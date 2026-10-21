Đánh sập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đặt 'đại bản doanh' tại Việt Nam, bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài

Trước xu hướng tội phạm lừa đảo mạng xuyên quốc gia dịch chuyển địa bàn từ Lào, Campuchia... sang Việt Nam, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Từ dấu hiệu bất thường của nhóm khách lưu trú khép kín, bảo vệ nghiêm ngặt tại khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, Thanh Hóa), Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công "sào huyệt" của một tổ chức tội phạm công nghệ cao quy mô rất lớn.

Đối tượng cầm đầu là Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tên gọi khác là "Đông") – trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây lừa đảo. Đường dây này có hơn 100 đối tượng mang nhiều quốc tịch (Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar và Việt Nam). Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, thậm chí có đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Các đối tượng thuê trọn gói khách sạn, thiết lập hệ thống canh gác "bất khả xâm phạm", vận chuyển hàng loạt máy tính, thiết bị viễn thông vào Việt Nam để lập "đại bản doanh".

Ổ nhóm này chia thành 6 phòng chuyên trách với kịch bản lừa đảo nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc...

Các đối tượng người nước ngoài bị công an bắt giữ

Các kịch bản lừa đảo tinh vi của đường dây tội phạm này:

1. Dụ dỗ đầu tư ngoại hối (Nền tảng MGX): Nhắm vào phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) trên 40 tuổi.

2. Giả danh chuyên viên đầu tư cổ phiếu: Lừa đảo khách hàng Hàn Quốc thông qua ứng dụng giả mạo (Nexuswh Investment).

3. Đầu tư tiền điện tử: Kết bạn, tạo quan hệ tình cảm rồi dụ phụ nữ Nhật Bản nạp tiền.

4. Cá cược thể thao trực tuyến: Livestream các giải đấu để kéo người chơi vào web đen.

5. Xây dựng hình tượng "Doanh nhân thành đạt": Dùng Facebook ảo tiếp cận người Ấn Độ, dụ nạp tiền mua cổ phiếu rồi "chặn liên lạc".

6. Lừa tuyển dụng & Nhiệm vụ online: Giả mạo doanh nghiệp thu phí đào tạo hoặc lôi kéo làm nhiệm vụ liên kết ví điện tử nhận thưởng.

Ngày 17/10/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cất lưới, hốt trọn ổ nhóm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng công an đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam.

Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài, đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng về các tội danh quy định tại Điều 290 (Chiếm đoạt tài sản qua mạng/thiết bị điện tử) và Điều 348 (Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại VN trái phép) Bộ luật Hình sự.