Đánh số từng vật nuôi, ngăn chặn tình trạng trâu, bò thả rông

Công an xã Nông Sơn và Quế Phước tổ chức tuyên truyền và cho người dân ký cam kết.

Thực tế tại các xã Nông Sơn và Quế Phước cho thấy, tình trạng gia súc thả rông trên đường giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đầu tháng 10, tại thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước, hai người đi xe máy va chạm với đàn bò thả rông, khiến một người phải nhập viện cấp cứu. Tại xã Nông Sơn, dù chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trước thực trạng trên, Công an hai xã tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân quản lý vật nuôi; đồng thời thu gom, tạm giữ một số trâu, bò thả rông trên các tuyến đường. Riêng xã Nông Sơn đã tổ chức cho hơn 100 hộ chăn nuôi ký cam kết không thả rông gia súc. Chính quyền và lực lượng Công an trực tiếp giải thích những nguy cơ tai nạn, thiệt hại kinh tế cũng như trách nhiệm pháp lý mà chủ vật nuôi có thể phải đối mặt khi để xảy ra va chạm.

Đáng chú ý, địa phương tiến hành thống kê số lượng gia súc của từng hộ, cấp mã số nhận diện và sơn mã số lên thân từng con vật nhằm xác định chủ nuôi khi phát hiện vi phạm. Theo Trung tá Đỗ Viết Hạnh, Trưởng Công an xã Nông Sơn, việc quản lý trâu, bò không chỉ nhằm bảo vệ tài sản gia đình mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự tại địa phương.

Hai xã Nông Sơn và Quế Phước xuất hiện các vụ tai nạn do trâu bò thả rông.

Tại xã Quế Phước, UBND xã cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc. Đại diện các hộ chăn nuôi tại 4 thôn Xuân Hòa, Bình Yên, Phước Hội và Tứ Trung được phổ biến quy định pháp luật, các mức xử phạt hành chính, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trách nhiệm hình sự trong trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm.Các hộ chăn nuôi cam kết không thả rông trâu, bò và các vật nuôi khác trên đường; thực hiện nhốt giữ hoặc chăn thả tại những nơi được phép, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước, tình trạng thả rông gia súc không chỉ gây nguy hiểm cho người đi đường mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hoa màu. Địa phương đang tiếp tục rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không chăn thả gia súc trong khu dân cư và trên các tuyến đường; đồng thời đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn, cho biết sau khi triển khai tuyên truyền và xử lý vi phạm, ý thức quản lý vật nuôi của người dân đã được nâng lên, tình trạng trâu, bò đi lại tràn lan trên đường giảm rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả mới bước đầu, địa phương sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa tái diễn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.