộc Đại Nội Huế. Công trình này bị phá hủy vào năm 1947, dấu tích còn lại là nền móng. Đại Cung Môn nằm ở phía Bắc điện Thái Hòa và phía trước điện Cần Chánh, đồng thời là trung tâm mặt Nam của Tử Cấm Thành.

Dự án phục hồi điện Cần Chánh trong Tử Cấm Thành đang được tiến hành với kinh phí gần 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027. Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, điện Cần Chánh và Đại Cung Môn trên trục dũng đạo của Hoàng cung Huế. Do đó, hai di tích này sau khi hoàn thành phục hồi sẽ tạo kết nối liền mạch trên trục dũng đạo.

Giai đoạn 2026-2028, thành phố tiếp tục thực hiện Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống tường Hoàng thành Huế (Đại Nội) và kè đá hồ ngoại Kim Thủy xung quanh Hoàng thành Huế, với kinh phí khoảng 80 tỷ đồng. Hoàng thành có mặt bằng hình chữ nhật, được bao bọc bởi hệ thống tường thành cao hơn 4 m, mỗi mặt dài từ hơn 600 đến 620 m, tường dày hơn 1 m. Qua thời gian, nhiều đoạn tường thành đã xuống cấp, cần được bảo tồn, gia cố.

Trong giai đoạn từ năm 2026-2030, thành phố Huế tiếp tục thực hiện 27 dự án phục hồi, trùng tu, tu bổ các di tích với tổng vốn đầu tư khoảng trên 1.590 tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Cổng tam quan của Di tích Quốc Tử Giám, thành phố Huế trước khi tu bổ, tôn tạo. Ảnh tư liệu: Nguyên Lý/TTXVN

Cùng với phục hồi, tu bổ, trùng tu di sản, Huế không ngừng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến cho du khách hành trình khám phá di sản hấp dẫn, thuận tiện và thân thiện.

Thời gian qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty Cổ phần Phygital Labs phối hợp triển khai ứng dụng nhiều công nghệ, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn ở di sản Huế. Tại điện Long An trong Kinh thành Huế, công nghệ số được ứng dụng để giới thiệu tác phẩm thơ “Vũ trung sơn thủy - Non nước trong mưa”, của vua Thiệu Trị. Thông qua công nghệ số, công chúng có cơ hội khám phá cấu trúc, cách đọc độc đáo của tác phẩm và trực tiếp trải nghiệm trò chơi giải thơ tương tác.

Hệ thống trạm check-in du lịch thông minh: “Bước cùng Cố đô”, đã được lắp đặt ở nhiều điểm di tích, giúp quảng bá du lịch và giới thiệu các giá trị di sản văn hóa Huế. Hệ thống này cũng hướng đến việc xây dựng trải nghiệm tham quan hiện đại, tương tác và tăng cường kết nối du khách với các điểm đến, công trình kiến trúc và di sản văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.

Ứng dụng công nghệ định danh số với chíp NFC đã được triển khai trên 100 cổ vật triều Nguyễn, giúp đưa di sản bước ra khỏi giới hạn của không gian vật lý.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phygital Labs Nguyễn Huy cho biết, doanh nghiệp đã đồng hành và triển khai nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ gắn với di sản Huế, như chương trình định danh số cho cổ vật Huế; các dự án “Đế đô khảo cổ ký”, “Bách linh cổ ký”; hệ thống trạm check-in du lịch thông minh.

Những công nghệ này, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Du khách tham quan Vườn Thiệu Phương, Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Ngoài ra, thành phố Huế còn tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, để mang lại sự thuận tiện cho du khách. Hệ thống vé điện tử tại các di tích ở Huế, giúp du khách tham quan trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chủ động.

Đặc biệt, trong những dịp lễ, Tết hoặc mùa cao điểm du lịch lượng khách tăng cao, du khách có thể mua vé trước ngay trên điện thoại, hạn chế thời gian xếp hàng tại quầy. Việc mua vé điện tử cũng được thanh toán linh hoạt, với nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như QR, ví điện tử, thẻ ngân hàng nội địa, quốc tế; hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc.

Nền tảng số “Hue-S” của thành phố Huế với hơn 1,3 triệu người dùng, hỗ trợ du khách trực tuyến, quảng bá điểm đến, đặt dịch vụ, định vị bản đồ du lịch.

Chị Hoàng Vân Khánh đến từ Đà Nẵng chia sẻ, có thể mua vé điện tử tham quan di sản Huế mọi lúc, mọi nơi. Sau khi thanh toán thành công mua vé điện tử, du khách nhận được mã QR để quét tại cổng kiểm soát, mà không phải chờ đợi lâu.

Vừa qua, trong chuyến khảo sát một số di tích, không gian văn hóa nhằm đánh giá hiện trạng, nghiên cứu phương án phát huy giá trị, kiến trúc và cảnh quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ hiện trạng, tiềm năng của từng di tích, nhất là những không gian có giá trị nhưng chưa được khai thác tương xứng. Việc phát huy giá trị phải hài hòa với yêu cầu bảo tồn, giữ gìn các giá trị gốc và đặc trưng của từng di tích.