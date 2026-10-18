Danh sách tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang Sik tính gì với Đình Bắc?

Đình Bắc vất vả

Theo kế hoạch, ngày 9/11 tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho các trận đấu gặp Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ FIFA Days tại Ninh Bình.

Các trận đấu nói trên rất đáng giá cho tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2027. Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik không sử dụng đội hình mạnh nhất, thậm chí có thể gạt tên Đình Bắc ở đợt tập trung sắp tới.

HLV Kim Sang Sik có thể không gọi Đình Bắc với lý do ngoài chuyên môn ở đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam

Nếu thuyền trường tuyển Việt Nam quyết định như vậy, có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhưng xét tình hình thực tế là tương đối hợp lý.

Nguyên nhân là bởi từ ASEAN Cup 2026 tới thời điểm hiện tại (trước vòng 4 V-League), Đình Bắc đã chơi hơn 1.300 phút cho tuyển Việt Nam cũng CLB với tổng cộng 19 trận. Và nếu anh góp mặt ở đủ cả 6 trận đấu phía trước, gồm ở giải quốc nội lẫn Cúp C1 châu Á thì con số lên tới 25 trận.

Tất nhiên, số phút, số trận… chưa thể kết luận có quá tải hay không, đặc biệt với một cầu thủ còn trẻ, khả năng phục hồi tương đối nhanh như Đình Bắc. Dù vậy, việc một cầu thủ cày ải liên tục chẳng dễ đảm bảo được trạng thái tốt nhất.

HLV Kim Sang Sik tính gì?

Có thể thây, vai trò của Đình Bắc lúc này ở tuyển Việt Nam là rất quan trọng. Nhưng, HLV Kim Sang Sik đủ hiểu không cần thiết đánh cược thêm với những trụ cột, sau khi chứng kiến hàng loạt ca chấn thương ở tuyển Việt Nam vì quá tải trước đó.

Ngoài sự an toàn, đây cũng là cơ hội để ông Kim Sang Sik kiểm tra những phương án khác trên hàng công nhằm giảm sự phụ thuộc vào một vài cá nhân. Tuyển Việt Nam cần tìm thêm những lựa chọn đủ sức đảm nhiệm vai trò tương tự, thay vì chỉ chờ Đình Bắc trở lại.

Quyết định này có phần hợp lý, bởi Đình Bắc đã phải thi đấu với mật độ khá dày trong thời gian qua

Vào thời điểm này, điều HLV Kim Sang Sik cần tính không chỉ là đội hình nào tốt nhất cho hai trận giao hữu trong tháng 11 tới của tuyển Việt Nam, mà còn là cách giữ những trụ cột ở trạng thái sung mãn cho mục tiêu dài hạn.

Một đợt tập trung không có Đình Bắc có thể khiến tuyển Việt Nam giảm sức tấn công trước mắt. Nhưng đổi lại, thuyền trưởng người Hàn Quốc có cơ hội đánh giá các phương án dự phòng, thậm chí tính cách chơi mới khi thiếu những trụ cột quan trọng.

Tuyển Việt Nam cần Đình Bắc ở Asian Cup hơn những trận đấu ở dịp FIFA Days tháng 11, nên một khi chân sút đang thuộc biên chế CLB CAHN vắng mặt trong đợt tập trung tới có lẽ cũng là điều đáng cân nhắc.