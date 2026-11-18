Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện website “ophim17.cc” có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô đặc biệt lớn.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Lê Văn S. (SN 1995, trú TP Quảng Ninh) được một đối tượng người Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý và vận hành website “ophim17.cc” với tiền công từ 100 – 150 triệu đồng/tháng. Đối tượng nước ngoài đã cấp quyền quản trị nhiều tên miền, hàng chục máy chủ đặt tại nước ngoài cùng mã nguồn để S. triển khai hệ thống.

Cơ quan chức năng tống đạt các Quyết định đối với bị can Lê Văn S. và Nguyễn Trường G. (Ảnh CAHT)

Để vận hành, S. thuê thêm 6 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm nguồn phim, dịch phụ đề đến đăng tải dữ liệu. Nguồn phim được nhóm này tải lậu từ các nền tảng chiếu phim hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã xây dựng kho dữ liệu rất lớn với hơn 35.000 bộ phim (tương đương hơn 420.000 tệp dữ liệu) thuộc nhiều thể loại và quốc gia.

Không chỉ phục vụ người xem trực tiếp, “ophim17.cc” còn là nguồn cung cấp dữ liệu cho hàng nghìn website phim lậu khác. Tổng số tiền nhóm đối tượng trong nước nhận được từ việc vận hành hệ thống lên tới trên 6 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vô hiệu hóa hoàn toàn website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ liên quan.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can gồm Lê Văn S. và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.