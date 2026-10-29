Đánh sập đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế, chuyển ra nước ngoài hơn 700 tỷ đồng

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hùng Sơn, TP Hà Nội); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.

Theo hồ sơ vụ án, bà N.T.N. (SN 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) trình báo về việc bị lừa đảo qua không gian mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị xác minh, truy vết các giao dịch.

Thủ đoạn của các đối tượng là lôi kéo, dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com” để thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Chu Đức Anh (SN 1975, áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái).

Các đối tượng hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin vào công việc trực tuyến trên mạng, có thể kiếm tiền nên nộp một số tiền nhỏ. Ban đầu, các đối tượng trả một số tiền công cho nạn nhân. Khi nạn nhân tin tưởng, tham gia sâu hơn thì được yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn.

Bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bởi thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”, truy cập đường link, quét khuôn mặt, xác nhận mật khẩu. Những thao tác này có thể khiến người dùng mạng có nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tiền bà A. nộp đến bị chiếm đoạt và tài khoản cũng bị trừ tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chia nhỏ để tránh bị phong tỏa, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho việc truy vết; mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng quản lý phụ trách.

Đến ngày 28/7/2026, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố 3 bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Tiếp tục điều tra, đến cuối tháng 10/2026, Cơ quan ANĐT khởi tố Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997), Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú TP Hà Nội).

Các đối tượng này hình thành đường dây, liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sang Campuchia gặp các đối tượng điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo (là những người Trung Quốc). Đường dây này thống nhất phương thức hoạt động lừa đảo, luân chuyển, chuyển đổi tiền từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán tiền điện tử USDT.

Hải thuê Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền từ lừa đảo được đưa vào tài khoản của Hiếu rồi chuyển mua USDT để chuyển vào các ví tiền điện tử do những người Trung Quốc quản lý.