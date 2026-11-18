Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Lê Văn Sơn (áo trắng) và Nguyễn Trường Giang (áo đen).

Ngày 17-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệt xóa đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền hoạt động xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi; khởi tố 2 đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ hoạt động của website xem phim trực tuyến có tên miền “ophim17.cc” có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hơn 35.000 bộ phim của nhiều quốc gia khác nhau. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận để quản lý, vận hành hệ thống được xác định trên 6 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn Sơn (1995, trú TP Quảng Ninh) được một đối tượng Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc” với tiền công lên đến 100-150 triệu đồng mỗi tháng. Đối tượng nước ngoài cấp quyền quản trị cho Sơn đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên.

Từ những công cụ này, Sơn chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng. Để vận hành website, Sơn đã thuê thêm 6 đối tượng khác tại nhiều tỉnh thành khác nhau, tổ chức theo mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài. Trong số 6 đối tượng Sơn thuê để phát tán phim trên nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Trường Giang là trợ lý đắc lực nhất, có nhiệm vụ tìm kiếm, tải các bộ phim từ nhiều nguồn khác nhau trên không gian mạng rồi tải dữ liệu lên máy chủ, cập nhật phim vào website “ophim17.cc”.

Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Đối tượng Lê Văn Sơn tại địa điểm vận hành đường dây phát tán phim điện ảnh vi phạm bản quyền.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn website khác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng.

Với quy mô dữ liệu đặc biệt lớn, thời gian hoạt động kéo dài, cơ cấu tổ chức có sự phân cấp, cùng việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật đặt tại nước ngoài và có sự điều hành xuyên biên giới, các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm tại nhiều địa phương khác nhau trên toàn quốc, vụ án đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phát hiện, truy vết và xác minh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra- Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan. Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sơn và Nguyễn Trường Giang về hành vi: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.