Danh sách và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được suy cử

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031 cung thỉnh 12 vị giáo phẩm Chứng minh; 105 thành viên Ban Trị sự, trong đó Ban Thường trực có 35 vị, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết.

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Hòa thượng Thích Giác Dũng; Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Hòa thượng Thích Trừng Thi, Hòa thượng Thích Giác Phùng, Hòa thượng Thích Giác Trong, Hòa thượng Thích Thiện Tấn.

Các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

Trưởng ban Trị sự: Hòa thượng Thích Huệ Thông;

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự: Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Thượng tọa Thích Thiện Phước;

Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Đức Thành;

Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Tâm Ngọc, Thượng tọa Thích Giác Tài, Thượng tọa Thích Thông Tánh, Thượng tọa Thích Huệ Giáo, Thượng tọa Thích Giác Nghĩa, Đại đức Thích Đồng Niệm;

Chánh Thư ký: Thượng tọa Thích Nguyên Đăng;

Phó Thư ký: Đại đức Thích Thông Ngộ (kiêm Chánh Văn phòng), Thượng tọa Thích Huệ Pháp (đặc trách Thông tin - Truyền thông), Đại đức Thích Tâm Chánh;

9 Ủy viên Thường trực phụ trách các ban chuyên ngành: Thượng tọa Thích Nhật Hiếu (Trưởng ban Giáo dục Phật giáo), Thượng tọa Thích Hạnh Tú (Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử), Thượng tọa Thích Quảng Giác (Trưởng ban Kinh tế -Tài chính và Từ thiện xã hội), Thượng tọa Thích Thiện Quang (Trưởng ban Phật giáo Quốc tế), Thượng tọa Thích Tâm Như (Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ), Đại đức Thích Thiện Ngộ (Trưởng ban Kiểm soát - Pháp chế), Ni sư Thích nữ Tịnh Nguyên (Trưởng Phân ban Ni giới), Ni sư Thích nữ Chơn Phương (Thủ quỹ Văn phòng 1), Ni sư Thích nữ Như Chơn (Thủ quỹ Văn phòng 2);

12 Ủy viên Thường trực: Thượng tọa Thích Minh Tánh, Thượng tọa Thích Thanh Tri, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Tâm Phước, Thượng tọa Thích Quảng Thông, Thượng tọa Thích Đồng Hòa, Thượng tọa Thích Chúc Hiển, Thượng tọa Thích Giác Sơn, Đại đức Thích Chơn Chánh, Đại đức Thích Nguyên Huấn, Ni sư Thích nữ Chơn Toàn, Ni sư Thích nữ Đức Thịnh.