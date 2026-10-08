Danh sách Thông báo thu hồi đất chưa liên hệ được Chủ sử dụng thuộc Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn

Trong quá trình thực hiện, UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 chưa liên hệ được để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với với các Chủ sử dụng đất sau:

1. Thông báo thu hồi đất số 138/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Ngọc Tân, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông báo thu hồi đất số 148/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Cao Thị Thịnh, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

3. Thông báo thu hồi đất số 150/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Phạm Hòa Thịnh, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

4. Thông báo thu hồi đất số 155/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Ngọc Yến, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

5. Thông báo thu hồi đất số 156/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Trí.

6. Thông báo thu hồi đất số 157/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Võ Văn Hồng, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

7. Thông báo thu hồi đất số 158/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Võ Thành Tâm, địa chỉ: phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

8. Thông báo thu hồi đất số 160/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Hải Yến, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

9. Thông báo thu hồi đất số 162/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Bùi Ngọc Xuân, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

10. Thông báo thu hồi đất số 164/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Tâm, địa chỉ: khu phố Xuân Phú, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

11. Thông báo thu hồi đất số 166/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Đào Thị Thạnh, địa chỉ: khu phố 3, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

12. Thông báo thu hồi đất số 167/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Nở, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

13. Thông báo thu hồi đất số 168/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Đào Thị Hoa, địa chỉ: khu phố 3, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

14. Thông báo thu hồi đất số 171/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Tú, địa chỉ: phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

15. Thông báo thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Đào Thị Như Nguyện, địa chỉ: khu phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

16. Thông báo thu hồi đất số 174/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Tường, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

17. Thông báo thu hồi đất số 178/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Quỳnh Châu, địa chỉ: khu phố 13, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

18. Thông báo thu hồi đất số 181/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

19. Thông báo thu hồi đất số 183/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Phạm Thị Xinh, bà Huỳnh Thị Hải Hằng và ông Nguyễn Thế Hải, địa chỉ: phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

20. Thông báo thu hồi đất số 187/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Trương Văn Hòa, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

21. Thông báo thu hồi đất số 188/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Phạm Thị Tuyết Phương, địa chỉ: xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

22. Thông báo thu hồi đất số 189/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Trần Xuân Hùng, địa chỉ: khu phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

23. Thông báo thu hồi đất số 191/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Thu Thủy, địa chỉ: phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

24. Thông báo thu hồi đất số 197/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Kim Loan, địa chỉ: phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

25. Thông báo thu hồi đất số 198/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Bùi Thế Vinh, địa chỉ: phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

26. Thông báo thu hồi đất số 206/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Giang, địa chỉ: đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

27. Thông báo thu hồi đất số 211/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Hoài Thương, địa chỉ: khu phố 1, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

28. Thông báo thu hồi đất số 218/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Đào Hoàng Phúc, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

29. Thông báo thu hồi đất số 219/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Vũ Đình Hải, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

30. Thông báo thu hồi đất số 224/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Tuấn Anh, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

31. Thông báo thu hồi đất số 245/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hữu Hùng, địa chỉ: khu phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

32. Thông báo thu hồi đất số 247/TB-UBND ngày 16/3/2026 của UBND phường Bình Thuận về việc thu hồi đất của ông Trần Đình Cường, địa chỉ: khu phố 1, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Đề nghị các chủ sử dụng đất trên liên hệ với UBND phường Bình Thuận (Địa chỉ: 268/1 Hải Thượng Lãn Ông, Tổ dân phố Xuân Hải, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 (Địa chỉ: Số 194 Phạm Hùng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.