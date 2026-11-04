Danh sách tuyển Việt Nam: Không mạnh nhất nhưng hy vọng nhất

Không mạnh nhất

Phải khẳng định ngay, danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Days tháng 11 chưa phải lực lượng mạnh nhất mà chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn.

Cụ thể, HLV Kim Sang Sik không có sự phục vụ của Quang Hải, Hoàng Đức, Cao Quang Vinh, Xuân Son, Hoàng Hên, Văn Hậu, Xuân Mạnh… vì nhiều lý do khác nhau, từ chấn thương, quá tải hay cần nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài chinh chiến cùng tuyển Việt Nam lẫn CLB.

Tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột quan trọng

Những sự thiếu vắng nói khiến chất lượng đội hình chắc chắn suy giảm và đối mặt khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh lối chơi dưới thời HLV Kim Sang Sik chưa thực sự ổn định.

Thậm chí, ngoài những cái tên quen thuộc như Thành Chung, Văn Vĩ, Tuấn Tài, Hai Long hay Đình Bắc thì phần còn lại không ít cầu thủ vẫn đang trên đường khẳng định vị trí ở tuyển Việt Nam.

Nói một cách đơn giản, đây chỉ là đội hình B của tuyển Việt Nam, ít nhất về mặt danh tiếng so với những gì mà HLV Kim Sang Sik sở hữu.

Nhưng lại là hy vọng nhất

Nhìn danh sách, tuyển Việt Nam lần này rõ ràng không nổi bật. Nhưng nếu nhìn vào mức độ mở trong cách lựa chọn, đây có thể xem là một trong những đợt tập trung đáng hy vọng nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik suốt 2 năm qua.

Có tới 5 cầu thủ đến từ giải hạng Nhất, điều hiếm khi xảy ra trước đây. Tất nhiên, tất cả trong số đó không phải phải những phát hiện mới mà đều từng có cơ hội lên tuyển Việt Nam hoặc là trụ cột ở U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên đây lại là bản danh sách đáng chờ đợi của HLV Kim Sang Sik

Nhưng việc thuyền trưởng người Hàn Quốc mở rộng sự lựa chọn xuống sân chơi thấp hơn V-League cũng sẽ là cú hích cho các cầu thủ đang chơi ở đây, bởi biết đâu có thể lọt vào mắt xanh BHL tuyển Việt Nam nếu chơi tốt.

Ngoài ra những đội bóng đang dẫn đầu V-League lại có rất ít cái tên được gọi, như Nam Định chỉ có 2, SLNA duy nhất Quang Vinh, trong khi Thể Công Viettel – CLB đang chơi khá bết bát lại đông nhất với 3 cái tên.

Những con số ấy ít nhất cho thấy thứ hạng CLB không phải tiêu chí quyết định và HLV Kim Sang Sik đang nhìn nhiều hơn vào phong độ, khả năng phù hợp và nhu cầu nhân sự của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Cũng vì những tiêu chí được coi cởi mở hơn, các cầu thủ đang chơi tốt tại V-League như Trần Ngọc Sơn (Nam Định) hay Nguyễn Quang Vinh (SLNA) mới được trao cơ hội lên thử sức ở tuyển Việt Nam, bên cạnh tân binh khác là Olaha Mạnh Đức, Lê Phát.

Không ai dám đảm bảo những lựa chọn mới mói trên sẽ thành công hay phù hợp, thích nghi với triết lý của HLV Kim Sang Sik, hoặc thậm chí mất chỗ khi các trụ cột trở lại. Tuy nhiên, ít nhất cánh cửa tuyển Việt Nam đang rộng mở hơn thay vì xoay quanh một nhóm cầu thủ quen thuộc. Đó mới là điều đáng hy vọng ở đợt tập trung này.

HLV Kim Sang Sik có thể chưa sở hữu đội hình mạnh nhất trong tháng 11, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đang tạo thêm lựa chọn cho tương lai. Và khi Asian Cup dời đến cuối năm 2027, tuyển Việt Nam cũng cần trao cơ hội cho những người mới thử sức nhằm dần tạo ra một cuộc cạnh tranh thực sự hòng tìm ra những nhân tố tốt nhất cho giải đấu châu lục.