Dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho người yêu bóng đá Khánh Hòa

Dưới sân cỏ, chàng tiền đạo Oleksandr Kurakin của Khatoco Khánh Hòa thăng hoa với những bàn thắng liên tiếp. Trên khán đài, có một cổ động viên người nước ngoài, đầu đã bạc trắng nhiệt tình cổ vũ cho cầu thủ đến từ Ukraine. Ông là Anton – cha của tiền đạo Oleksandr Kurakin. Trao đổi với chúng tôi, ông Anton có những sẻ chia đầy hào hứng về vùng đất, con người và không khí thể thao tại Nha Trang - Khánh Hòa:

Trước khi đến đây, tôi và con trai có tìm hiểu kỹ về Nha Trang, Khánh Hòa và Việt Nam. Trong đó, có những nét văn hóa, tập quán, cảnh sắc, con người, thức ăn và nhiều thứ khác. Chúng tôi có một chút hào hứng và lo lắng. Con trai tôi còn quá trẻ, mới 20 tuổi và lần đầu tiên xuất ngoại đến một châu lục khác, văn hóa khác, ngôn ngữ khác. Với vai trò của người cha, tôi không thể để con trai đối mặt với điều đó một mình.

Ngày máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh, chúng tôi đi dọc con đường ven biển về Nha Trang thì mọi âu lo trong tôi dần tan biến. Không khí ở đây trong lành và ôm lấy bạn bằng sự ấm áp của vùng cận nhiệt đới. Điều này rất khác biệt so với thời tiết lạnh giá ở vùng Đông Âu. Ngay lúc đó, tôi tự nhủ: "Chà, đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời".

Ông bố Anton chia vui cùng con trai sau chiến thắng của Khatoco Khánh Hòa.

Chân sút Oleksandr Kurakin, sinh năm 2006, cao 1m92. Trưởng thành từ các lò đào tạo trẻ tại Slovakia, Ba Lan và Đan Mạch. Gia nhập Khatoco Khánh Hòa, tiền đạo 20 tuổi người Ukraina nhanh chóng trở thành hiện tượng khi ghi bàn trong cả ba trận liên tiếp ở vòng 2, 3, 4 với tổng cộng 4 pha lập công. Kurakin mang đến một làn gió tươi mới, đầy hiệu quả cho hàng công đội bóng Khatoco Khánh Hòa.

- Sau 5 trận đấu, Kurakin đã ghi được 4 bàn thắng. Đó là màn khởi đầu ấn tượng trong màu áo của Khatoco Khánh Hòa. Ông có cảm giác gì khi con trai mình lập công dưới sân cỏ?

- Tôi hạnh phúc, tất nhiên rồi! Mỗi lần Kurakin bật cao đánh đầu hay sút tung lưới đối phương, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Mọi người trên khán đài gọi tên, vỗ tay và hô vang "Kurakin! Kurakin!". Lúc đó, tôi cảm thấy mọi hy sinh, những giọt mồ hôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ đưa con đi tập luyện ở Slovakia, Ba Lan hay Đan Mạch đều vô cùng xứng đáng.

Nhưng tôi luôn nhắc Kurakin rằng, đây mới chỉ là khởi đầu. Bóng đá khắc nghiệt lắm, hôm nay được tung hô, nhưng ngày mai có thể khác. Tôi muốn con trai mình luôn giữ đôi chân trên mặt đất, tiếp tục nỗ lực từng ngày trên sân tập, sân đấu để xứng đáng hơn với sự tin tưởng của tập thể và kỳ vọng của người hâm mộ.

- Ngoài sân cỏ, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hai bố con ông ở Nha Trang diễn ra thế nào? Ông thích điều gì nhất ở đây?

- Mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi! Cảnh sắc ở đây rất đẹp. Tôi thường dậy sớm, rồi đi bộ dọc bờ biển, tận hưởng bãi biển lúc bình minh và ngắm nhìn mọi người tập thể dục, vui đùa, tắm biển. Có một năng lượng sống tích cực lan tỏa khắp nơi.

Ẩm thực nơi đây là một sự khám phá kỳ diệu. Ban đầu con trai tôi sợ đồ ăn lạ sẽ ảnh hưởng đến thể lực, nhưng giờ thì không cần lo lắng. Nơi đây có nhiều món ăn rất ngon như bánh mỳ, bún cá. Đồ ăn ở đây vừa tươi ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại có mức giá rất dễ chịu.

Niềm vui của Kurakin (bên trái) sau khi lập công cho đội bóng Khatoco Khánh Hòa.

Sau 6 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – Sacombank 2026-2027, Khatoco Khánh Hòa có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua, được 11 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng và chỉ ít hơn đội dẫn đầu 2 điểm.

- Nếu phải tìm một điều khiến ông ấn tượng nhất trong những ngày đầu ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì đó là gì?

- Đó là sự chân thành và lòng tốt. Những ngày đầu đặt chân đến một vùng đất mới, mang theo lo âu về rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tôi cứ đinh ninh mình sẽ phải đối mặt với sự xa cách. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Ở đây, khoảng cách gần như bị xóa nhòa bởi những nụ cười thân thiện và ánh mắt cởi mở. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ một cách vô tư. Một người trên đường phố không quen biết sẵn sàng chỉ đường, hướng dẫn cách gọi món ăn… Các đồng đội của Kurakin cũng giúp con tôi hòa nhập rất nhanh chóng và thân thiện. Chúng tôi không có cảm giác lạc lõng, xa lạ, mà được đón nhận như những người thân trong nhà. Chính sự chân thành ấy là điều quý giá nhất giúp cha con tôi vượt qua mọi bỡ ngỡ ban đầu để vững vàng bước vào hành trình mới.

- Mùa giải phía trước còn rất dài, kỳ vọng đặt lên vai Oleksandr Kurakin cũng không nhỏ. Là điểm tựa lớn nhất của con, ông có nhắn gửi gì tới cậu ấy trong hành trình phía trước cùng Khatoco Khánh Hòa?

- Tôi thường nói với Oleksandr rằng: "Con đang khoác lên mình màu áo của một địa phương tuyệt vời nhất mà bố con mình từng đặt chân đến. Những cổ động viên ở đây yêu bóng đá bằng cả trái tim, lòng nhiệt thành. Khi người hâm mộ đã hô vang tên con, đã trao cho con tình cảm và sự kỳ vọng thì cách đền đáp tốt nhất không phải là lời nói mà là sự cống hiến bằng 100% năng lượng trong mỗi buổi tập và từng phút giây trên sân cỏ".

Tôi muốn con mình hiểu, thành công không đến từ may mắn mà đến từ sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Nơi đây đã đón chào và tạo điều kiện tốt nhất để cho con cơ hội được thể hiện khả năng của mình. Hãy chạy hết mình vì màu cờ sắc áo ấy, hãy chiến đấu bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng, như cách mà con người vùng đất này đã đối xử chân tình với chúng ta.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!