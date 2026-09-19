Danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 do Ban tổ chức công bố cho thấy HLV Kim Sang Sik không thực hiện cuộc thay đổi lực lượng toàn diện, nhưng vẫn có một số điều chỉnh đáng chú ý.

Chiến lược gia người Hàn Quốc giữ lại 18/23 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026, gồm Lê Giang Patrik, Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son...

Năm cầu thủ mới trong danh sách so với đội hình từng vô địch ASEAN Cup 2026 gồm Lê Ngọc Bảo, Cao Pendant Quang Vinh, thủ môn Văn Việt, cùng hai tân binh Adou Minh và Williams Minh Hoàng.

Adou Minh và Williams Minh Hoàng đều là những cầu thủ Việt kiều vừa được cấp quốc tịch Việt Nam và đủ điều kiện thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Văn Lâm, Văn Hậu, Văn Vĩ, Đinh Quang Kiệt và Ngọc Mỹ không có tên trong danh sách lần này. Văn Vĩ đang gặp vấn đề về chấn thương, trong khi Đinh Quang Kiệt và Ngọc Mỹ được điều sang U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ngày 26/9, đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và chạm trán Pakistan ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 2/10 tại Indonesia.

Danh sách tuyển Việt Nam được Ban tổ chức giải đấu công bố:

Danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. (Nguồn: VFF)

(theo Vietnamnet)