Danh sách tuyển Việt Nam: Nhiều nhân tố trẻ, thêm cầu thủ nhập tịch

Việc VCK Asian Cup 2027 lùi lại khoảng 1 năm (diễn ra từ 23/12/2027 đến 21/1/2028) giúp HLV Kim Sang Sik cân đối khối lượng thi đấu, giảm tải cho các trụ cột, đồng thời đánh giá và trao cơ hội cho những nhân tố mới, cầu thủ trẻ nhằm tăng cường chiều sâu đội hình tuyển Việt Nam, hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn tới.

Vì vậy, danh sách tập trung đội tuyển lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Lê Phạm Thành Long…

Những cầu thủ được đánh giá có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất ở danh sách lần này gồm: thủ môn Patrik Lê Giang, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc tiếp tục được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik triệu tập 2 tân binh là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel và tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB CA TPHCM. Đây là hai gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm trong đợt tập trung lần này. Lương Chí Khải có thể hình tốt, trong khi Olaha thi đấu nhiều năm tại V-League.

Bên cạnh 2 tân binh, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, có thể kể tới Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TPHCM), Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định), Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC).

Olaha Mạnh Đức lần đầu được khác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 8/11 chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế được tổ chức trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của hai khách mời Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan.

Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.

Mua vé xem tuyển Việt Nam ở đâu, giá bao nhiêu? VFF công bố mức giá vé xem tuyển Việt Nam đá 2 trận giao hữu trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) trong đợt FIFA Days tháng 11. Theo đó, giải đấu có ba mệnh giá vé là 200 nghìn đồng, 300 nghìn đồng và 400 nghìn đồng. Người hâm mộ có thể đặt mua online trên ứng dụng Techcombank OneU theo hai đợt. Hai đợt mở bán diễn ra: từ 10h00 ngày 29/10/2026 đến 20h30 ngày 01/11/2026 mở bán đồng thời vé xem hai ngày thi đấu: 11/11 & 17/11/2026; từ 20h31 ngày 01/11/2026 đến 23h59 ngày 06/11/2026 tiếp tục mở bán vé xem ngày thi đấu: 17/11/2026.