Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 tại 5 tỉnh

Cán bộ xã Thượng Trạch, Quảng Trị hướng dẫn người dân trồng rừng. (Ảnh: HOÀNG PHÚC)

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-BDTTG về việc công bố Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 2).

Theo đó, cơ quan này công bố Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 của 5 tỉnh gồm Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và An Giang.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2026.

Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Danh sách tương ứng đã được công bố, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026, Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 và Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày 8/5/2026 của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, đối với các tỉnh có danh sách được công bố tại Quyết định này.

Theo quyết định này, tỉnh Lào Cai có 1.408 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 1.300 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 1.285 thôn thuộc vùng miền núi, 691 thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với 8 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 42 thôn thuộc vùng miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Quảng Trị có 396 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 155 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 396 thôn thuộc vùng miền núi, 178 thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh Khánh Hòa có 164 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 151 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 102 thôn thuộc vùng miền núi, 73 thôn đặc biệt khó khăn.

Tỉnh An Giang có 306 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với 283 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 68 thôn thuộc vùng miền núi, 125 thôn đặc biệt khó khăn.