Đánh sập đường dây lừa đảo, rửa tiền chuyển ra nước ngoài hơn 100 tỷ đồng

Ngày 04/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CATP Đà Nẵng cho biết, đã điều tra làm rõ, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) cùng về tội “Rửa tiền”.

Khởi tố, bắt giữ các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro.

Được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc CATP Đà Nẵng, các đơn vị xác định đường dây này có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Trong đó, Phan Tuấn Anh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro.

Sau khi điều tra, lực lượng CATP Đà Nẵng triển khai 7 tổ công tác đồng loạt làm việc, bắt giữ các đối tượng tại TP Đà Nẵng và TP Huế; thu giữ 1 xe ô tô, 1 máy tính xách tay, 5 ĐTDĐ cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo xác minh, điều tra bước đầu, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Theo điều tra, khoảng năm 2023, Anh gặp đối tượng người nước ngoài rồi thống nhất phương thức hoạt động lừa đảo qua việc thành lập các công ty “ảo”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Tạo vỏ bọc là doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, các đối tượng xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền.

Đối tượng Phan Tuấn Anh.

Nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, chuyển ra các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Ngoài ra, Tuấn Anh cấu kết với Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền.

Riêng chỉ từ ngày 01/8/2023 đến ngày 25/8/2023, các đối tượng dùng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư rồi chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.