Danh thắng Tràng An lọt vào danh sách 100 Di sản địa chất tiêu biểu thế giới

Ngày 12/11, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) vừa công bố Danh sách 100 địa điểm di sản địa chất lần thứ ba. Trong đó, Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình), được lựa chọn với tên gọi "Trang An Tropical Karst", mã số 283, thuộc nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra.

Trong hồ sơ khoa học, IUGS đánh giá Tràng An là hình mẫu được biết đến rộng rãi nhất thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm nhập, sau đó nổi lên trên đất liền.

Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình) vừa chính thức được Liên hiệp quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) ghi danh vào danh sách 100 địa điểm di sản địa chất toàn cầu lần thứ ba.

Khu vực có hệ thống núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst và mạng lưới hang động ngầm với nhiều thành tạo thạch nhũ. Những dạng địa hình này được hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm.

Điểm đặc biệt của Tràng An là các dấu tích về những lần biển tiến, biển thoái trong quá khứ vẫn còn được bảo tồn. Ngấn ăn mòn trên vách đá, nền mài mòn do sóng, trầm tích bãi biển và các tích tụ vỏ sinh vật biển là những bằng chứng giúp giới khoa học tìm hiểu lịch sử biến động mực nước biển và sự thay đổi môi trường tự nhiên qua các thời kỳ.

Bên cạnh giá trị địa chất, khu vực còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ, phản ánh lịch sử cư trú của con người và quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường, mực nước biển trong hàng chục nghìn năm.

Sự kết hợp giữa cảnh quan karst, hệ thống hang động và dấu tích cư trú cổ khiến Tràng An trở thành địa điểm có giá trị nghiên cứu liên ngành, từ địa chất, địa mạo đến khảo cổ học và lịch sử môi trường.

Trong ấn phẩm Danh sách 100 địa điểm di sản địa chất IUGS lần thứ ba năm 2026, Tràng An được giới thiệu tại trang 230-231, cùng nhiều địa danh nổi tiếng như núi Phú Sĩ của Nhật Bản, các vịnh hẹp Na Uy, núi Aconcagua của Argentina và đồi Chocolate của Philippines.

Tràng An sở hữu hệ thống địa hình karst đặc sắc, được hình thành qua quá trình tiến hóa địa chất kéo dài hơn 250 triệu năm, với các dãy núi đá vôi dạng nón, dạng tháp, thung lũng kín, vùng trũng karst và mạng lưới hang động ngầm có nhiều thành tạo thạch nhũ phong phú.

Trước khi được IUGS ghi danh, Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2014 và trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Giá trị nổi bật của quần thể nằm ở sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, lịch sử tiến hóa địa chất và những bằng chứng về mối quan hệ lâu dài giữa con người với môi trường.

Năm 2022, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đánh giá Tràng An là một trong những mô hình tiêu biểu thế giới về kết hợp phát triển kinh tế, du lịch bền vững với bảo tồn thiên nhiên, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Điểm đến này cũng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2018, Insider đưa Ninh Bình vào danh sách 50 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Forbes năm 2023 bình chọn địa phương này trong 23 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới. Năm 2025, Tràng An được Tripadvisor xếp vào nhóm 1% điểm đến tốt nhất thế giới.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, việc được IUGS ghi danh tiếp tục khẳng định giá trị khoa học địa chất nổi bật của Tràng An, đồng thời ghi nhận những nỗ lực bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.