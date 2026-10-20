Đánh tài xế Grab vì bị từ chối chở, 2 người ở Đắk Lắk khai gì?

Ngày 20/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời 2 người đàn ông liên quan vụ đánh tài xế Grab lên làm việc.

Hai người được mời làm việc gồm H.V.T. (40 tuổi) và L.V.T. (39 tuổi), cùng trú xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk.

Hai người liên quan đến vụ đánh tài xế Grab tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vụ việc xuất phát từ việc sử dụng rượu bia, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai bên. Công an đang xác định mức độ thương tích của tài xế để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 18/10, anh Đ.P.N. (25 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột), tài xế Grab, nhận cuốc xe đến số 47 đường Giải Phóng để đón khách đi quãng đường khoảng 16km.

Khi đến nơi, anh N. thấy khách có biểu hiện nghi say xỉn, đang ngồi dưới đất. Nhận thấy việc chở khách đi xa trong tình trạng này có thể không bảo đảm an toàn, anh nhờ người đặt xe hủy chuyến.

Sau đó, những người đi cùng khách nhờ anh N. đặt giúp taxi. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Anh N. cho biết bị một số người đánh vào đầu, gáy và hai bên sườn. Do phải ôm mặt khi xảy ra sự việc, anh không nhìn rõ những người đánh mình. Sau đó, nam tài xế đến cơ quan công an trình báo, cho biết cơ thể ê ẩm.

Như Tiền Phong đưa tin, trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc, một người đàn ông mặc áo tím dùng tay, chân đè tài xế xuống đất và tiếp tục tấn công dù có người can ngăn. Một người mặc áo đỏ cũng có hành vi xô xát với tài xế. Trong clip, những người này cho rằng tài xế Grab có thái độ "hỗn láo".

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý.