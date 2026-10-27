Danh sách tuyển Việt Nam: Những ai khiến HLV Kim Sang Sik khó nghĩ

Những băn khoăn của HLV Kim Sang Sik

Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cho thấy ý định mở rộng nguồn lực cho tuyển Việt Nam bằng cách kết hợp cầu thủ nội, Việt kiều và những nhân tố nhập tịch.

Trên lý thuyết, đây là hướng đi giúp tuyển Việt Nam có thêm lựa chọn, tăng sức cạnh tranh ở nhiều vị trí. Nhưng thực tế không đơn giản như việc bổ sung thêm những cái tên vào danh sách.

Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng vẫn cần thời gian hoà nhập

Ngoại trừ Xuân Son vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng khi có thể ra sân, các cầu thủ nhập tịch khác như Hoàng Hên, Tài Lộc chưa tạo được sự kết nối như kỳ vọng. Việc sử dụng những cầu thủ này ở các vị trí khác nhau cũng đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của họ trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.

Nhóm cầu thủ Việt kiều cũng chưa đem lại kết quả đồng đều, ngoài Patrik Lê Giang thì những Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng vẫn cần thêm thời gian. Adou Minh có những điểm sáng riêng, nhưng cũng cần được đánh giá qua quá trình thi đấu lâu dài, thay vì chỉ một vài trận.

Điều đó cho thấy kế hoạch kết hợp nhiều nguồn cầu thủ của ông Kim chưa thể coi là lời giải hoàn chỉnh. Cho nên, một khi những gương mặt được kỳ vọng chưa tạo ra khác biệt rõ ràng, HLV người Hàn Quốc buộc phải tính đến các phương án khác.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tính gì?

Trên thực tế, bản danh sách tuyển Việt Nam cho kỳ FIFA Days tháng 11 càng được chú ý hơn khi những cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều khả năng nằm ngoài tính toán của HLV Kim Sang Sik.

Có thể thấy, sau các vòng đấu gần ở V-League, Xuân Son, Hoàng Hên chưa trở lại, trong khi Tài Lộc chỉ mới ra sân có vài chục phút ở trận thua CA TPHCM trong màu áo CLB Ninh Bình.

HLV Kim Sang Sik cần tính tới phương án nhân sự bằng những cầu thủ có phong độ cao như Mạnh Quỳnh, Tuấn Hải...

Các cầu thủ Việt kiều như Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Lương Chí Khải vẫn chỉ chơi tròn vai hơn là quá nổi bật so với những đồng nghiệp khác.

Chính vì thế, khả năng cao HLV Kim Sang Sik sẽ hướng đến các cầu thủ nội đang sở hữu phong độ rất ổn ở những vòng đấu vừa qua như Tuấn Hải, Tiến Linh, Việt Hưng. Bên cạnh đó, những Lâm Ti Phông, Mạnh Quỳnh, Lê Nguyên Hoàng cũng rất xứng đáng được chiến lược gia người Hàn Quốc để mắt và thử nghiệm sau màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2026/27.

Tất nhiên, phong độ tại V-League của họ không tự động bảo đảm khả năng thành công ở cấp độ ĐTQG. Nhưng đó là cơ sở quan trọng nhằm mở ra cơ hội cạnh tranh ở tuyển Việt Nam, nhất là khi một số phương án từng được kỳ vọng chưa đáp ứng yêu cầu.

Asian Cup 2027 đang đến gần, tuyển Việt Nam không còn nhiều thời gian để thử nghiệm thiếu định hướng. Có lẽ, HLV Kim Sang Sik cần tận dụng đợt tập trung tháng 11 nhằm đánh giá lại lực lượng, tìm ra những cầu thủ phù hợp nhất với yêu cầu chuyên môn. Kết hợp cầu thủ nội, Việt kiều và nhập tịch vẫn có thể là hướng đi cần thiết, nhưng không nên trở thành mục tiêu tự thân.

Và câu hỏi lớn nhất với HLV Kim Sang Sik lúc này là liệu ông có đủ quyết đoán để trao cơ hội cho những người đang chứng minh được giá trị của mình hay là không